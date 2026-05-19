Đề xuất hợp lòng dân, cần làm nhanh để tránh lãng phí

G IẢI "CƠN KHÁT" HẠ TẦNG DÂN SINH

Đứng ở góc độ của một phụ huynh, bạn đọc (BĐ) Nguyễn Đức Toàn cho rằng: "Nhiều người cứ nghĩ trường học hay bệnh viện phải xây mới hoàn toàn mới đạt chuẩn, nhưng thực tế có nhiều công trình chỉ cần chỉnh sửa hợp lý là sử dụng được ngay. Quan trọng nhất là phục vụ đúng nhu cầu người dân. Con tôi học trường công lớp hơn 45 em, nhìn mà thương giáo viên lẫn học sinh. Trong khi cách đó không xa lại có một cơ quan cũ đóng cửa... Đất công ở thành phố giờ rất quý, nên ưu tiên cho giáo dục và y tế là đúng, chứ để không kéo dài khiến công trình hư hỏng thêm thì cuối cùng ngân sách vẫn phải bỏ tiền sửa. Việc tận dụng cái sẵn có vừa tiết kiệm thời gian vừa tiết kiệm chi phí hơn rất nhiều so với tìm quỹ đất xây mới giữa trung tâm thành phố".

Trụ sở Công an phường Phú Cường cũ, được đề xuất làm trường học vì Trường THCS Phú Cường gần đó có diện tích nhỏ hẹp ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Cùng góc nhìn thực tế này, BĐ Nguyễn Hùng Kiên chia sẻ rằng mỗi lần đọc tin tức về việc thành phố thiếu hụt phòng học hay bệnh viện quá tải, rồi nhìn lại những khu đất công, trụ sở công bỏ trống, "cảm thấy vô cùng khó hiểu". "Những công trình sở hữu vị trí đắc địa, hạ tầng điện nước giao thông thuận tiện nhưng không được sử dụng là một kiểu lãng phí ngân sách nghiêm trọng. Tôi thấy hướng chuyển đổi thành trường học hoặc cơ sở y tế là hợp lý nhất vì phục vụ trực tiếp cho người dân. Ít ra nhìn thấy trẻ em đi học hay người dân đến khám bệnh còn cảm giác tài sản đó đang có ích", BĐ Nguyễn Hùng Kiên bày tỏ.

BĐ Nguyễn Hoàng Vy nêu cảm nhận về hiện trạng nhếch nhác của những trụ sở tạm "vắng chủ": "Đi ngang nhiều khu trụ sở cũ giờ thấy rất phí; có nơi khóa cửa im lìm, bảng hiệu bạc màu, tường loang lổ, phía trước thành chỗ đậu xe tự phát hoặc bỏ rác. Trong khi đó phụ huynh thì chen chúc tìm trường cho con, bệnh viện công nào cũng quá tải. Đề xuất chuyển các trụ sở cũ sang làm trường học, cơ sở y tế thấy hợp lý hơn nhiều so với để xuống cấp dần theo thời gian. Tài sản công cuối cùng cũng là tiền thuế của dân, bỏ không càng lâu thì chi phí sửa chữa càng lớn. Không thể nghĩ đơn giản, chỉ cần khóa cổng là xong, vì thực tế những khu nhà bỏ trống thường kéo theo đủ thứ hệ lụy: mất mỹ quan, phát sinh tụ tập, rác thải, cỏ mọc um tùm... Nếu cải tạo được để phục vụ cộng đồng thì nên làm sớm, đừng để vài năm sau lại tốn thêm ngân sách xử lý hậu quả bỏ hoang".

L Ộ TRÌNH THỰC THI RÕ RÀNG

Mặc dù đề xuất chuyển đổi trụ sở cũ tại TP.HCM thành trường học, cơ sở y tế nhận được đồng thuận rất lớn từ BĐ, nhưng đi kèm là không ít những "gửi gắm" liên quan đến khâu thực thi chính sách. Vấn đề cốt lõi được BĐ đặt ra chính là "minh bạch trong quy hoạch và lộ trình thực hiện rõ ràng". "Ủng hộ chuyện tận dụng trụ sở cũ cho trường học, y tế, nhưng nói thật, nhiều khu "đất vàng" trước đây ban đầu nghe nói phục vụ cộng đồng, sau vài năm lại xuất hiện dự án thương mại hoặc cao ốc. Bởi vậy lần này nếu TP làm thì nên công khai rõ danh sách công trình nào chuyển đổi, dùng vào mục đích gì, thời gian triển khai bao lâu... Đặc biệt đất công ở trung tâm TP.HCM rất giá trị, càng phải sử dụng đúng lợi ích công cộng. Trường học và bệnh viện là thứ dân đang cần nhìn thấy ngay trong đời sống hằng ngày", BĐ Phạm Phương Anh nêu.

BĐ Bùi An Phú chung mong mỏi: "Nếu đã tính chuyện chuyển trụ sở cũ thành trường học hoặc cơ sở y tế thì nên công bố luôn lộ trình cụ thể: công trình nào triển khai trước, đơn vị nào phụ trách… Có mốc thời gian rõ ràng thì người dân mới theo dõi được; nói chung chung rất dễ rơi vào tình trạng đề xuất để tham khảo".

Bên cạnh những đề xuất về quản lý tài sản công, một số BĐ cũng gợi mở "chuyển đổi đi kèm bảo tồn" với những kiến trúc, dấu tích lịch sử… BĐ Nguyễn Thế Huy trải lòng: "Có những nơi không đơn thuần là "trụ sở cũ". Với nhiều người, đó còn là một phần ký ức của Sài Gòn - TP.HCM nhiều năm trước. Nếu chuyển đổi thành trường học hoặc cơ sở y tế để tiếp tục phục vụ người dân thì tôi ủng hộ; chỉ mong đừng làm theo kiểu xóa sạch mọi dấu vết cũ để thay bằng một khối bê tông vô hồn. Giữ lại được chút kiến trúc, chút bảng tên hay không gian cũ cũng là giữ lại ký ức cho đô thị".