Xác định giá đất chậm, nhiều cán bộ ở Cà Mau bị kiến nghị kiểm điểm

Gia Bách
29/05/2026 19:18 GMT+7

Thanh tra tỉnh Cà Mau xác định việc chậm xác định giá đất cho thuê đối với 2 khu đất tại Bạc Liêu (cũ) đã ảnh hưởng nguồn thu ngân sách trong 3 năm liên tiếp. Từ đó, nhiều cán bộ bị kiến nghị kiểm điểm, xử lý trách nhiệm.

Chậm tính giá đất cho thuê ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách

Ngày 29.5, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Thanh tra tỉnh Cà Mau vừa ban hành kết luận thanh tra trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân để xảy ra chậm trễ trong việc xác định giá đất cho thuê đối với 2 khu đất của Công ty TNHH vận hành Vincom Retail và Công ty cổ phần du lịch Bạc Liêu tại phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu (cũ).

Theo kết luận thanh tra, tháng 2 và tháng 4.2023, UBND tỉnh Bạc Liêu (cũ) ban hành quyết định cho 2 doanh nghiệp thuê đất tổng cộng hơn 5.600 m2 để hoạt động thương mại, dịch vụ. Tuy nhiên đến nay, giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất vẫn chưa được thẩm định, phê duyệt và chưa thực hiện thu tiền thuê đất vào ngân sách nhà nước.

Thanh tra xác định việc chậm trễ trong công tác tham mưu, kiểm tra, thẩm định và phê duyệt giá đất đã ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách trong các năm 2023, 2024 và 2025.

Kết luận thanh tra cho rằng, vụ việc có dấu hiệu thiếu trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc và theo dõi thực hiện nhiệm vụ tại Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Bạc Liêu (cũ), trọng tâm là Phó giám đốc Sở được giao nhiệm vụ chỉ đạo, theo dõi nội dung này.

Theo Thanh tra tỉnh Cà Mau, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu (cũ) là cơ quan tham mưu chính nhưng chưa chủ động tháo gỡ khó khăn, còn chậm trong việc tham mưu xác định giá đất cho thuê. Đáng chú ý, sau khi có ý kiến chỉ đạo của Thường trực UBND tỉnh Bạc Liêu (cũ) về việc xác định giá đất cho thuê, quan điểm và nội dung đề xuất xử lý giữa Chi cục Quản lý đất đai và Phó giám đốc phụ trách Chi cục Quản lý đất đai chưa thống nhất, nhưng lãnh đạo sở này không tổ chức xử lý, trao đổi, thảo luận trong tập thể lãnh đạo theo quy chế làm việc.

Kiến nghị kiểm điểm nhiều cán bộ 

Về trách nhiệm cá nhân, ông Nguyễn Bình Thuận, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Bạc Liêu (cũ), nay là Phó giám đốc Sở Nông nghiệp - Môi trường tỉnh Cà Mau, được xác định thiếu kiểm tra, đôn đốc cấp dưới, dẫn đến việc xác định giá đất kéo dài.

Ông Lê Văn Phương, nguyên Phó giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Bạc Liêu (cũ), nay là Chủ tịch UBND phường Vĩnh Trạch, bị xác định chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm được giao, không kịp thời báo cáo, trao đổi trong tập thể lãnh đạo sở khi phát sinh vướng mắc.

Theo kết luận thanh tra, dù giám đốc sở đã nhiều lần đôn đốc, nhắc nhở do vụ việc chậm trễ, ông Lê Văn Phương vẫn xử lý và ký các báo cáo gửi UBND tỉnh trễ hơn thời gian ấn định. Ông Phương thực hiện không đúng nghĩa vụ của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ và có vi phạm quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức.

Ngoài ra, ông Giang Văn Tuy, nguyên Phó chi cục trưởng phụ trách Chi cục Quản lý đất đai tỉnh Bạc Liêu (cũ), nay là Chi cục phó Chi cục Quản lý đất đai tỉnh Cà Mau; bà Nguyễn Ngọc Hạnh, nguyên Phó chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai tỉnh Bạc Liêu (cũ); ông Trần Quốc Cần, nguyên Phó chánh Văn phòng Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Bạc Liêu (cũ), cùng lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố và Trung tâm Phát triển quỹ nhà và đất tỉnh Bạc Liêu (cũ) cũng được xác định có trách nhiệm liên quan.

Thanh tra tỉnh Cà Mau kiến nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với ông Nguyễn Bình Thuận, ông Giang Văn Tuy và ông Trần Quốc Cần; đồng thời kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với ông Lê Văn Phương và bà Nguyễn Ngọc Hạnh do để xảy ra các sai sót.

Thanh tra tỉnh Cà Mau đề nghị sau khi phương án giá đất được thẩm định và phê duyệt, nếu việc áp dụng các phương pháp xác định giá đất khác nhau dẫn đến thất thu ngân sách nhà nước thì tiếp tục xem xét, xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định pháp luật.

