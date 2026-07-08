Khánh Hòa chi gần 60 tỉ đồng hỗ trợ ngư dân đổi lồng bè công nghệ cao

Ngày 8.7, tại kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, đã thông qua nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ chuyển đổi lồng bè nuôi biển từ vật liệu truyền thống sang vật liệu mới.

Theo nghị quyết, Khánh Hòa dự kiến dành hơn 59,2 tỉ đồng trong giai đoạn 2026 - 2029 để hỗ trợ người dân chuyển đổi lồng bè nuôi biển sang lồng công nghệ cao. Chính sách được kỳ vọng tạo động lực thúc đẩy nuôi biển hiện đại, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai và hướng đến phát triển bền vững.

Lồng bè nuôi biển bằng vật liệu HDPE hoặc FRP công nghệ cao được xem là giải pháp cấp thiết nhằm tăng khả năng chống chịu sóng gió ẢNH: KỲ NAM

Đối tượng được hưởng chính sách là cá nhân và các tổ chức như hợp tác xã, tổ hợp tác, tổ liên kết, tổ hội nghề nghiệp tham gia nuôi trồng thủy sản trên biển Khánh Hòa bằng lồng vật liệu mới tại các khu vực nằm trong quy hoạch hoặc vùng nuôi trồng thủy sản theo quy định.

Để được hỗ trợ, cơ sở nuôi phải nằm trong vùng quy hoạch, sử dụng lồng nuôi bằng vật liệu mới, chưa từng nhận hỗ trợ từ các chương trình, dự án khác; đồng thời có giấy xác nhận nuôi trồng thủy sản lồng bè cùng đầy đủ hóa đơn, chứng từ mua lồng nuôi theo quy định.

Trong giai đoạn 2026 - 2027, các hộ nuôi tại khu vực biển đến 3 hải lý được hỗ trợ một lần bằng 50% chi phí mua lồng nuôi mới, tối đa 282 triệu đồng/người hoặc mỗi thành viên của tổ chức nuôi trồng thủy sản.

Đối với khu vực từ 3 - 6 hải lý hoặc vùng nuôi nằm cả trong và ngoài phạm vi 3 hải lý, mức hỗ trợ tăng lên 70% chi phí đầu tư, nhưng không quá 395 triệu đồng/người.

Đến giai đoạn 2028 - 2029, mức hỗ trợ giảm còn 30% chi phí mua lồng nuôi mới đối với các cơ sở nuôi trong phạm vi đến 6 hải lý, tối đa 170 triệu đồng/người. Chính sách được thực hiện đến hết tháng 12.2029, toàn bộ kinh phí do ngân sách tỉnh bảo đảm.

Các cơ quan chức năng kiểm tra hoạt động nuôi biển tại Khánh Hòa ẢNH: KỲ NAM

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, tổng kinh phí thực hiện chính sách khoảng 59,29 tỉ đồng. Trong đó, giai đoạn 2026 - 2027 bố trí khoảng 45,69 tỉ đồng để hỗ trợ khoảng 150 hộ dân chuyển đổi lồng bè nuôi biển; giai đoạn 2028 - 2029 dự kiến dành 13,6 tỉ đồng hỗ trợ khoảng 80 hộ.

Theo tính toán của tỉnh, trong những năm tới sẽ có thêm nhiều doanh nghiệp đầu tư các cụm công nghiệp nuôi biển. Sau khi hoàn thiện hạ tầng, doanh nghiệp sẽ đầu tư hệ thống lồng nuôi và cho người dân thuê để sản xuất. Mô hình này giúp giảm chi phí đầu tư ban đầu, hạn chế rủi ro và tạo điều kiện để người dân tiếp cận công nghệ nuôi biển hiện đại.

Vì sao Khánh Hòa khuyến khích đổi lồng bè HDPE, FRP? Theo tờ trình của UBND tỉnh Khánh Hòa, nuôi trồng thủy sản là ngành kinh tế quan trọng của địa phương, tạo việc làm và thu nhập cho cư dân ven biển. Năm 2025, sản lượng nuôi trồng thủy sản của tỉnh đạt hơn 37.000 tấn, kim ngạch xuất khẩu trên 839 triệu USD. Tuy nhiên, phần lớn lồng bè nuôi biển hiện vẫn làm bằng gỗ và vật liệu truyền thống, quy mô nhỏ lẻ, công nghệ lạc hậu, khả năng chống chịu thiên tai hạn chế và tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường. Thực tế, bão số 12 năm 2017 và bão số 9 năm 2021 đã gây thiệt hại hàng trăm tỉ đồng cho hệ thống lồng bè truyền thống. Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, việc chuyển đổi sang lồng nuôi bằng vật liệu mới như HDPE và FRP là giải pháp cần thiết nhằm tăng khả năng chống chịu sóng gió, bảo vệ tài sản và tính mạng người dân, đồng thời từng bước hiện đại hóa ngành nuôi biển.







