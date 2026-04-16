Nhiều phường phía nam phản ánh các vướng mắc với tân Chủ tịch Đà Nẵng

Chiều nay 16.4, ông Nguyễn Mạnh Hùng, tân Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo 4 phường phía nam thành phố gồm Tam Kỳ, Bàn Thạch, Hương Trà, Quảng Phú nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời xem xét giải quyết các kiến nghị, đề xuất thuộc thẩm quyền.

Kiến nghị cơ chế đặc thù

Theo báo cáo tại buổi làm việc, 4 phường phía nam này trước đây thuộc thành phố Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam cũ), từng giữ vai trò trung tâm chính trị - hành chính, kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học kỹ thuật của địa phương...

Với vị trí nằm ở trung độ của cả nước, thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và là cửa ngõ ra biển của khu vực Tây nguyên, Trung và Nam Lào, các địa phương này được đánh giá có nhiều lợi thế trong thu hút đầu tư, phát triển khoa học công nghệ, giao lưu kinh tế - văn hóa.

Ông Đỗ Văn Minh, Chủ tịch UBND phường Tam Kỳ, đại diện các phường báo cáo tại buổi làm việc ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Từ ngày 1.7.2025, các phường đã tập trung kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đến nay, bộ máy cơ bản được sắp xếp, tổ chức lại theo đúng định hướng; việc vận hành mô hình mới bước đầu bảo đảm sự thông suốt, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý tại địa phương.

Tuy nhiên, các địa phương này cũng chỉ ra nhiều khó khăn, vướng mắc.

Nổi bật là tình trạng thiếu liên kết không gian phát triển, nguy cơ đầu tư phân tán do không còn cơ chế điều phối thống nhất như trước. Các lợi thế tổng thể của đô thị Tam Kỳ cũ, nhất là về quy hoạch và hạ tầng, chưa được khai thác hiệu quả.

Sau khi không còn là đô thị tỉnh lỵ, khu vực này ghi nhận sự dịch chuyển nguồn nhân lực, đặc biệt là cán bộ, công chức về trung tâm hành chính thành phố (ở thành phố Đà Nẵng cũ). Hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch giảm mạnh, kéo theo sự suy giảm của thương mại - dịch vụ, sức mua thị trường thấp, nhiều cơ sở kinh doanh gặp khó khăn...

Quang cảnh buổi làm việc ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Công tác xúc tiến đầu tư gặp trở ngại, đặc biệt với các dự án chiến lược, một số hoạt động đối ngoại bị gián đoạn. Tình trạng trụ sở công dôi dư sau sáp nhập còn nhiều, trong đó có những địa phương chưa có phương án khai thác hiệu quả.

Về tổ chức cán bộ, các phường phản ánh biên chế chưa phù hợp với khối lượng công việc, thiếu nhân lực chuyên môn sâu ở các lĩnh vực quan trọng như đất đai, tài chính, đầu tư, công nghệ thông tin. Cơ cấu tổ chức chỉ với 2 phòng chuyên môn khiến công tác điều hành, tham mưu còn hạn chế, trong khi yêu cầu phối hợp với các sở, ngành ngày càng lớn.

Các phường đề xuất định hướng xây dựng khu vực phía nam trở thành đô thị động lực, cực tăng trưởng mới của thành phố, tập trung vào các lĩnh vực dịch vụ chất lượng cao như giáo dục, y tế, khoa học công nghệ, đô thị sinh thái, đồng thời phát triển các trung tâm hỗ trợ công nghiệp và hậu cần cho Khu kinh tế mở Chu Lai.

Các địa phương cũng kiến nghị thành phố quan tâm đầu tư các dự án hạ tầng liên kết vùng, trong đó có việc nâng cấp tuyến đường Hùng Vương; đề xuất chủ trương xây dựng cơ chế đặc thù nhằm phát triển cụm đô thị động lực phía nam (dự kiến gồm 4 phường thuộc thành phố Tam Kỳ cũ và các xã Tam Xuân, Tam Anh, Núi Thành), hình thành cực tăng trưởng mới, có vai trò dẫn dắt và lan tỏa phát triển trong vùng.

Đồng thời, nghiên cứu bố trí một số sở, ngành, cơ sở giáo dục đại học, trung tâm nghiên cứu hoạt động theo mô hình 2 địa điểm; qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ cán bộ làm việc tại Quảng Nam trước đây trong việc đi lại, tận dụng cơ sở vật chất hiện có và giảm áp lực cho khu vực trung tâm…

Không chấp nhận tình trạng báo cáo hình thức

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, ghi nhận thời gian qua các cấp, các ngành và địa phương đã nỗ lực triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng, đạt được một số kết quả tích cực.

Ông yêu cầu các sở, ngành, địa phương chuyển mạnh từ tư duy "báo cáo chung chung" sang tư duy "quản trị theo sản phẩm, theo kết quả đầu ra". Mỗi chương trình, mỗi nhiệm vụ phải xác định rõ sản phẩm cụ thể, rõ người chịu trách nhiệm, rõ tiến độ và rõ hiệu quả. Không chấp nhận tình trạng báo cáo hình thức, thiếu số liệu, thiếu kết quả thực chất.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, phát biểu kết luận tại buổi làm việc ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Đồng thời, cần đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm công vụ. Các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền phải được giải quyết nhanh gọn, đúng quy định, đúng thời hạn, không để tồn đọng kéo dài. Những nội dung thuộc thẩm quyền phải chủ động xử lý, không đùn đẩy, không chờ đợi chỉ đạo.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị khẩn trương rà soát, sắp xếp và đánh giá lại toàn bộ các dự án, đặc biệt là dự án khu công nghiệp, công trình đầu tư công, các quỹ đất và danh mục đầu tư. Cần phân loại rõ dự án nào triển khai, dự án nào chậm tiến độ, dự án nào không khả thi để có phương án xử lý dứt điểm, tránh lãng phí nguồn lực.

Về tổ chức bộ máy và phân cấp quản lý, cần tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền cơ sở theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm giải trình; đẩy mạnh luân chuyển, bố trí cán bộ phù hợp, phát huy năng lực cán bộ cơ sở.

"Cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Các đoàn kiểm tra phải đi vào thực chất, gắn kiểm tra với xử lý vấn đề cụ thể tại cơ sở, không hình thức. Những khó khăn, vướng mắc phát sinh phải được phát hiện sớm và xử lý ngay trong thẩm quyền; vượt thẩm quyền thì phải báo cáo kịp thời", ông Hùng đề nghị.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cũng đề nghị các sở, ban, ngành và địa phương khẩn trương rà soát lại toàn bộ nhiệm vụ, tập trung cao độ cho các mục tiêu đã đề ra, nhất là trong giai đoạn hiện nay. Tinh thần chung là rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ sản phẩm; nói đi đôi với làm, làm đến nơi đến chốn và có kết quả cụ thể.