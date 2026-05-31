Cà Mau thanh tra cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp

Gia Bách
31/05/2026 19:08 GMT+7

Thanh tra tỉnh Cà Mau công bố 2 quyết định thanh tra chuyên đề về nhà, đất dôi dư sau sắp xếp và phòng, chống lãng phí tài sản công.

Ngày 31.5, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết, Thanh tra tỉnh Cà Mau đã công bố 2 quyết định thanh tra chuyên đề, gồm thanh tra cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp và thanh tra công tác phòng, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng các cơ sở nhà, đất do các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước quản lý trên địa bàn.

Thanh tra tỉnh Cà Mau thanh tra cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp

ẢNH: G.B

Mục đích của cuộc thanh tra là tập trung làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong công tác quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất; kịp thời phát hiện những hạn chế, thiếu sót và nguy cơ gây thất thoát, lãng phí tài sản công để kiến nghị chấn chỉnh, xử lý theo quy định.

Thanh tra tỉnh Cà Mau yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc diện thanh tra phối hợp chặt chẽ với đoàn thanh tra, cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời hồ sơ, tài liệu liên quan nhằm bảo đảm hoạt động thanh tra được triển khai đúng tiến độ, đạt chất lượng và hiệu quả.

Cà Mau thanh tra đột xuất gói thầu hơn 1.000 tỉ đồng tại bệnh viện 1.200 giường

Thanh tra tỉnh Cà Mau quyết định thanh tra đột xuất việc lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với gói thầu số 28 thuộc dự án Bệnh viện 1.200 giường.

