Cà Mau: Gần 60 ha đất công bị lấn chiếm, nhiều khu cho mượn sai quy định

Ngày 26.3, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh Cà Mau vừa ban hành báo cáo công tác quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn. Báo cáo thể hiện có gần 60 ha đất công bị lấn chiếm.

Theo đó, toàn tỉnh hiện có 523 ha đất công do Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý chưa đưa vào sử dụng, tương ứng 75 khu đất. Trong số này, có gần 60 ha (11 khu đất) bị lấn chiếm hoặc sử dụng sai mục đích.

Tỉnh Cà Mau đã sắp xếp, sử dụng 323 cơ sở nhà, đất ẢNH: CTV

Song song đó, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, số lượng trụ sở dôi dư là 335 cơ sở nhà, đất. Tính đến ngày 28.2.2026, tỉnh Cà Mau đã bố trí, sắp xếp lại 323 cơ sở, phần còn lại tiếp tục xử lý.

Cho thuê, cho mượn đất trái quy định

Tại xã Cái Đôi Vàm, qua rà soát có 10 khu đất hồ sơ thể hiện do UBND xã quản lý nhưng thực tế đang bị người dân sử dụng hoặc cho thuê, cho mượn trái quy định.

Trong đó, khu đất rộng 1.400 m2 từng được cho Công ty C. mượn xây nhà tập thể cho cán bộ, công nhân. Đến năm 2018, khu đất này tiếp tục được cho cán bộ, công nhân Công ty T. mượn ở.

Ngày 4.6.2024, chính quyền địa phương đã làm việc, yêu cầu phía công ty trả lại đất. Tuy nhiên, đại diện công ty đề nghị được làm thủ tục thuê đất theo quy định thay vì hoàn trả.

Một trường hợp khác là khu đất 360 m2 do UBND thị trấn Cái Đôi Vàm cũ (nay là xã Cái Đôi Vàm) quản lý cũng được cho Công ty C. mượn để xây nhà cho cán bộ. Dù địa phương đã vận động 4 hộ dân di dời, trả lại mặt bằng, nhưng các hộ này vẫn chưa đồng ý.

Tại khu vực huyện Thới Bình (cũ), một khu đất khoảng 53 ha do UBND xã Tân Phú cũ (nay là xã Trí Phải) quản lý cũng phát sinh nhiều vướng mắc kéo dài.

Theo báo cáo, giai đoạn 1996 - 2002, xã đã cho 6 hộ dân thuê đất sản xuất và thu tiền thuê hằng năm, trong đó có nhiều hộ là nguyên lãnh đạo xã. Từ năm 2003 đến 2010, sau thời gian thuê, các hộ này tự liên kết, phân chia lại đất với các hộ khác. Đến nay, số hộ trực tiếp sử dụng tăng lên 10 hộ, với tổng diện tích khoảng 48,2 ha theo bản đồ năm 2018.

Trong giai đoạn 2007 - 2010, UBND huyện Thới Bình (cũ) đã chỉ đạo thanh lý hợp đồng, chấm dứt việc thuê đất nhưng các hộ không đồng ý. Quá trình quản lý sau đó gặp khó khăn do thay đổi cán bộ phụ trách, di dời trụ sở, dẫn đến thất lạc hồ sơ.

Từ năm 2011 đến nay, các hộ không tiếp tục nộp tiền thuê đất, đồng thời đề nghị được giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng phần đất công đã thuê.



