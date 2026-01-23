Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Chính sách - Phát triển

HĐND tỉnh Cà Mau miễn toàn bộ tiền thuê đất cho dự án ưu đãi đầu tư

Gia Bách
Gia Bách
23/01/2026 19:50 GMT+7

HĐND tỉnh Cà Mau thông qua chính sách miễn toàn bộ tiền thuê đất suốt thời gian thuê cho dự án ưu đãi đầu tư, áp dụng từ 10.1.2026, thay thế nghị quyết năm 2013.


Ngày 23.1, tin từ Văn phòng Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Cà Mau, HĐND tỉnh này vừa thông qua nghị quyết quy định miễn toàn bộ tiền thuê đất cho cả thời gian thuê đối với các dự án sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư hoặc tại địa bàn ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh. 

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 10.1.2026, đồng thời chấm dứt hiệu lực chính sách ban hành năm 2013 về khuyến khích xã hội hóa.

HĐND tỉnh Cà Mau miễn toàn bộ tiền thuê đất cho dự án ưu đãi đầu tư- Ảnh 1.

Cà Mau miễn toàn bộ tiền thuê đất cho dự án ưu đãi đầu tư

ẢNH: G.B

Theo nghị quyết, đối tượng được miễn tiền thuê đất gồm hai nhóm dự án: dự án đáp ứng danh mục, tiêu chí, quy mô xã hội hóa theo quy định của Thủ tướng Chính phủ; dự án phi lợi nhuận theo quy định pháp luật. Chính sách áp dụng cho toàn bộ thời gian thuê đất, không giới hạn theo giai đoạn.

Phạm vi điều chỉnh được xác định rõ, bám sát Luật Đất đai 2024 và các nghị định hướng dẫn về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Nghị quyết cũng làm rõ đối tượng áp dụng gồm tổ chức, cá nhân được miễn tiền thuê đất; các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện thủ tục đầu tư, cho thuê đất và miễn tiền thuê đất; cùng các tổ chức, cá nhân liên quan.

Đáng chú ý, nghị quyết mới thay thế Nghị quyết số 23/2013/NQ-HĐND về khuyến khích xã hội hóa trong các lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường. Việc "đóng" chính sách cũ và mở cơ chế miễn tiền thuê đất toàn thời gian cho các dự án ưu đãi được xem là bước tái thiết khung ưu đãi, tập trung vào hiệu quả đầu tư và tính bền vững.


Tin liên quan

Cà Mau bổ sung ba khu đất thí điểm nhà ở thương mại năm 2025

Cà Mau bổ sung ba khu đất thí điểm nhà ở thương mại năm 2025

HĐND tỉnh Cà Mau vừa ban hành nghị quyết bổ sung danh mục các khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất trong năm 2025, xác định rõ quy mô, thời hạn và tổng mức đầu tư từng dự án.

Khám phá thêm chủ đề

tiền thuê đất thủ tướng chính phủ nghị quyết Ưu đãi cà mau
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận