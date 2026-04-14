Tân Chủ tịch UBND Đà Nẵng: 'Nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm quyết liệt'

Phát biểu sau khi được HĐND thành phố tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026 - 2031 vào ngày 14.4, ông Nguyễn Mạnh Hùng đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới HĐND thành phố vì đã tin tưởng giao trọng trách.

Ông cho rằng, đây là niềm vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề trước Đảng bộ, chính quyền, cử tri và nhân dân thành phố.

Theo ông, sự tín nhiệm không chỉ là niềm tin, kỳ vọng mà còn là động lực để tập thể lãnh đạo UBND thành phố nỗ lực hơn nữa, tận tâm, tận lực phụng sự nhân dân và sự phát triển chung của thành phố trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Bước vào nhiệm kỳ mới, Đà Nẵng đứng trước nhiều thời cơ và vận hội phát triển, với dư địa lớn về đất đai, nguồn nhân lực cùng các cơ chế, chính sách từ Trung ương. Tuy nhiên, thành phố cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước còn nhiều biến động, tác động sâu rộng đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội.

Trước yêu cầu đó, tân Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, chính quyền thành phố phải tiếp tục đổi mới mạnh tư duy quản lý, nâng cao năng lực quản trị, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và kỷ cương hành chính. Tinh thần xuyên suốt là biến ý chí thành hành động, biến quyết sách thành kết quả cụ thể.

"Nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm quyết liệt, làm đến cùng và làm có hiệu quả, với mục tiêu xuyên suốt là phát triển thành phố nhanh, bền vững, vì cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn của nhân dân; lấy hạnh phúc và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả của UBND thành phố", ông Hùng nhấn mạnh.

UBND thành phố sẽ bám sát sự lãnh đạo của Trung ương và Thành ủy, chịu sự giám sát của HĐND thành phố, đồng thời tập trung triển khai hiệu quả các nghị quyết, trong đó ưu tiên tháo gỡ các "điểm nghẽn", "nút thắt" của các dự án, công trình trọng điểm theo kết luận của Bộ Chính trị.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được xác định là khơi thông và huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư, đưa nguồn lực vào nền kinh tế nhằm thúc đẩy tăng trưởng, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số, gắn với bảo đảm an sinh xã hội.

Đà Nẵng cũng sẽ tập trung khai thác hiệu quả tiềm năng của Khu thương mại tự do gắn với cảng Liên Chiểu, Khu kinh tế mở Chu Lai cùng hệ thống cảng biển và sân bay, hình thành cực tăng trưởng mới về logistics, công nghiệp và đô thị. Qua đó, tạo động lực thúc đẩy lưu thông hàng hóa, phát triển dịch vụ chất lượng cao, thu hút nhà đầu tư chiến lược và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng (giữa) kiểm tra các dự án trọng điểm tại khu vực phía nam thành phố ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Song song đó, thành phố định hướng phát triển kinh tế theo hướng bền vững, đổi mới sáng tạo, lấy khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, kinh tế số và kinh tế xanh làm động lực tăng trưởng. Môi trường đầu tư, kinh doanh sẽ tiếp tục được cải thiện mạnh mẽ, đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển.

Trong lĩnh vực xã hội, chính quyền thành phố đặt mục tiêu xây dựng Đà Nẵng hiện đại, giàu bản sắc, có chất lượng sống cao; đặc biệt quan tâm nâng cao đời sống người dân khu vực miền núi, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng.

Cùng với đó, phát triển văn hóa - xã hội hài hòa với kinh tế; chăm lo tốt hơn các lĩnh vực giáo dục, y tế, việc làm, giảm nghèo bền vững; tiếp tục phát huy các giá trị đặc trưng của thành phố "5 không", "3 có", "4 an", hướng tới xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố đáng sống, an bình, văn minh, hiện đại.

Khẳng định quyết tâm trước nhiệm vụ mới, ông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết sẽ cùng tập thể lãnh đạo UBND thành phố đoàn kết, thống nhất, nêu cao tinh thần trách nhiệm, sâu sát cơ sở, lắng nghe nhân dân; xây dựng nền hành chính phục vụ, chuyên nghiệp, liêm chính, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng niềm tin và kỳ vọng của cử tri và nhân dân thành phố Đà Nẵng.