Ngày 23.12. tin từ Văn phòng Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Cà Mau, HĐND tỉnh này ban hành Nghị quyết về danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất năm 2025 (bổ sung), xác định rõ quy mô, thời hạn và tổng mức đầu tư từng dự án.

HĐND Cà Mau bổ sung ba khu đất thí điểm nhà ở thương mại năm 2025 ẢNH: MINH HỌA

Theo nghị quyết, danh mục bổ sung gồm 3 khu đất dự kiến triển khai dự án thí điểm nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất. Các khu đất được phân bố tại P.Vĩnh Trạch, xã Vĩnh Lợi và P.Bạc Liêu, với quy mô diện tích và thời gian hoạt động khác nhau, phù hợp định hướng phát triển đô thị trên từng địa bàn.

Cụ thể, khu đất tại P.Vĩnh Trạch có tổng diện tích dự án 2,01 ha, thời gian hoạt động 50 năm, tổng mức đầu tư 50 tỉ đồng. Khu đất tại xã Vĩnh Lợi có tổng diện tích 2,7 ha, thời gian hoạt động 50 năm, tổng mức đầu tư 56,53 tỉ đồng. Khu đất tại P.Bạc Liêu có quy mô lớn nhất với tổng diện tích 4,38 ha, thời gian hoạt động 30 năm, tổng mức đầu tư 224 tỉ đồng.

Việc ban hành Nghị quyết bổ sung danh mục các khu đất thí điểm được xem là bước hoàn thiện cơ sở pháp lý cho việc triển khai các dự án nhà ở thương mại theo cơ chế thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất trong năm 2025, đồng thời làm rõ phạm vi đầu tư, thời hạn hoạt động và nguồn lực dự kiến đối với từng khu đất đã được đưa vào kế hoạch thí điểm nhà ở thương mại.