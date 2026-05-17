Đề xuất trụ sở công an, tòa soạn báo cũ ở TP.HCM làm trường học và y tế

Tại buổi làm việc (ngày 15.5) với phường Thủ Dầu Một có ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TP.HCM; ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó chủ tịch UBND TP.HCM và lãnh đạo các sở ngành, Đảng ủy phường Thủ Dầu Một đã đề xuất giao trụ Công an phường Phú Cường cũ để mở rộng trường học; Sở Y tế TP.HCM đề xuất giao trụ sở Báo Bình Dương cũ để mở rộng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP.HCM.

Theo đó, buổi làm việc với phường Thủ Dầu Một để tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc về lĩnh vực đầu tư công, chỉnh trang đô thị, trong đó có việc đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng để xây dựng dự án khu lưu niệm cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh).

Nhiều trụ sở trong dự án khu lưu niệm cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc vẫn chưa bàn giao mặt bằng ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Dự án khu lưu niệm cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc được UBND tỉnh Bình Dương (cũ) khởi công tháng 5.2025 trên diện tích khoảng 3,6 ha, khu vực này là trụ sở cũ của Sở Y tế Bình Dương, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Kiểm nghiệm (nằm trên đường Yersin, phường Thủ Dầu Một, TP.HCM, liền kề với chùa Hội Khánh và Trường trung cấp Phật học)…

Ông Nguyễn Hồng Chương, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết hiện nay Trung tâm Kiểm soát bệnh tật chưa thể di dời để bàn giao mặt bằng với lý do chưa có trụ sở mới thay thế để di dời trang thiết bị, vật tư y tế.

Trụ sở Báo Bình Dương cũ trên đường Lê Hồng Phong, phường Phú Lợi được đề xuất làm cơ sở y tế ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

"Chúng tôi đã đề xuất UBND TP.HCM xin giao lại một số trụ sở cũ trên địa bàn nhưng đều vướng do ngành dọc như công an, hải quan quản lý. Nay chúng tôi nhận thấy trụ sở Báo Bình Dương cũ (đường Lê Hồng Phong, phường Phú Lợi, TP.HCM) nằm liền kề với Trung tâm Sức khỏe lao động và môi trường (cũng thuộc CDC TP.HCM), nên đề xuất giao lại trụ sở Báo Bình Dương cũ để mở rộng trung tâm này và di dời trụ sở trên đường Yersin qua đây", ông Chương đề nghị.

Trụ sở Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (cũ) nằm trong diện giải tỏa để bàn giao mặt bằng xây dựng khu lưu niệm cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Liên quan đến vấn đề này, ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó chủ tịch UBND TP.HCM đã hoàn toàn đồng ý, thống nhất ngay tại buổi làm việc và yêu cầu các sở Tài chính, Xây dựng… phối hợp thực hiện và ưu tiên trụ sở này cho Sở Y tế để đảm bảo bàn giao mặt bằng xây dựng dự án khu lưu niệm.

Cần mở rộng Trường THCS Phú Cường

Cũng tại buổi làm việc với đoàn công tác của Thành ủy TP.HCM, bà Nguyễn Thu Cúc, Bí thư Đảng ủy phường Thủ Dầu Một cho biết hiện nay cơ sở vật chất của Trường THCS Phú Cường (đường Võ Thành Long, phường Thủ Dầu Một) không đủ đáp ứng yêu cầu dạy và học.

Trường THCS Phú Cường hiện tại có diện tích nhỏ hẹp ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

"Trường THCS Phú Cường có diện tích nhỏ hẹp, trong khi đó trụ sở Công an phường Phú Cường cũ (nằm liền kề) sau sáp nhập thành Công an phường Thủ Dầu Một và có trụ sở làm việc mới tại trụ sở Phòng CSGT Công an Bình Dương cũ trên đường Yersin. Vì vậy, phường Thủ Dầu Một đề xuất giao lại trụ sở này cho phường để mở rộng trường học", bà Nguyễn Thu Cúc đề nghị.

Tuy nhiên, đại diện các sở ngành (tham dự buổi làm việc) cũng cho rằng đối với trụ sở của ngành công an thì phải xin ý kiến của Bộ Công an. Bà Nguyễn Thu Cúc cho biết phường Thủ Dầu Một cũng đã có văn bản gửi Công an TP.HCM để xin giao lại trụ sở này, mở rộng Trường THCS Phú Cường.

Trụ sở Công an phường Phú Cường cũ (được đề xuất làm trường học) hiện đang được gắn bảng Chi hội cựu Công an nhân dân phường Thủ Dầu Một và để một số tang vật lấn chiếm lòng lề đường ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Liên quan đến vấn đề này, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TP.HCM đề nghị các sở ngành liên quan phối hợp, hướng dẫn phường Thủ Dầu Một thực hiện các bước, thủ tục để mở rộng Trường THCS Phú Cường.