Cà Mau chốt hạn xử lý 265 trụ sở dôi dư, tránh lãng phí tài sản công

Ngày 31.5, UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu các sở, ngành, địa phương hoàn thiện phương án xử lý các cơ sở nhà, đất công dôi dư, trình cấp thẩm quyền trước ngày 25.6. Hiện tỉnh còn 265 cơ sở chưa được xử lý và yêu cầu tránh để tài sản công bỏ trống, xuống cấp, gây lãng phí.

Tỉnh Cà Mau chốt hạn xử lý 265 trụ sở công dôi dư trước ngày 25.6 ẢNH: CTV

Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có 1.381 cơ sở nhà, đất là trụ sở làm việc và cơ sở hoạt động sự nghiệp. Trong số này, có 309 cơ sở dôi dư sau sắp xếp. Đến nay, tỉnh đã thực hiện sắp xếp, điều chuyển, chuyển đổi công năng và đưa vào sử dụng 68 cơ sở, còn lại 265 cơ sở nhà, đất dôi dư cần tiếp tục xử lý.

Lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương hoàn thành việc rà soát, phân loại toàn bộ cơ sở nhà, đất dôi dư trước ngày 5.6. Sau đó, các phương án xử lý phải được hoàn thiện và gửi cấp có thẩm quyền xem xét trước ngày 25.6.

Song song với việc xử lý, tỉnh yêu cầu tăng cường khai thác hiệu quả các cơ sở đủ điều kiện thông qua hình thức cho thuê ngắn hạn nhằm tránh tình trạng tài sản công bị bỏ trống, xuống cấp và gây lãng phí.

Tại buổi làm việc gần đây với các đơn vị, địa phương về nội dung này, ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, yêu cầu người đứng đầu các sở, ngành, địa phương trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm toàn diện.

"Việc sắp xếp, xử lý tài sản công dôi dư là nhiệm vụ quan trọng, cần thực hiện khẩn trương, chặt chẽ, đúng quy định; tránh thất thoát, lãng phí. Với tinh thần đó, người đứng đầu các sở, ngành, địa phương phải trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm toàn diện đối với kết quả thực hiện", ông Lữ Quang Ngời nhấn mạnh.