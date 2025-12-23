Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Cà Mau bổ sung ba khu đất thí điểm nhà ở thương mại năm 2025

Gia Bách
Gia Bách
23/12/2025 18:34 GMT+7

HĐND tỉnh Cà Mau vừa ban hành nghị quyết bổ sung danh mục các khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất trong năm 2025, xác định rõ quy mô, thời hạn và tổng mức đầu tư từng dự án.

Ngày 23.12. tin từ Văn phòng Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Cà Mau, HĐND tỉnh này ban hành Nghị quyết về danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất năm 2025 (bổ sung), xác định rõ quy mô, thời hạn và tổng mức đầu tư từng dự án.

Cà Mau bổ sung ba khu đất thí điểm nhà ở thương mại năm 2025- Ảnh 1.

HĐND Cà Mau bổ sung ba khu đất thí điểm nhà ở thương mại năm 2025

ẢNH: MINH HỌA

Theo nghị quyết, danh mục bổ sung gồm 3 khu đất dự kiến triển khai dự án thí điểm nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất. Các khu đất được phân bố tại P.Vĩnh Trạch, xã Vĩnh Lợi và P.Bạc Liêu, với quy mô diện tích và thời gian hoạt động khác nhau, phù hợp định hướng phát triển đô thị trên từng địa bàn.

Cụ thể, khu đất tại P.Vĩnh Trạch có tổng diện tích dự án 2,01 ha, thời gian hoạt động 50 năm, tổng mức đầu tư 50 tỉ đồng. Khu đất tại xã Vĩnh Lợi có tổng diện tích 2,7 ha, thời gian hoạt động 50 năm, tổng mức đầu tư 56,53 tỉ đồng. Khu đất tại P.Bạc Liêu có quy mô lớn nhất với tổng diện tích 4,38 ha, thời gian hoạt động 30 năm, tổng mức đầu tư 224 tỉ đồng.

Việc ban hành Nghị quyết bổ sung danh mục các khu đất thí điểm được xem là bước hoàn thiện cơ sở pháp lý cho việc triển khai các dự án nhà ở thương mại theo cơ chế thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất trong năm 2025, đồng thời làm rõ phạm vi đầu tư, thời hạn hoạt động và nguồn lực dự kiến đối với từng khu đất đã được đưa vào kế hoạch thí điểm nhà ở thương mại.

Tin liên quan

Cà Mau phê duyệt dự án khu đô thị mới gần 3.000 tỉ đồng

Cà Mau phê duyệt dự án khu đô thị mới gần 3.000 tỉ đồng

UBND tỉnh Cà Mau vừa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng Khu đô thị mới khóm Bào Sơn, P.Lý Văn Lâm, dự kiến triển khai trong 60 tháng.

Khám phá thêm chủ đề

nhà ở thương mại Quyền sử dụng đất tổng mức đầu tư cà mau
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận