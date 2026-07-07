Khánh Hòa cắt giảm thời gian giải quyết hơn 1.100 thủ tục hành chính

Ngày 7.7, Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đến nay toàn tỉnh đã cắt giảm thời gian giải quyết đối với 1.127/1.889 thủ tục hành chính (TTHC) thuộc các sở, ngành, đơn vị, đạt tỷ lệ trên 59%. Mức cắt giảm phổ biến từ 10% đến 50% thời gian so với quy định, nhiều lĩnh vực giảm sâu hơn.

Theo tổng hợp của Văn phòng UBND tỉnh, 14 sở, ban, đơn vị đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 32 quyết định phê duyệt phương án cắt giảm thời gian giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực quản lý, áp dụng ở cả cấp tỉnh và cấp xã.

Trong đó, Sở Xây dựng là đơn vị có tỷ lệ cắt giảm cao nhất với 158/210 TTHC, đạt 75,2%. Ban Quản lý khu kinh tế và khu công nghiệp cắt giảm 29/43 TTHC, đạt 67,44%, với mức giảm từ trên 10% đến 84,4%, trung bình 40,1%.

Sở Tài chính cắt giảm 72/114 TTHC, đạt 63,2%; đáng chú ý, nhóm 20 TTHC lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam được rút ngắn từ 32 ngày làm việc xuống còn 17 ngày làm việc, tương ứng giảm 47% thời gian giải quyết.

Nhiều thủ tục đã được rút ngắn thời gian giải quyết, góp phần giảm chi phí, thời gian thực hiện cho người dân và doanh nghiệp tại Khánh Hòa ẢNH: BÁ DUY

Nhiều đơn vị khác cũng đạt tỷ lệ cắt giảm cao như Sở Công thương 139/220 TTHC (63,18%), Sở Nông nghiệp và Môi trường 196/313 TTHC (62,8%), Sở Giáo dục và Đào tạo 69/112 TTHC (61,6%), Sở Y tế 77/133 TTHC (57,9%), Sở Tư pháp 120/214 TTHC (56,07%, thời gian giải quyết giảm từ 13% đến 74%).

Các đơn vị còn lại như Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Nội vụ, Thanh tra tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh đều đạt tỷ lệ cắt giảm từ 50% trở lên.

Thời gian tới, các sở, ngành tiếp tục rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa, cắt giảm TTHC, tập trung vào các lĩnh vực người dân và doanh nghiệp quan tâm như đầu tư, xây dựng, đất đai, tài nguyên và môi trường.

Việc cắt giảm, đơn giản hóa TTHC được tỉnh Khánh Hòa xác định là giải pháp quan trọng nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nhất là sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.