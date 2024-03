Quảng Ngãi: Công an Đức Phổ bắt giam 'cò đất' lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Tối 14.3, Công an TX.Đức Phổ (Quảng Ngãi) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TX.Đức Phổ đã khởi tố, bắt giam bị can Huỳnh Ngọc Thu (56 tuổi, ở xã Phổ Nhơn, TX.Đức Phổ) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Công an TX.Đức Phổ (Quảng Ngãi) đọc quyết định khởi tố, bắt giam bị can Huỳnh Ngọc Thu T.S.

Theo cơ quan công an, năm 2023, bị can Huỳnh Ngọc Thu là "cò đất", tự xưng có mối quan hệ với "sếp lớn", nhận làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân có nhu cầu. Để lấy lòng tin, ban đầu, ông Thu dẫn chủ đất đến các văn phòng, trụ sở làm thủ tục công chứng... Sau đó, bị can Thu lên mạng xã hội đặt giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả rồi giao cho người dân để lấy số tiền đã giao kèo.

Với thủ đoạn trên, Huỳnh Ngọc Thu đã lừa hàng chục người dân ở TX.Đức Phổ để chiếm đoạt tiền.

Khi biết việc làm của mình bị cơ quan công an phát hiện, Huỳnh Ngọc Thu trốn vào TP.HCM. Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an TX.Đức Phổ đã cử trinh sát vào TP.HCM bắt giữ Thu và di lý về Quảng Ngãi để điều tra, làm rõ vụ việc.

Bị can Huỳnh Ngọc Thu (áo trắng) T.S.

Hiện vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức nói trên đang được Công an TX.Đức Phổ tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý theo quy định của pháp luật. Cơ quan CSĐT Công an TX.Đức Phổ thông báo, ai là bị hại của "cò đất" Huỳnh Ngọc Thu đến trụ sở Công an T.X.Đức Phổ trình báo để được giải quyết.