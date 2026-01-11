TP.HCM làm giấy khai sinh cho 9 trẻ bị bỏ rơi ở Bệnh viện Từ Dũ

Sở Y tế TP.HCM vừa có công văn gửi UBND phường Bến Thành về việc giải quyết 9 trẻ bị bỏ rơi tại Bệnh viện Từ Dũ theo chỉ đạo của UBND TP.HCM.

Theo báo cáo của Bệnh viện Từ Dũ, bệnh viện hiện có 9 trẻ bị bỏ rơi, trong đó gồm 3 trẻ trai và 6 trẻ gái; trẻ lớn nhất hơn 1 tuổi, trẻ nhỏ nhất gần 6 tháng tuổi.

Đại diện Bệnh viện Từ Dũ cho biết, các trẻ lớn hơn 1 tuổi được gửi tạm tại Làng Hòa Bình (trong khuôn viên bệnh viện), những trẻ nhỏ hơn được chăm sóc tại Khoa Sơ sinh. Đa số các trẻ bị bỏ rơi do gia đình khó khăn, đơn chiếc, không có điều kiện nuôi dưỡng.

Các trẻ bị bỏ rơi được Bệnh viện Từ Dũ chăm sóc ẢNH: T.D

Hiện các trẻ vẫn chưa có giấy khai sinh và bảo hiểm y tế. Đáng lưu ý, nhiều trẻ đã lớn nên điều kiện nuôi dưỡng tại bệnh viện không còn phù hợp. Đồng thời, trong thời gian nuôi dưỡng, nếu trẻ cần được tiêm chủng hoặc có bệnh cần đưa đến các cơ sở y tế khác để điều trị sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Do đó, Bệnh viện Từ Dũ đề xuất sớm giải quyết để 9 trẻ bị bỏ rơi có đầy đủ giấy khai sinh, bảo hiểm y tế và được đưa đến các trung tâm bảo trợ xã hội.

Căn cứ các quy định pháp luật liên quan, nhằm bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho trẻ em, Sở Y tế TP.HCM đề nghị UBND phường Bến Thành giải quyết dứt điểm 9 trẻ bị bỏ rơi tại Bệnh viện Từ Dũ.

Theo đó, UBND phường Bến Thành chỉ đạo Văn phòng (bộ phận tư pháp - hộ tịch) phối hợp Phòng Văn hóa - Xã hội khẩn trương lập hồ sơ, biên bản đối với 9 trẻ bị bỏ rơi nêu trên; thực hiện thủ tục cấp giấy khai sinh và bảo hiểm y tế trước khi bàn giao trẻ vào các trung tâm bảo trợ xã hội để chăm sóc, nuôi dưỡng.

Thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định, đưa 9 trẻ bị bỏ rơi đến các trung tâm bảo trợ xã hội nuôi dưỡng ẢNH: T.D

Sở Y tế TP.HCM hướng dẫn quy trình phối hợp xử lý trẻ bị bỏ rơi gồm 3 bước: Bước 1, lập biên bản trẻ bị bỏ rơi. Bước 2, niêm yết công khai tìm cha, mẹ đẻ trong thời hạn 7 ngày liên tục. Bước 3, đăng ký khai sinh cho trẻ bị bỏ rơi khi hết thời hạn niêm yết nếu không có thông tin về cha, mẹ đẻ.

Sau khi UBND phường Bến Thành lập hồ sơ đầy đủ, trẻ sẽ được bàn giao vào các trung tâm bảo trợ xã hội trực thuộc Sở Y tế.

Sở Y tế TP.HCM giao giám đốc các trung tâm bảo trợ xã hội ban hành quyết định tiếp nhận trẻ theo quy định. Trong thời gian chăm sóc, nuôi dưỡng, các trung tâm có trách nhiệm tiếp tục tìm kiếm người thân, giải quyết dừng trợ giúp xã hội cho trẻ khi đủ điều kiện theo quy định.