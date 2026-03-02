'Tăng trưởng phải đi đôi với nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân'

Chiều 2.3, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì làm việc với Ban Chính sách, chiến lược T.Ư và các cơ quan liên quan để định hướng hoàn thiện Nghị quyết của T.Ư về các giải pháp chiến lược thúc đẩy tăng trưởng "2 con số" gắn với xác lập mô hình tăng trưởng mới. Đây là Nghị quyết rất quan trọng trình Hội nghị T.Ư 2 sắp tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư cho biết, chủ trương thúc đẩy tăng trưởng "2 con số" đã nhận được sự quan tâm rộng rãi trong xã hội với nhiều ý kiến phân tích, góp ý tâm huyết, trách nhiệm và xây dựng.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc chiều 2.3 ẢNH: TTXVN

Tổng Bí thư đề nghị Ban Chính sách, chiến lược T.Ư nghiên cứu, chắt lọc, tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham gia để hoàn thiện Nghị quyết, báo cáo Bộ Chính trị cho ý kiến trước khi trình Hội nghị T.Ư 2 xem xét quyết định.

Tăng trưởng phải bảo đảm ổn định, có chất lượng, bao trùm, xanh và tự chủ

Tổng Bí thư nhấn mạnh, phải xác định đúng tầm nhìn xây dựng nghị quyết; đặt vấn đề ở tầm lịch sử và tư duy phát triển. Nghị quyết phải là bản thiết kế tổng thể cho mô hình tăng trưởng kinh tế 2 con số của Việt Nam đến năm 2045; đây là quyết tâm chiến lược, là lựa chọn có tính lịch sử nhằm hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước, nhưng tăng trưởng đó phải bảo đảm ổn định, có chất lượng, bao trùm, xanh và tự chủ.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì làm việc với Ban Chính sách, chiến lược T.Ư chiều 2.3 ẢNH: TTXVN

Điều này hàm chứa ý nghĩa rõ ràng: quyết tâm cao, kiên định mục tiêu, không dao động trước khó khăn, thách thức; yêu cầu về chất lượng cao, kiên quyết không chạy theo tăng trưởng bằng mọi giá, không đánh đổi ổn định vĩ mô, môi trường và tiến bộ xã hội; tầm nhìn dài hạn, bảo đảm tăng trưởng hôm nay không làm tổn hại nền tảng phát triển của ngày mai, không làm suy giảm nguồn lực cho các thế hệ tương lai. Lộ trình rõ ràng, phù hợp với quy luật khách quan của kinh tế, giai đoạn trước đặt nền móng, tạo nền tảng cho giai đoạn sau, bảo đảm tăng trưởng liên tục 2 con số dài hạn, hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2045.

Tổng Bí thư nêu rõ, đây phải được xác định là kim chỉ nam hành động để toàn bộ hệ thống chính trị thống nhất nhận thức, đồng bộ trong tổ chức thực hiện, bảo đảm nghị quyết được triển khai một cách nhất quán, hiệu quả và bền vững.

Tổng Bí thư nhấn mạnh việc xác lập mô hình tăng trưởng mới, là bước chuyển mang tính hệ thống, đòi hỏi thay đổi đồng bộ, xuyên suốt từ T.Ư đến địa phương, từ khu vực công đến khu vực tư nhân, từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo, để hình thành một nền kinh tế hiện đại, năng suất cao và có khả năng cạnh tranh toàn cầu.

Đồng thời, mô hình tăng trưởng mới không chỉ thiên về kinh tế, cần đặt đúng vai trò của những vấn đề phát triển bền vững như: tăng trưởng phải đi đôi với nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân; tạo thêm công ăn việc làm, giảm tình trạng thất nghiệp; xóa đói, giảm nghèo; giảm chênh lệch giàu nghèo; bảo vệ môi trường; phát triển văn hóa, xã hội...

Tổng Bí thư cũng yêu cầu tiếp tục làm rõ các nguồn lực khả thi để thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Đặc biệt, cần quán triệt nguyên tắc hạch toán kinh tế và phân bổ nguồn lực theo hiệu quả, đồng thời chủ động quản trị rủi ro để bảo đảm tăng trưởng cao nhưng an toàn và bền vững, không để các cú sốc vĩ mô, biến động bên ngoài hay bất ổn xã hội làm gián đoạn quỹ đạo phát triển.

Tăng trưởng nhanh phải đi đôi với bảo vệ môi trường sinh thái, bảo đảm an sinh xã hội, thu hẹp chênh lệch vùng miền và củng cố niềm tin của nhân dân. Đồng thời, cần kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với tăng cường quốc phòng, an ninh và triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại, qua đó giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển lâu dài.