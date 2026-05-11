TP.HCM: Đề xuất giao nhiều khu đất công làm công viên, trường học

Chiều 11.5, Đoàn công tác do ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TP.HCM làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với phường Linh Xuân nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đối với một số công trình đầu tư công, trong đó có việc kiến nghị thu hồi 4 khu đất công để làm công viên, trường học.

Cùng tham gia đoàn công tác còn có ông Bùi Minh Thạnh, Phó chủ tịch UBND TP.HCM và lãnh đạo các ban thuộc HĐND TP.HCM, các sở, ngành…

Ông Bùi Minh Thạnh, Phó chủ tịch UBND TP.HCM (bên trái) tại buổi làm việc với phường Linh Xuân ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Cụ thể, theo lãnh đạo phường Linh Xuân, khu có đất diện tích 82.605 m2 ở khu phố 20 (phường Linh Xuân) do Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 thuê, sử dụng từ năm 1998 đến nay đã hết hạn thuê và công ty có văn bản xin trả lại diện tích 54.421 m2.

Tuy nhiên, lãnh đạo phường Linh Xuân cho rằng theo quyết định cho thuê đất của UBND TP.HCM (năm 1998) thì diện tích giao cho Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 là 82.605 m2. Nhưng đến nay, công ty xin trả lại diện tích 54.421 m2 là không đúng như quyết định giao đất nên đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Phường Linh Xuân đề nghị UBND TP.HCM chỉ đạo các sở, ngành thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng trường học, công viên cây xanh theo quy hoạch đã được phê duyệt (trên diện tích đất kể trên) tránh gây thất thoát, lãng phí tài nguyên đất, đồng thời, đảm bảo nhu cầu học tập của con, em người dân.

Đối với khu đất có diện tích 3.460 m2 tại khu phố 50 (phường Linh Xuân), được giao cho Công ty cổ phần Xây dựng Prime Homes thuê ngắn hạn (từ năm 2025). Song hiện nay, công ty này đang lập hồ sơ đề nghị chấp thuận về địa điểm, quy mô xây dựng công trình và thời gian tồn tại của công trình tạm.

Trong khi đó, theo quy hoạch của UBND thành phố Thủ Đức (cũ) khu đất này được quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 thì vị trí khu đất này thuộc quy hoạch đất văn hóa và đất giao thông. UBND phường Linh Xuân đề nghị UBND TP.HCM giao khu đất này để làm công viên.

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu tại buổi làm việc ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Đủ điều kiện thu hồi các khu đất công để làm trường học

Cũng tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo phường Linh Xuân đề nghị thu hồi khu đất có diện tích trên 16,5 ha cho Công ty cổ phần thuốc sát trùng Việt Nam thuê và khu đất có diện tích 9,68 ha thuộc khu đất trại heo Huyện ủy Thủ Đức (cũ) để xây dựng, mở rộng trường học.

Cụ thể, khu đất có diện tích trên 16,5ha ở số 34/6 quốc lộ 1A (khu phố 5, phường Linh Xuân) được cho Công ty cổ phần thuốc sát trùng Việt Nam thuê, sử dụng từ năm 2006.

Tuy nhiên, lãnh đạo UBND phường Linh Xuân khẳng định trong quá trình sử dụng Công ty cổ phần thuốc sát trùng Việt Nam đã xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng và khi cơ quan chức năng phường làm việc thì công ty này có dấu hiệu không phối hợp, cản trở.

Khu đất dự kiến xây dựng Trường cao đẳng Văn hóa nghệ thuật TP.HCM ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Còn đối với khu đất trên 9,68 ha (khu đất thuộc trại heo Huyện ủy Thủ Đức cũ, khu phố 31, phường Linh Xuân), từ năm 2088 - 2019, khu đất này đã triển khai các dự án như xây dựng hệ thống thoát nước, trường mầm non, trường học hết 3,58 ha. Còn lại hơn 6,1 ha hiện là đất trống và có 207 trường hợp lấn chiếm sử dụng.

Đến năm 2020, UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương xây dựng Trường cao đẳng Văn hóa nghệ thuật TP.HCM (cơ sở 2) tại khu đất này. Vì vậy phường Linh Xuân đề nghị UBND TP.HCM triển khai xây dựng Trường cao đẳng Văn hóa nghệ thuật và chấp thuận mở rộng Trường THPT Linh Trung trên diện tích đất còn lại.

Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh phát biểu tại buổi làm việc ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Liên quan đến các đề xuất của phường Linh Xuân, đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM cho biết một số khu đất cho thuê đã hết thời hạn thuê và các khu đất vi phạm xây dựng, lấn chiếm… đều đủ điều kiện thu hồi hoặc cưỡng chế.

Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TP.HCM hoan nghênh các đề xuất của phường Linh Xuân và giao cho Ban Đô thị (HĐND TP.HCM) nghiên cứu, phối hợp với địa phương để làm các kế hoạch bố trí vốn đầu tư công.

Đồng thời lãnh đạo UBND TP.HCM cũng đồng ý, thống nhất với những đề xuất của phường Linh Xuân đề nghị thu hồi đất để xây dựng mới, mở rộng các trường học và làm công viên.