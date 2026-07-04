Đất 'kim cương' sân bay Nha Trang cũ giữa lúc xét xử Hậu 'pháo'

Sân bay Nha Trang cũ (Khánh Hòa) từng là sân bay lớn của khu vực Nam Trung bộ, nằm sát tuyến đường biển Trần Phú, kết nối trực tiếp trung tâm TP.Nha Trang trước đây (nay là phường Nha Trang). Sân bay hoạt động lưỡng dụng, vừa phục vụ mục đích quân sự vừa đón các chuyến bay dân sự, cho đến khi sân bay Cam Ranh đưa vào khai thác năm 2004.

Toàn cảnh khu đất sân bay Nha Trang cũ tại phường Nam Nha Trang, Khánh Hòa ẢNH: BÁ DUY

Một góc sân bay Nha Trang cũ sau nhiều năm được giao đất Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn để triển khai dự án ẢNH: BÁ DUY

Sau khi ngừng khai thác dân sự, khu đất được chuyển giao dần cho địa phương. Năm 2015, Bộ Quốc phòng bàn giao hơn 62 ha cho UBND tỉnh Khánh Hòa; một năm sau, tỉnh tiếp tục giao toàn bộ diện tích cho Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn để triển khai dự án khu đô thị, thương mại, dịch vụ, tài chính, du lịch, tổng vốn dự kiến khoảng 10.000 tỉ đồng, quy hoạch hơn 1.100 lô đất ở, biệt thự cùng các công trình thương mại, dịch vụ.

Sân bay Nha Trang cũ từng là sân bay lưỡng dụng phục vụ quân sự và dân sự. Ảnh: Trung đoàn 920, Trường Sĩ quan Không quân trong một đợt huấn luyện bay năm 2014 ẢNH: MAI VĂN ĐÔNG

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên ngày 3.7, nhiều năm sau khi được giao đất, hạ tầng cơ bản như đường nội bộ, hệ thống đèn chiếu sáng, biển báo giao thông, cây xanh đã được đầu tư hoàn thiện, một số khu vực cũng đã được phân lô rõ ràng.

Tuy nhiên, phần lớn diện tích hiện vẫn bị bỏ trống, cỏ mọc um tùm, chưa có công trình tư nhân nào được xây dựng. Toàn bộ khu vực dự án hiện được quây tôn kín, cổng khóa chặt, không có dấu hiệu thi công.

Toàn bộ khu vực dự án hiện được quây tôn kín, cổng khóa chặt, không có dấu hiệu thi công ẢNH: BÁ DUY

Nhiều nơi cỏ mọc um tùm ẢNH: BÁ DUY

Quá trình triển khai dự án tại khu đất sân bay Nha Trang cũ đã phát sinh sai phạm trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng, liên quan đến Nguyễn Văn Hậu (Hậu "pháo"), cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn, cùng nhiều bị cáo khác.

Cáo buộc cho thấy, quá trình thực hiện dự án sân bay Nha Trang cũ, các bị cáo thuộc Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh Khánh Hòa đã làm trái trình tự thủ tục, bàn giao hơn 62 ha đất quốc phòng cho Tập đoàn Phúc Sơn.

Bị cáo Hậu biết rõ dự án chưa đảm bảo tính pháp lý nhưng vẫn ban hành chính sách, ký 983 hợp đồng "tiến trình thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất" với 683 cá nhân, tổ chức, thu về hơn 7.000 tỉ đồng.

Khung cảnh trái ngược tại phố biển Nha Trang, một bên là nhà cao tầng sầm uất, bên khu đất "kim cương" bỏ trống nhiều năm ẢNH: BÁ DUY

Hạ tầng cơ bản như đường nội bộ, hệ thống đèn chiếu sáng, cây xanh đã được đầu tư. Tuy nhiên, do dự án vướng pháp lý nên đến nay vẫn "án binh bất động" ẢNH: BÁ DUY

Từng là sân bay nhộn nhịp của phố biển Nha Trang, khu đất này sau đó được kỳ vọng trở thành trung tâm đô thị hiện đại bậc nhất.

Tuy nhiên, đến nay "đất kim cương" vẫn nằm im sau hàng rào tôn, chờ các vướng mắc pháp lý được tháo gỡ, trong khi vụ án liên quan vẫn đang được tòa án xét xử.