Uống trà gì để cơ thể thon gọn hơn?

Muốn kích thích giảm mỡ để có cơ thể thon gọn, mọi người nên đều đặn uống một số loại trà sau:

Trà bạc hà

Trà bạc hà có hương menthol dịu mát và gần như không chứa calo. Một số bằng chứng nghiên cứu cho thấy ngửi mùi bạc hà có thể làm giảm cảm giác đói, nhờ đó ăn ít thực phẩm nhiều đường, chất béo hơn, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Trà bạc hà chứa menthol, chất tạo ra mùi hương đặc trưng của lá bạc hà, tạo cảm giác dịu mát và thư giãn ẢNH: AI

Ngoài ra, một số dưỡng chất trong bạc hà còn giúp kiểm soát khẩu vị, hạn chế việc ăn vặt không cần thiết. Điều này là do mùi hương bạc hà tác động đến hệ thần kinh trung ương, ảnh hưởng tới hoóc môn kích thích cảm giác đói ghrelin.

Ngoài ra, bạc hà có tác dụng giảm đầy hơi và khó tiêu. Tuy nhiên, những người bị trào ngược dạ dày thực quản cần lưu ý vì bạc hà có thể làm giãn cơ vòng thực quản, khiến triệu chứng trào ngược nặng hơn.

Trà xanh

Trà xanh nổi tiếng với thành phần giàu catechin, đặc biệt là EGCG, kết hợp cùng caffeine giúp thúc đẩy đốt mỡ và tăng tốc độ chuyển hóa. Một nghiên cứu trên chuyên san Frontiers in Nutrition cho thấy trà xanh giúp giảm cân và giảm chỉ số khối cơ thể (BMI) ở người thừa cân.

Chất EGCG và caffeine trong trà xanh còn nâng cao mức tiêu hao năng lượng ngay cả khi nghỉ ngơi. Do đó, uống 2–3 tách trà xanh mỗi ngày có tác dụng hỗ trợ giảm cân. Thế nhưng, cần tránh pha quá đặc hoặc uống quá muộn vào buổi tối vì có thể ảnh hưởng tới giấc ngủ.

Trà ô long

Trà ô long là loại trà bán lên men, chứa catechin và caffeine giống trà xanh nhưng hương vị dịu hơn. Nhiều nghiên cứu cho thấy trà ô long giúp tăng quá trình đốt mỡ thêm 20%.

Trà ô long còn được chứng minh có khả năng giảm cholesterol huyết thanh và hạn chế sự tích tụ mỡ trong cơ thể, qua đó phòng ngừa béo phì và các bệnh lý tim mạch liên quan. Một đến 2 tách trà ô long không đường mỗi ngày là lựa chọn thay thế lành mạnh cho cà phê hoặc đồ uống có đường.

Trà hoa hồi

Trà hoa hồi có hương thơm đặc trưng, từ lâu đã được dùng trong y học dân gian để chữa đầy bụng, khó tiêu. Hoa hồi có đặc tính kháng khuẩn và chống viêm, thường dùng sau bữa ăn để giảm khó chịu đường tiêu hóa.

Một số nghiên cứu cho thấy trà hoa hồi giàu polyphenol có tác dụng chống béo phì, giảm căng thẳng ô xy hóa và cải thiện mỡ máu.

Ngoài ra, hợp chất trans-anethole tạo ra mùi hương đặc trưng cho hoa hồi có khả năng làm giãn cơ trơn tiêu hóa, kích thích dịch tiêu hóa và cải thiện hấp thu dinh dưỡng, theo Healthline.

Trà nhìn chung rất tốt cho sức khỏe, tuy nhiên, trước khi dùng thường xuyên, nên hỏi ý kiến chuyên gia để đảm bảo hiệu quả và an toàn.