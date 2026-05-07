TP.HCM: Công an tìm người nhà của bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ngoài ruộng

Theo Công an phường Tân Đông Hiệp (TP.HCM), khoảng 5 giờ sáng nay 7.5, ông Nguyễn Sĩ Thạc (người dân khu phố Tân Hiệp, phường Tân Đông Hiệp) trong lúc đi tập thể dục ở khu ruộng gần nhà thì nghe tiếng khóc của trẻ em.

Sau khi tìm kiếm, ông Thạc đã phát hiện một trẻ em mới sinh được để trong giỏ đan bằng tre, có mặc quần áo và trùm khăn kín người. Sau đó, ông Thạc cùng Trưởng khu phố Tân Hiệp mang đứa trẻ đến Trạm y tế phường Tân Đông Hiệp để được chăm sóc.

Qua kiểm tra sơ bộ của Trạm y tế phường Tân Đông Hiệp, trẻ em bị bỏ rơi có giới tính là nữ, mới sinh. Sau khi được chăm sóc y tế, sức khỏe của bé gái đã ổn định và hiện đang được chăm sóc tại trạm y tế.

Công an phường Tân Đông Hiệp thông báo ai là người nhà của trẻ em bị bỏ rơi kể trên và người dân phường Tân Đông Hiệp nếu có thông tin về trẻ thì nhanh chóng liên hệ Công an phường để giải quyết.