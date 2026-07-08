Khánh Hòa đặt mục tiêu hơn 10.000 căn nhà ở xã hội đến năm 2030

Ngày 8.7, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đã ban hành kế hoạch phát triển nhà ở cho thuê giai đoạn 2026 - 2030, hướng đến hoàn thành 10.088 căn nhà ở xã hội theo chỉ tiêu Chính phủ giao. Trong tổng số này, khoảng 2.100 căn được phát triển theo mô hình nhà ở cho thuê và nhà lưu trú công nhân, góp phần giải quyết nhu cầu chỗ ở của người thu nhập thấp và lực lượng lao động trên địa bàn.

Kế hoạch được xây dựng nhằm triển khai chủ trương của Chính phủ và Bộ Xây dựng về phát triển nhà ở xã hội cho thuê, đồng thời cụ thể hóa Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội giai đoạn 2021 - 2030.

Ưu tiên phát triển nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp

Theo chỉ tiêu được giao, đến năm 2030, Khánh Hòa phải hoàn thành 10.088 căn nhà ở xã hội. Trong đó, khoảng 20% tổng số căn hộ, tương đương 2.100 căn, sẽ được bố trí dưới hình thức nhà ở cho thuê và nhà lưu trú công nhân để phục vụ người lao động chưa đủ điều kiện mua nhà.

Lộ trình triển khai được chia theo từng năm, gồm khoảng 100 căn trong năm 2026, 300 căn năm 2027, 400 căn năm 2028, 600 căn năm 2029 và 700 căn vào năm 2030.

Khánh Hòa đặt mục tiêu hoàn thành 10.088 căn nhà ở xã hội vào năm 2030 ẢNH: KỲ NAM

Theo Sở Xây dựng Khánh Hòa, toàn tỉnh hiện có 12 dự án nhà ở xã hội đang triển khai với quy mô hàng chục ngàn căn hộ. Nhiều dự án đã đạt tiến độ tích cực và được kỳ vọng sẽ đóng góp đáng kể vào mục tiêu phát triển nhà ở của địa phương.

Trong đó, dự án nhà ở xã hội tại phường Cam Nghĩa đã hoàn thành khoảng 2.699 căn từ năm 2025 và đang tiếp tục xây dựng 866 căn còn lại để hoàn thành trong năm 2026. Đây được xem là dự án trọng điểm, tạo nguồn cung lớn cho thị trường.

Tại phường Bắc Nha Trang, dự án nhà ở xã hội Hưng Phú II đang được thi công theo kế hoạch, dự kiến hoàn thành phần móng trước tháng 9.2026 và hoàn thành phần thô khoảng 500 căn trong năm nay.

Bên cạnh đó, các dự án nhà ở xã hội Vĩnh Hải và HHO-05 đã hoàn tất các thủ tục quy hoạch, chuẩn bị đầu tư và dự kiến khởi công trong năm 2026. Hai dự án CT-01 và CT-02 tại phường Nam Nha Trang cũng đã khởi công từ đầu năm, tiếp tục bổ sung nguồn cung nhà ở xã hội trong giai đoạn tới.

Minh bạch xét duyệt, đẩy mạnh chuyển đổi số

Một điểm đáng chú ý trong kế hoạch là Khánh Hòa sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý nhà ở và thị trường bất động sản. Tỉnh đặt mục tiêu xây dựng cơ sở dữ liệu về nhà ở, kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để số hóa công tác quản lý, công khai thông tin dự án và kiểm soát chặt đối tượng được hưởng chính sách.

Song song đó, các cơ quan chức năng sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra nhằm ngăn chặn tình trạng đầu cơ, trục lợi hoặc sử dụng nhà ở xã hội không đúng mục đích.

Ông Võ Hoàng Gia Bảo Kha, đại diện chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Hưng Phú II, cho biết doanh nghiệp đã công khai toàn bộ quy trình nộp hồ sơ trên website và các nền tảng mạng xã hội để người dân dễ dàng tra cứu điều kiện, đối tượng và thủ tục.

"Người dân chỉ cần nộp bản photocopy hoặc hồ sơ trực tuyến ở giai đoạn đăng ký ban đầu. Khi đủ điều kiện ký hợp đồng mới bổ sung bản chính, qua đó giảm thời gian và chi phí đi lại", ông Kha nói.

Dự án nhà ở xã hội Hưng Phú II (phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) đang được triển khai ẢNH: KỲ NAM

Theo ông Phan Việt Hoàng, Tổng thư ký Hội Môi giới bất động sản Khánh Hòa, việc siết chặt quản lý, minh bạch pháp lý và kiểm soát đầu cơ đang góp phần giúp thị trường phát triển lành mạnh hơn.

Ông Hoàng cho rằng các dự án có pháp lý đầy đủ, giá bán phù hợp sẽ tiếp tục được người dân đón nhận, đặc biệt là nhà ở xã hội khi nhu cầu ở thực vẫn rất lớn. Phân khúc này được dự báo sẽ tiếp tục giữ vai trò quan trọng đối với thị trường bất động sản Khánh Hòa trong năm 2026 nhờ các chính sách hỗ trợ từ Nhà nước.

Ông Trần Hòa Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa khẳng định phát triển nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp và công nhân khu công nghiệp là nhiệm vụ chính trị quan trọng, gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an sinh.

Theo ông Nam, các dự án nhà ở xã hội sẽ tiếp tục được đưa vào nhóm "luồng xanh", "luồng ưu tiên", thực hiện đồng thời các thủ tục về đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng và môi trường nhằm rút ngắn tối đa thời gian chuẩn bị dự án.

Khánh Hòa đặt mục tiêu cắt giảm ít nhất 50% thời gian và 50% chi phí thực hiện thủ tục hành chính so với quy định hiện hành. Đây được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, từng bước hiện thực hóa mục tiêu hoàn thành hơn 10.000 căn nhà ở xã hội vào năm 2030.