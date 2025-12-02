Ra mắt bệnh viện đa khoa liên kết đột phá đầu tiên tại Việt Nam

Ngày 2.12, sau 3 tuần vận hành thử và hoàn thiện cơ sở hạ tầng, Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 quy mô 300 giường bệnh chính thức ra mắt tại Cần Giờ. Đây được xem là mô hình bệnh viện đa khoa liên kết đột phá đầu tiên tại Việt Nam, được UBND TP.HCM cho phép thành lập từ ngày 7.11.

Kết quả khám chữa bệnh sau 3 tuần cho thấy số lượt tăng 2 - 3 lần so với trước đó. Số ca chuyển tuyến cấp cứu giảm đáng kể. Phẫu thuật nội soi cấp cứu, sinh mổ thực hiện tại chỗ thành công.

Điểm đặc biệt của Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2

Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 ra đời với mục đích cung cấp dịch vụ sức khỏe chất lượng cao, thiết yếu cho người dân Cần Giờ mà không cần phải lên tuyến trên như thời gian qua. Đồng thời đáp ứng nhu cầu y tế cho du khách và lực lượng lao động khi cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ hình thành.

Bác sĩ Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ cho biết, Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 là một mô hình bệnh viện đa khoa hoàn toàn mới, dựa trên sự liên kết chặt chẽ của 9 bệnh viện chuyên khoa, đa khoa công lập để đem dịch vụ y tế chất lượng cao đến ngay vùng sâu, vùng xa.

Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 tại Cần Giờ do Bệnh viện Từ Dũ giữ vai trò điều phối chính, phụ trách chuyên khoa sản - phụ khoa. Bệnh viện Từ Dũ đồng thời hợp tác cùng các bệnh viện: Lê Văn Thịnh, Nhi đồng Thành phố, Mắt, Tai mũi họng, Răng hàm mặt, Da liễu, Phục hồi chức năng - bệnh nghề nghiệp và Bệnh viện Y học cổ truyền.

Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 chính thức ra mắt tại Cần Giờ vào ngày 2.12 ẢNH: BVCC

Về mô hình hoạt động, Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 thực hiện cơ chế tự chủ tài chính theo Bệnh viện Từ Dũ. Như vậy, đây cũng là đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư (nhóm 1).

Cơ chế biệt phái, cơ chế vị trí việc làm giúp xây dựng cơ cấu tổ chức rõ ràng, minh bạch, xác định rõ năng lực, trình độ và trách nhiệm của từng vị trí công việc. Điều này tạo động lực cho cán bộ, nhân viên phát triển chuyên môn và cống hiến.

Nhờ cơ chế phối hợp linh hoạt và chia sẻ nguồn lực, Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 vận hành như một bệnh viện đa khoa, đảm bảo người dân được tiếp cận đầy đủ các dịch vụ kỹ thuật chuyên môn.

Giải pháp sáng tạo, nhân văn

Trong nhiều năm qua, người dân Cần Giờ vẫn phải di chuyển quãng đường dài vào trung tâm TP.HCM để được tiếp cận các dịch vụ y tế chuyên sâu. Trong những tình huống khẩn cấp, việc này không chỉ tốn thời gian, chi phí mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Người dân Cần Giờ đi khám bệnh vào sáng 2.12 ẢNH: BVCC

PGS-TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM đánh giá, sự ra đời của Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 tại Cần Giờ không chỉ đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh trước mắt, mà còn mở ra một hướng đi mới trong tổ chức mạng lưới y tế của TP.HCM.

Đó là phát triển theo mô hình đa cực, liên kết đa chuyên khoa, đa bệnh viện, tận dụng tối đa tiềm lực sẵn có để phục vụ người dân công bằng và hiệu quả hơn. Đây là giải pháp sáng tạo, nhân văn và tạo tiền lệ quan trọng cho việc bảo đảm chăm sóc sức khỏe toàn diện ở những khu vực xa trung tâm.