Gần 600 chuyến bay Nga - CIS đổ về Đà Nẵng mùa du lịch 2026

Chiều nay 16.4, tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, đại diện lãnh đạo Sở VH-TT-DL thành phố Đà Nẵng và Công ty TNHH Thương mại và du lịch Anex Việt Nam (Anex Tour Vietnam) chủ trì lễ đón chuyến bay đầu tiên từ Vladivostok (Nga) đến Đà Nẵng.

220 hành khách đi trên chuyến bay đã được ban tổ chức chào đón trọng thị với các nghi thức, như tặng hoa và quà lưu niệm, biểu diễn múa lân... Sự kiện chính thức đánh dấu chương trình khai thác thị trường khách du lịch quốc tế từ Liên bang Nga và các quốc gia thuộc khối CIS đến Đà Nẵng trong mùa hè năm 2026.

CIS (Cộng đồng các quốc gia độc lập) gồm 9 nước thành viên chính thức: Armenia, Azerbaijan, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Nga, Tajikistan và Uzbekistan.

Tặng nón lá cho du khách Nga tại sân bay quốc tế Đà Nẵng ẢNH: HOÀNG SƠN

Theo kế hoạch, chương trình sẽ được triển khai trong thời gian từ ngày 16.4 đến ngày 23.10, kết nối 8 thành phố từ thị trường Nga, CIS và Belarus đến Đà Nẵng. Tổng lượng khách quốc tế do Anex Tour Vietnam dự kiến đạt khoảng 25.500 lượt khách, với tần suất khai thác tối đa 36 chuyến bay/tháng, tương đương khoảng 4.800 khách/tháng.

Du khách quốc tế lưu trú trung bình từ 6 - 9 đêm (khối CIS khoảng 6 đêm, thị trường Nga khoảng 9 đêm), tại các cơ sở lưu trú tiêu chuẩn từ 3 - 5 sao, góp phần gia tăng thời gian lưu trú và mức chi tiêu tại điểm đến.

Theo Trung tâm Xúc tiến du lịch thành phố Đà Nẵng, từ tháng 4.2026, các chuyến bay đầu tiên từ thị trường Nga và CIS chính thức được khởi động đến Đà Nẵng, đánh dấu bước phục hồi và mở rộng kết nối hàng không với các thị trường khách quốc tế tiềm năng.

Trong bối cảnh một số thị trường khách quốc tế còn nhiều biến động, thị trường Nga và CIS được xem là nguồn khách tiềm năng, góp phần bù đắp và đa dạng hóa cơ cấu khách đến Đà Nẵng. Theo thống kê, trong 3 tháng đầu năm 2026, thành phố Đà Nẵng đã đón khoảng 2,3 triệu lượt khách quốc tế, trong đó khách Nga và CIS đạt hơn 100.000 lượt, chiếm khoảng 4,35%.

Du khách đi trên chuyến bay đầu tiên từ Vladivostok (Nga) đến Đà Nẵng được chào đón nồng nhiệt vào chiều 16.4 ẢNH: HOÀNG SƠN

Trong năm 2026, các đường bay từ Nga và CIS đến Đà Nẵng dự kiến được khai thác từ tháng 4 - 10, với mạng bay mở rộng từ Kazakhstan, Uzbekistan, Belarus và nhiều thành phố của Nga. Tần suất khai thác duy trì ổn định trong mùa cao điểm, chủ yếu dưới hình thức chuyến bay thuê chuyến (charter) do Crystal Bay, Anex Tour Vietnam và các doanh nghiệp lữ hành tổ chức.

Theo kế hoạch, năm 2026, Anex Tour Vietnam dự kiến khai thác khoảng 169 chuyến, Crystal Bay dự kiến khai thác khoảng 400 chuyến, tổng lượng khách khoảng 120.000 lượt. Việc khôi phục và mở rộng các đường bay từ Nga và CIS không chỉ góp phần đa dạng hóa thị trường khách mà còn tạo đòn bẩy để thành phố Đà Nẵng tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến quốc tế hấp dẫn tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.