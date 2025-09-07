Số điện thoại 'cò đất' bủa vây làng chài du lịch ở Gia Lai

Nhơn Hải, Nhơn Lý vốn là những làng chài ven biển yên bình, nổi tiếng với vẻ đẹp hoang sơ và thơ mộng. Nơi đây có bãi cát trắng trải dài, làn nước biển trong xanh, núi đá uốn lượn ôm lấy biển cả, tạo thành bức tranh thiên nhiên hùng vĩ. Từ nhiều năm nay, hai làng chài này trở thành điểm đến quen thuộc của khách du lịch trong và ngoài nước, nhất là những ai tìm kiếm sự bình yên và vẻ đẹp nguyên sơ.



Tuyến đường dẫn vào làng chài Nhơn Hải bị bủa vây bởi số điện thoại của "cò đất" ẢNH: ĐỨC NHẬT

Thế nhưng, ngay lối vào làng, du khách không khó để bắt gặp cảnh tượng nhếch nhác, phản cảm. Hàng loạt số điện thoại bán đất được sơn bằng màu xanh, đỏ, đen loang lổ trên vỉa hè, bờ tường, thậm chí cả những tảng đá ven đường. Những chữ số nguệch ngoạc ấy đang làm xấu đi hình ảnh của những điểm đến du lịch nổi tiếng của Gia Lai.

Số điện thoại bán đất được sơn bằng nhiều màu sắc, loang lổ trên vỉa hè, bờ tường ẢNH: ĐỨC NHẬT

Chị Phan Thị Thảo Sương (du khách đến từ Quảng Trị) kể lại trải nghiệm không mấy dễ chịu: "Cảnh quan Nhơn Hải rất đẹp nhưng khi vừa đặt chân đến, tôi đã thấy dọc đường dẫn vào làng đầy những số điện thoại viết nguệch ngoạc. Điều này tạo cảm giác nhếch nhác, phản cảm, nhất là tại nơi mà du khách thường dừng lại chụp hình trước khi bước vào làng. Việc xịt sơn lên vỉa hè, bờ tường chẳng khác nào bôi bẩn điểm du lịch".

Những số điện thoại chào bán đất được sơn màu xanh, đỏ ở những vị trí bắt mắt để thu hút sự chú ý ẢNH: ĐỨC NHẬT

Không chỉ du khách, người dân địa phương cũng tỏ ra bức xúc. Ông Nguyễn Văn Châu, chủ một nhà hàng ở Nhơn Hải, cho biết tình trạng này đã diễn ra khoảng một năm nay. "Những người buôn bán đất vô tư sơn số điện thoại lên khắp nơi, biến tuyến đường vào làng trở nên nham nhở. Trước đây, có vài trường hợp bị xử phạt hành chính nhưng đến nay vẫn tiếp diễn. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh du lịch của làng chài", ông Châu nói.

Theo ghi nhận, phần lớn số điện thoại này thuộc về các "cò đất". Họ tận dụng những vị trí dễ nhìn để quảng bá, mời chào khách. Cách quảng cáo "thô bạo" này không chỉ phá vỡ cảnh quan mà còn tạo nên sự phản cảm đối với cộng đồng và du khách, đi ngược lại mục tiêu xây dựng hình ảnh du lịch thân thiện, bền vững.

Những chữ số nguệch ngoạc bôi bẩn điểm du lịch ẢNH: ĐỨC NHẬT

Trước thực trạng này, ông Trần Việt Quang, Chủ tịch UBND P.Quy Nhơn Đông, thừa nhận khó khăn trong công tác quản lý. Cán bộ phường không thể túc trực ở tất cả các khu vực để giám sát. Trong khi đó, việc những người buôn bán đất sơn số điện thoại lên vỉa hè diễn ra rất nhanh, chỉ vài phút là xong. Tuy nhiên, địa phương sẽ tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi bôi bẩn cảnh quan, ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch của địa phương.

Tất cả tạo nên hình ảnh nhếch nhác, phản cảm ẢNH: ĐỨC NHẬT

Ông Quang cũng cho biết thêm, ngoài việc sơn số điện thoại, tại các làng chài còn tồn tại tình trạng chèo kéo khách tham quan. Dù cơ quan chức năng đã nhiều lần ra quân xử phạt, song tình trạng này vẫn chưa chấm dứt hoàn toàn. "Chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với công an và các lực lượng liên quan để lập lại trật tự, bảo vệ hình ảnh du lịch", ông Quang khẳng định.