Sử dụng đất công không trả tiền, một hộ dân bị chính quyền xã khởi kiện

Gia Bách
15/04/2026 20:28 GMT+7

Sau nhiều năm không nộp tiền thuê, không ký lại hợp đồng, một hộ dân ở xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau bị chính quyền khởi kiện ra tòa.


Ngày 15.4, một lãnh đạo UBND xã Trí Phải (tỉnh Cà Mau) cho biết, cơ quan này đã chính thức khởi kiện một trong 10 hộ đang sử dụng đất công trên địa bàn do tranh chấp hợp đồng thuê đất. Vụ việc đang được TAND Khu vực 2, tỉnh Cà Mau thụ lý, giải quyết theo quy định.

Động thái này diễn ra từ việc khu đất công có nguồn gốc từ dự án 773 rơi vào tình trạng sử dụng kéo dài nhưng không thực hiện nghĩa vụ tài chính, cũng như không còn ràng buộc pháp lý rõ ràng giữa chính quyền và người sử dụng.

Theo báo cáo của UBND xã Trí Phải, năm 1996, Nhà nước triển khai dự án 773 nhằm giãn dân, cấp đất sản xuất cho các hộ gia đình chính sách nghèo và hộ nghèo không có đất. Thời điểm đó, vùng đất này còn hoang hóa.

Sau khi thực hiện phương án 1 tại ấp Nhà Máy A và ấp Tràm Thẻ, dự án đã giữ lại nhiều phần diện tích để phân cấp quản lý, gồm 15 ha giao UBND tỉnh, 36 ha giao Huyện ủy và UBND huyện Thới Bình (cũ), 3,9 ha đất quốc phòng và 50 ha giao UBND xã Tân Phú (nay là xã Trí Phải).

Ban đầu, phần đất do UBND xã Tân Phú (cũ) quản lý có 6 hộ thuê với tổng diện tích 53 ha; trong đó có nguyên chủ tịch, bí thư xã, nguyên trưởng công an huyện. Sau đó, các hộ này tự phân chia lại đất cho nhiều hộ khác sử dụng, dẫn đến có 10 hộ, cá nhân đang sử dụng đất công.

Từ năm 2007 - 2010, thực hiện chỉ đạo của UBND huyện Thới Bình (cũ), các ngành chức năng đã phối hợp với UBND xã Tân Phú (cũ) làm việc với các hộ để thanh lý và chấm dứt hợp đồng thuê đất. Tuy nhiên, các hộ này không chấp hành.

Từ năm 2013 đến nay, các hộ sử dụng đất không ký hợp đồng thuê đất, không nộp tiền thuê theo quy định khiến khu đất công rơi vào tình trạng sử dụng kéo dài nhưng không có cơ sở pháp lý rõ ràng.

UBND xã Trí Phải cũng nhìn nhận, trách nhiệm quản lý đất công qua các thời kỳ có liên quan đến UBND xã Tân Phú (cũ) và các cá nhân tham gia quản lý trước đây. Đáng chú ý, hồ sơ, tài liệu liên quan đã bị mất, thất lạc dẫn đến việc các hộ đang sử dụng đất kiến nghị được cấp quyền sử dụng đất.

Hiện vụ khởi kiện nêu trên được TAND Khu vực 2, tỉnh Cà Mau thụ lý, giải quyết theo quy định pháp luật. 

Tại Cà Mau có gần 60 ha đất bị lấn chiếm, sử dụng sai mục đích. Trong đó có những khu đất công cho doanh nghiệp mượn kéo dài qua nhiều năm chưa xử lý dứt điểm.

