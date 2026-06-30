Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch Tin tức - Sự kiện

Du lịch Khánh Hòa làm gì để thu 9 tỉ USD vào năm 2030?

Bá Duy
Bá Duy
Tỉnh Khánh Hòa đặt mục tiêu trở thành trung tâm du lịch biển quốc tế với tổng thu 9 tỉ USD và 33 triệu lượt khách vào năm 2030.

Ngày 30.6, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội thảo triển khai Chiến lược phát triển du lịch tỉnh giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2045, với chủ đề "Kiến tạo hệ sinh thái du lịch Khánh Hòa hiện đại, bản sắc".

Theo chiến lược, đến năm 2030, Khánh Hòa sẽ trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch biển quốc tế, thuộc nhóm 5 tỉnh, thành dẫn đầu cả nước; tổng thu từ khách du lịch đạt 9 tỉ USD, đóng góp 20% GRDP; đón 33 triệu lượt khách lưu trú, trong đó khách quốc tế chiếm 40 - 45%. Tầm nhìn đến năm 2045, tỉnh trở thành điểm đến hấp dẫn hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Du lịch Khánh Hòa làm gì để thu 9 tỉ USD vào năm 2030?- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Long Biên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, phát biểu tại hội thảo

ẢNH: BÁ DUY

Ông Nguyễn Long Biên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, Trưởng ban chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh, nhấn mạnh trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, ngành du lịch cần những bước đi đột phá, tư duy mới và cách làm sáng tạo để tạo lợi thế cạnh tranh khác biệt. Ông đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận các nhóm vấn đề trọng tâm như phát triển kinh tế đêm, hình thành công trình biểu tượng, du lịch cộng đồng gắn sinh kế người dân và định vị thương hiệu du lịch trên thị trường quốc tế.

Đề xuất công trình biểu tượng

Theo bà Thái Thị Lệ Hằng, Giám đốc Sở VH-TT-DL Khánh Hòa, năm 2025 toàn tỉnh đón hơn 16,4 triệu lượt khách, tổng thu du lịch trên 66.700 tỉ đồng. 6 tháng đầu năm 2026, tỉnh đón gần 11,9 triệu lượt khách, tăng hơn 41%; khách quốc tế khoảng 4,6 triệu lượt, tăng trên 66%; tổng thu ước hơn 42.500 tỉ đồng.

Bà Thái Thị Lệ Hằng đề xuất sớm triển khai công trình văn hóa - nghệ thuật biểu tượng tại khu đất số 46 Trần Phú (phường Nha Trang) nhằm tạo điểm nhấn kiến trúc, kết nối không gian kinh tế đêm và nâng cao năng lực cạnh tranh của điểm đến.

Theo tham luận của TS KTS Phạm Phú Cường (Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM), công trình biểu tượng có thể trở thành "đại sứ thương hiệu" của địa phương, tạo hiệu ứng lan tỏa cho du lịch và kinh tế. Đơn cử Bảo tàng Guggenheim Bilbao (Tây Ban Nha) với chi phí khoảng 100 triệu euro đã hồi sinh cả thành phố, tạo nên khái niệm "hiệu ứng Bilbao", hay Nhà hát Opera Sydney (Úc) mỗi năm đón khoảng 10,9 triệu lượt khách.

Du lịch Khánh Hòa làm gì để thu 9 tỉ USD vào năm 2030?- Ảnh 2.

Tháp Trầm Hương tại Quảng trường 2 tháng 4, phường Nha Trang, Khánh Hòa

ẢNH: BÁ DUY

Kinh tế đêm, không gian tăng trưởng mới cho du lịch

PGS-TS Nguyễn Quyết Thắng (Trường ĐH Công nghệ TP.HCM) lại cho rằng, kinh tế đêm là không gian tăng trưởng mới giúp Khánh Hòa kéo dài thời gian lưu trú và tăng chi tiêu của du khách. Hiện sau 22 giờ, phần lớn hoạt động du lịch tại nhiều khu vực của Nha Trang giảm mạnh, tạo khoảng trống trong chuỗi trải nghiệm. Vì thế, thay vì chỉ tập trung ăn uống, mua sắm thông thường, Khánh Hòa nên xây dựng mô hình "kinh tế biển đêm" mang bản sắc riêng với các sản phẩm như du thuyền đêm, ẩm thực hải sản đêm, trình diễn nghệ thuật ven biển và lễ hội biển ban đêm.

Các cụm không gian trọng điểm được đề xuất gồm trục Trần Phú - Phạm Văn Đồng, Quảng trường 2 Tháng 4, Bắc bán đảo Cam Ranh - Bãi Dài và Vân Phong.

Tại phiên tham luận, bên cạnh hai điểm nhấn về công trình biểu tượng và kinh tế đêm, các chuyên gia còn hiến kế về phát triển du lịch cộng đồng gắn trải nghiệm xanh, chuyển đổi số du lịch và xây dựng thương hiệu, xúc tiến quảng bá điểm đến.

Ông Nguyễn Long Biên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, kỳ vọng ngay sau hội thảo, các sở, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp cụ thể hóa các kết quả thành chương trình, kế hoạch, dự án, đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần xây dựng Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030.

Tin liên quan

Khánh Hòa biến mùa du lịch hè 2026 thành chuỗi đại tiệc văn hóa, thể thao

Khánh Hòa biến mùa du lịch hè 2026 thành chuỗi đại tiệc văn hóa, thể thao

Khánh Hòa tổ chức loạt lễ hội văn hóa, giải thể thao quốc tế và sự kiện sắc đẹp tầm thế giới trong mùa du lịch hè 2026, hướng tới mục tiêu đón 18,8 triệu lượt khách trong năm.

Khám phá thêm chủ đề

du lịch Khánh Hòa kinh tế đêm công trình biểu tượng Nha Trang

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận