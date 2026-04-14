Gia Lai: 'Cò đất' rao bán cả đất công, phân lô trái phép tràn lan

Trần Hiếu
14/04/2026 18:53 GMT+7

UBND xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai xác nhận nhiều nơi xảy ra tình trạng phân lô bán nền trái phép; địa phương siết quản lý, xử lý 'cò đất' và cảnh báo rủi ro cho người dân.

Ngày 14.4, đại diện UBND xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai xác nhận thời gian gần đây, tình trạng phân lô bán nền trái phép và mua bán, chuyển nhượng đất không đúng quy định pháp luật diễn ra tại nhiều thôn, làng, tổ dân phố. Trước diễn biến phức tạp, chính quyền địa phương đã triển khai các biện pháp mạnh nhằm chấn chỉnh, xử lý "cò đất" lộng hành.

Không chỉ dừng ở đất ở thông thường, tình trạng phân lô bán nền trái phép còn lan sang các khu đất do nhà nước quản lý (những khu vực không được phép giao dịch dưới bất kỳ hình thức nào).

Cụ thể, tại khu vực đất của công ty chè thuộc thị trấn Kon Dơng (cũ) và xã Đăk Djrăng (cũ), đất quy hoạch cơ sở sản xuất kinh doanh tập trung tại xã Hải Yang (cũ) và đất của Ban Quản lý rừng phòng hộ Đăk Đoa và Mang Yang, đã xuất hiện tình trạng cá nhân tự ý phân lô, cắm mốc, rao bán nền trái phép.

- Ảnh 1.

Tình trạng "cò đất" lộng hành khiến chính quyền xã Mang Yang phải khẩn trương vào cuộc

Đáng chú ý, nhiều đối tượng còn đăng tin rao bán các lô đất không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) trên các nền tảng mạng xã hội như Zalo, Facebook, TikTok. Hoạt động này tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo, có thể gây thiệt hại lớn cho người dân thiếu thông tin.

Song song đó, tình trạng xây dựng công trình không đúng quy hoạch cũng gia tăng, gây khó khăn cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và phá vỡ quy hoạch tổng thể đã được phê duyệt.

Theo UBND xã Mang Yang, một bộ phận "cò đất" đã lợi dụng sự thiếu thông tin của người dân để tung tin sai lệch, thổi giá, tạo sốt ảo nhằm trục lợi. Đây là nguyên nhân khiến thị trường bất động sản địa phương tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Giao công an xử lý hành vi phân lô bán nền trái phép

Trước thực trạng trên, UBND xã Mang Yang đã ban hành các quy định nghiêm cấm phân lô bán nền trái phép và mua bán đất không đủ điều kiện pháp lý. Cụ thể, cấm giao dịch đất do nhà nước quản lý hoặc đất chưa đủ điều kiện cấp sổ đỏ; cấm tự ý phân lô, bán nền trên đất nông nghiệp; cấm môi giới, "cò đất" tung tin sai sự thật để thổi giá, tạo sốt ảo.

Địa phương yêu cầu mọi giao dịch đất đai phải được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định. Đồng thời, lực lượng công an được giao tăng cường nắm tình hình, điều tra, xử lý nghiêm các hành vi lừa đảo liên quan đến phân lô bán nền trái phép, góp phần đảm bảo an ninh trật tự.

UBND xã Mang Yang cũng khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ tình trạng pháp lý của thửa đất tại UBND xã hoặc Văn phòng Đăng ký đất đai trước khi giao dịch. Khi phát hiện các hành vi mua bán, rao bán đất trái phép, đặc biệt trên mạng xã hội, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an hoặc chính quyền địa phương để kịp thời xử lý.

