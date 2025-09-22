Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Đề xuất thí điểm cho người Việt vào chơi casino ở Vân Đồn và Hồ Tràm

Nguyên Nga
Nguyên Nga
22/09/2025 11:49 GMT+7

Trong dự thảo 2 tờ trình về Nghị quyết của Chính phủ cho phép người Việt Nam đủ điều kiện vào chơi casino tại một số dự án kinh doanh casino gửi Bộ Tư pháp thẩm định mới đây, Bộ Tài chính đề xuất thí điểm cho người Việt Nam đủ điều kiện vào chơi casino tại dự án casino Vân Đồn (Quảng Ninh) và casino Hồ Tràm (TP.HCM).

Theo Bộ Tài chính, hiện tại, việc thí điểm cho người Việt Nam vào chơi casino tại dự án casino Phú Quốc đã chấm dứt từ ngày 1.1.2025. Thế nên, cần có quy định về việc chấm dứt hay tiếp tục cho người Việt Nam vào chơi casino để đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp.

Thứ hai, dự án casino Vân Đồn đã được Bộ Chính trị cho phép thí điểm 3 năm kể từ ngày đi vào hoạt động và đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư, đang lựa chọn nhà đầu tư; dự án casino Hồ Tràm hiện kinh doanh casino và chỉ cho người nước ngoài vào chơi. 

Thế nên, việc xây dựng, ban hành nghị quyết về việc kết thúc thí điểm và chính thức cho người Việt Nam đủ điều kiện vào chơi casino tại dự án casino Phú Quốc (An Giang) và thí điểm cho người Việt Nam vào chơi casino tại dự án casino Vân Đồn (Quảng Ninh), casino Hồ Tràm (TP.HCM) nhằm thể chế hóa chủ trương của cấp có thẩm quyền.

Đề xuất thí điểm cho người Việt vào chơi casino ở Vân Đồn và Hồ Tràm - Ảnh 1.

Casino Phú Quốc được đề xuất chính thức cho người Việt Nam đủ điều kiện vào chơi sau hơn 3 năm thí điểm

ẢNH: TN

Đồng thời, đây cũng là cơ sở để doanh nghiệp thực hiện, có phương án kinh doanh và quản lý người chơi; các bộ, ngành thực hiện quản lý, giám sát việc cho người Việt Nam đủ điều kiện vào chơi casino.

Nội dung dự thảo nghị quyết đề nghị cho thí điểm người Việt Nam đủ điều kiện vào chơi casino tại dự án casino Vân Đồn và Hồ Tràm trong thời hạn 5 năm, tính từ thời điểm đi vào hoạt động; kết thúc thí điểm và chính thức cho người Việt Nam đủ điều kiện được vào chơi casino tại dự án casino Phú Quốc (An Giang).

Trong thực tế, từ năm 2016, Bộ Chính trị đã đồng ý cho phép 2 dự án casino tại Phú Quốc và Vân Đồn được phép thí điểm cho người Việt vào chơi. Tuy nhiên, đến nay, mới chỉ có dự án casino tại Phú Quốc triển khai kinh doanh từ tháng 1.2019. Đến tháng 5.2024, Bộ Chính trị đồng ý kéo dài thời gian thí điểm cho người Việt Nam vào chơi casino đến hết năm 2024 đối với dự án tại Phú Quốc; 3 năm kể từ ngày dự án bắt đầu kinh doanh casino đối với dự án tại Vân Đồng (Quảng Ninh).

Ngoài ra, Chính phủ đã có Nghị quyết số 18 ngày 2.4.2025 giao Bộ Tài chính báo cáo Bộ Chính trị đánh giá tổng kết thí điểm cho người Việt Nam vào chơi casino sau 5 năm thí điểm; tháng 7.2025, Bộ Chính trị có công văn 15904, đồng ý kết thúc thí điểm và chính thức cho người Việt đủ điều kiện vào chơi casino tại dự án casino Phú Quốc, cho phép thí điểm 5 năm tại 2 dự án casino Vân Đồn và Hồ Tràm. Kế đó, tháng 9.2025, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn 8455 thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc đồng ý cho xây dựng và ban hành Nghị quyết thí điểm và chính thức cho người Việt Nam đủ điều kiện vào chơi casino ở một số dự án kinh doanh casino tại Việt Nam...


Đề xuất người Việt muốn vào chơi tại casino phải mua vé 2,5 triệu đồng/ngày

Đề xuất người Việt muốn vào chơi tại casino phải mua vé 2,5 triệu đồng/ngày

Bộ Tài chính đề xuất một số quy định chi tiết về cho phép người Việt tham gia chơi tại casino.

