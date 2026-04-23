Đồng Nai yêu cầu xử lý dứt điểm tài sản công dôi dư trong quý 2

Ngày 23.4, UBND tỉnh Đồng Nai cho biết vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương sắp xếp, quản lý, xử lý và khai thác tài sản công sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính, bảo đảm hoàn thành mục tiêu xử lý dứt điểm tài sản công dôi dư trong quý 2/2026.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các xã, phường trực tiếp chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc sắp xếp, quản lý, xử lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện.

Trụ sở Quỹ phát triển đất tỉnh Bình Phước cũ không được sử dụng, đang có dấu hiệu xuống cấp ẢNH: HOÀNG GIÁP

Các cơ quan, đơn vị, địa phương cần xác định việc xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư là nhiệm vụ trọng tâm, bảo đảm tài sản công được quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả, không để xảy ra tình trạng bỏ trống, xuống cấp, lấn chiếm, thất thoát, lãng phí hoặc sử dụng sai mục đích.

Đối với cơ sở nhà, đất dôi dư, khẩn trương hoàn thành việc chuyển giao về địa phương quản lý hoặc lập, trình phương án khai thác, xử lý theo đúng quy định.

Đối với phần diện tích vượt định mức cần rà soát, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét điều chuyển cho các đơn vị có nhu cầu.

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bình Phước cũ trên quốc lộ 14, phường Bình Phước đã được bàn giao cho Ban Quản lý đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai cơ sở 2 ẢNH: HOÀNG GIÁP

Đồng thời, hoàn thiện hồ sơ pháp lý đối với các trường hợp đã tạm bàn giao, tiếp nhận tài sản, khẩn trương hoàn tất thủ tục trình cấp có thẩm quyền quyết định.

UBND tỉnh Đồng Nai cũng giao Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục về đất đai, quy hoạch.

Trụ sở Sở Xây dựng được giao về phường Bình Phước quản lý nhưng hiện chưa có phương án khai thác ẢNH: HOÀNG GIÁP

Tổ chức giao đất, cho thuê đất và giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai... đảm bảo tiến độ theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Trước đó, UBND tỉnh Đồng Nai cũng có văn bản triển khai thực hiện Công điện số 19/CĐ-TTg ngày 16.2.2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả sắp xếp, xử lý, khai thác tài sản công.

Đáng chú ý, tỉnh Đồng Nai cũng đề nghị đối với các cơ sở nhà, đất đã được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý, khai thác thì khẩn trương hoàn thành việc xử lý tài sản hoặc đưa tài sản vào khai thác theo phương án đã được phê duyệt.

Phường Bình Phước là nơi có nhiều trụ sở dôi dư nhất ở Đồng Nai, địa phương này đang xây dựng các phương án khai thác để sớm đưa các tài sản công vào sử dụng, không để lãng phí, xuống cấp ẢNH: HOÀNG GIÁP

Đối với các cơ sở nhà, đất chưa được phê duyệt phương án xử lý, khai thác thì khẩn trương xây dựng phương án, báo cáo cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở tổ chức thực hiện.

Những tài sản dôi dư còn sử dụng được thì điều chuyển ngay cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị còn thiếu tài sản để sử dụng có hiệu quả, tiết kiệm chi ngân sách.

Đối với tài sản hư hỏng, không còn sử dụng được hoặc không có cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhu cầu tiếp nhận thì khẩn trương thanh lý, thu tiền nộp ngân sách.