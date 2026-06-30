Khánh Hòa mở không gian phát triển mới: Hướng đến cực tăng trưởng quốc gia

Chiều 30.6, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng, mở ra không gian phát triển mới cho địa phương hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương và cực tăng trưởng của cả nước.

Định hình không gian, khơi thông nguồn lực

Theo ông Nguyễn Việt Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, việc điều chỉnh quy hoạch không chỉ là quyết định quản lý nhà nước mà còn cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, Quốc hội và Chính phủ về phát triển kinh tế biển, liên kết vùng và đổi mới mô hình tăng trưởng.

Ông Nguyễn Việt Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, phát biểu tại hội nghị ẢNH: VĂN CHIẾN

Việc điều chỉnh quy hoạch lần này tạo nền tảng tổ chức không gian phát triển đồng bộ, phát huy lợi thế của miền núi, đồng bằng, ven biển và hải đảo, đồng thời tăng cường kết nối với vùng Duyên hải Nam Trung bộ, Tây nguyên và các hành lang kinh tế trọng điểm.

Điểm nhấn của quy hoạch là hình thành 3 cực tăng trưởng gồm Vân Phong - Ninh Hòa ở phía Bắc; Nha Trang - Cam Lâm - Cam Ranh ở trung tâm; vùng đô thị Phan Rang cùng khu kinh tế trọng điểm phía nam.

Bên cạnh đó, để kết nối các không gian phát triển, tỉnh quy hoạch 4 hành lang kinh tế, gồm hành lang Bắc - Nam và ba hành lang Đông - Tây kết nối Vân Phong với Buôn Ma Thuột, Nha Trang với Lâm Đồng, Phan Rang với Tây nguyên. Đây được xem là nền tảng thúc đẩy giao thương, logistics, du lịch và liên kết vùng.

Khánh Hòa công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 ẢNH: VĂN CHIẾN

Đô thị biển đáng sống hàng đầu châu Á

Theo ông Châu Ngô Anh Nhân, Giám đốc Sở Tài chính Khánh Hòa, tỉnh đặt mục tiêu phát triển nhanh nhưng bền vững trên nền tảng đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn.

Đến năm 2030, tỉnh phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, trung tâm dịch vụ và du lịch biển quốc tế, trung tâm dữ liệu của quốc gia và khu vực, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số. Tầm nhìn đến năm 2050, Khánh Hòa hướng đến trở thành đô thị thông minh, hiện đại, thân thiện môi trường và nằm trong nhóm những đô thị đáng sống hàng đầu châu Á.

Việc Khánh Hòa điều chỉnh quy hoạch tạo nền tảng tổ chức không gian phát triển đồng bộ, phát huy lợi thế của miền núi, đồng bằng, ven biển và hải đảo ẢNH: BÁ DUY

Ông Kiều Tấn Thịnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cà Ná, cho biết địa phương sẽ chủ động phát huy lợi thế cảng biển, năng lượng và công nghiệp xanh để trở thành động lực tăng trưởng phía nam của tỉnh. Địa phương cam kết xây dựng chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp, tăng cường đối thoại để tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Trong khi đó, ông Mai Hữu Bảo Huy, Bí thư Đảng ủy xã Vạn Thắng, thẳng thắn nhìn nhận các địa phương phải quyết liệt chuyển từ tư duy "vùng chờ dự án" sang "không gian phát triển chủ động". Có như vậy, người dân mới có thể tham gia trực tiếp và hưởng lợi thực chất từ các động lực phát triển mới.

Kết thúc hội nghị, ông Nguyễn Việt Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh, với sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân, Khánh Hòa sẽ hiện thực hóa thành công các mục tiêu chiến lược, khẳng định vị thế cực tăng trưởng quan trọng của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.