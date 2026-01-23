HĐND tỉnh Cà Mau miễn toàn bộ tiền thuê đất cho dự án ưu đãi đầu tư

Ngày 23.1, tin từ Văn phòng Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Cà Mau, HĐND tỉnh này vừa thông qua nghị quyết quy định miễn toàn bộ tiền thuê đất cho cả thời gian thuê đối với các dự án sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư hoặc tại địa bàn ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 10.1.2026, đồng thời chấm dứt hiệu lực chính sách ban hành năm 2013 về khuyến khích xã hội hóa.

Cà Mau miễn toàn bộ tiền thuê đất cho dự án ưu đãi đầu tư ẢNH: G.B

Theo nghị quyết, đối tượng được miễn tiền thuê đất gồm hai nhóm dự án: dự án đáp ứng danh mục, tiêu chí, quy mô xã hội hóa theo quy định của Thủ tướng Chính phủ; dự án phi lợi nhuận theo quy định pháp luật. Chính sách áp dụng cho toàn bộ thời gian thuê đất, không giới hạn theo giai đoạn.

Phạm vi điều chỉnh được xác định rõ, bám sát Luật Đất đai 2024 và các nghị định hướng dẫn về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Nghị quyết cũng làm rõ đối tượng áp dụng gồm tổ chức, cá nhân được miễn tiền thuê đất; các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện thủ tục đầu tư, cho thuê đất và miễn tiền thuê đất; cùng các tổ chức, cá nhân liên quan.

Đáng chú ý, nghị quyết mới thay thế Nghị quyết số 23/2013/NQ-HĐND về khuyến khích xã hội hóa trong các lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường. Việc "đóng" chính sách cũ và mở cơ chế miễn tiền thuê đất toàn thời gian cho các dự án ưu đãi được xem là bước tái thiết khung ưu đãi, tập trung vào hiệu quả đầu tư và tính bền vững.



