‘Cò đất’ dựng chuyện bán đất vườn trồng cây giá rẻ, lừa đảo gần 1 tỉ đồng

Chiều 20.12, Công an TP.Đà Nẵng tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố "cò đất" lừa đảo bán đất vườn trồng cây với giá rẻ. Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng cũng thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bị can Lê Duy Vinh (60 tuổi, ngụ xã Hòa Nhơn, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự, kết quả điều tra xác định, đầu năm 2022, ông P.V.N.H đến thăm bạn tại xã Hòa Nhơn thì gặp "cò đất" Lê Duy Vinh. Biết ông H. có nhu cầu mua đất vườn trồng cây nên Vinh bịa chuyện có lô đất 10.000 m2 của một người bạn cần bán với giá 1,5 tỉ đồng.

Bị can Vinh bị khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản NGUYỄN TÚ

Với ý đồ lừa đảo ông H., Vinh hứa nếu ông H. mua thì Vinh "làm giá", chỉ còn 850 triệu đồng.

Tin tưởng Vinh, ông H. bày tỏ thiện chí nếu Vinh mua được giá 850 triệu đồng thì ông H. sẽ mua lại với giá 950 triệu đồng, để Vinh lời 100 triệu đồng.

Trong thời gian từ tháng 5 đến tháng 7.2022, ông H. đã chuyển cho Lê Duy Vinh 950 triệu đồng, Vinh hứa hẹn sau 3 tháng sẽ làm thủ tục sang tên cho ông H. nhưng không thực hiện.

Ông H. giục nhưng Vinh liên tục tìm lý do thoái thác. Ngày 3.1.2023, Vinh gửi phiếu xác nhận kết quả đo đạc thửa đất cho ông H. xem thì bị phát hiện số thửa đất không đúng với số thửa mà Vinh gửi trước đây. Ông H. tìm hiểu thì phát hiện phiếu đo đạc do Vinh tự lập nên đòi tiền thì Vinh không trả.

Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng tiếp tục điều tra làm rõ.