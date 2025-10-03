TP.HCM: Tìm người thân bé gái sơ sinh bị bỏ rơi

Trước đó, vào sáng ngày 26.9, UBND xã Củ Chi tiếp nhận trình báo của ông Nguyễn Đức A. (45 tuổi, ở xã Củ Chi) về việc phát hiện bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước nhà số 31 đường số 5, ấp Bàu Sim (xã Củ Chi). Và cho đến hiện tại, vẫn chưa có ai nhận lại bé gái.

Theo cơ quan chức năng, bé gái sơ sinh khoảng 7 ngày tuổi, cân nặng khoảng 2,7 kg, vàng da sơ sinh đến cẳng chân, mắt phản xạ tốt, tay chân bình thường, không có thương tật, dị tật ngoài trên cơ thể, rốn khô (chưa rụng).

Khi được phát hiện, bé gái mặc áo sơ sinh tay dài màu trắng, sọc vàng; tay chân của trẻ được mang bao tay và bao chân màu hồng; đầu đội nón sơ sinh màu vàng; trẻ được quấn trong chiếc khăn màu trắng sọc nâu.

Cơ quan chức năng đã đăng thông tin tìm người thân của bé gái sơ sinh bị bỏ rơi. Sau 7 ngày (tính từ ngày ra thông báo đến hết ngày 6.10.2025), nếu không có người thân đến nhận lại bé, cơ quan chức năng sẽ tiến hành lập thủ tục hồ sơ giải quyết theo quy định của pháp luật.