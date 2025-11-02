Vân Đồn chính thức khai thác chuyến bay charter tới Thâm Quyến

Tối 1.11, chuyến bay charter đầu tiên từ sân bay Bảo An (Thâm Quyến, Trung Quốc) đã hạ cánh xuống Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn ( Đặc khu Vân Đồn, Quảng Ninh), mở đầu cho hoạt động khai thác thường kỳ giữa hai địa phương năng động của khu vực.



Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn đón chuyến bay charter từ Thâm Quyến, chỉ dấu cho thấy khách Trung Quốc đang quay trở lại Quảng Ninh ẢNH: N.T

Chuyến bay khởi hành lúc 18 giờ 10 từ Thâm Quyến và hạ cánh tại Vân Đồn lúc 20 giờ bằng tàu bay Boeing 737-800, đưa đoàn khách Trung Quốc đầu tiên trở lại Quảng Ninh sau thời gian gián đoạn do đại dịch.

Theo kế hoạch, các chuyến bay charter Thâm Quyến - Vân Đồn sẽ được khai thác định kỳ vào các ngày 1, 6, 10, 15, 20 và 24 hằng tháng, với thời gian bay chỉ khoảng 2 giờ. Việc mở lại tuyến bay này giúp rút ngắn đáng kể hành trình di chuyển, đồng thời mở ra cơ hội giao thương, du lịch và đầu tư giữa hai trung tâm kinh tế du lịch lớn của khu vực Đông Nam Á và Hoa Nam (Trung Quốc).

Đại diện Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn cho biết, việc khôi phục đường bay tới Thâm Quyến thành phố hiện đại bậc nhất của Trung Quốc là bước đi chiến lược nhằm khơi thông dòng khách quốc tế tiềm năng, đặc biệt là phân khúc trung, cao cấp.

"Đường bay Vân Đồn - Thâm Quyến được khai thác hiệu quả sẽ không chỉ phát huy tiềm năng du lịch mà còn khẳng định vị thế của sân bay Vân Đồn trong mạng lưới hàng không khu vực, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng khách quốc tế của Quảng Ninh," vị này chia sẻ.

Đường bay Vân Đồn - Thâm Quyến sẽ đưa dòng khách Trung Quốc quay lại Quảng Ninh, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đón 1,25 triệu khách quốc tế quý 4/2025 ẢNH: N.T

Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn được xây dựng theo tiêu chuẩn 4E của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), là sân bay tư nhân đầu tiên của Việt Nam với cơ sở hạ tầng hiện đại, công nghệ tiên tiến và dịch vụ đạt chuẩn quốc tế. Hệ thống nhà ga, đường băng, khu vực xuất nhập cảnh và phòng chờ quốc tế đều được bố trí tối ưu, đáp ứng tốt nhu cầu phục vụ hành khách.

Sân bay cũng phối hợp cùng các hãng hàng không, doanh nghiệp du lịch tổ chức hoạt động chào đón, trình diễn văn hóa ẩm thực địa phương nhằm tạo ấn tượng tích cực cho du khách. Việc khai thác chuyến bay charter diễn ra đúng thời điểm Quảng Ninh khởi động chiến dịch kích cầu du lịch cuối năm 2025 với chủ đề "Quảng Ninh - Trải nghiệm di sản, kết nối thế giới", hướng tới mục tiêu đón 20 triệu lượt khách, trong đó có 4,5 triệu khách quốc tế.

Trong năm 2026, sân bay Vân Đồn dự kiến sẽ đón thêm các chuyến bay charter từ Cheongju (Hàn Quốc) và mở rộng hợp tác với nhiều thị trường châu Á khác, góp phần đưa Quảng Ninh trở thành điểm đến quốc tế hấp dẫn trong khu vực.