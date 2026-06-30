Du lịch Khánh Hòa làm gì để thu 9 tỉ USD vào năm 2030?

Ngày 30.6, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội thảo triển khai Chiến lược phát triển du lịch tỉnh giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2045, với chủ đề "Kiến tạo hệ sinh thái du lịch Khánh Hòa hiện đại, bản sắc".

Theo chiến lược, đến năm 2030, Khánh Hòa sẽ trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch biển quốc tế, thuộc nhóm 5 tỉnh, thành dẫn đầu cả nước; tổng thu từ khách du lịch đạt 9 tỉ USD, đóng góp 20% GRDP; đón 33 triệu lượt khách lưu trú, trong đó khách quốc tế chiếm 40 - 45%. Tầm nhìn đến năm 2045, tỉnh trở thành điểm đến hấp dẫn hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Ông Nguyễn Long Biên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, phát biểu tại hội thảo ẢNH: BÁ DUY

Ông Nguyễn Long Biên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, Trưởng ban chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh, nhấn mạnh trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, ngành du lịch cần những bước đi đột phá, tư duy mới và cách làm sáng tạo để tạo lợi thế cạnh tranh khác biệt. Ông đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận các nhóm vấn đề trọng tâm như phát triển kinh tế đêm, hình thành công trình biểu tượng, du lịch cộng đồng gắn sinh kế người dân và định vị thương hiệu du lịch trên thị trường quốc tế.

Đề xuất công trình biểu tượng

Theo bà Thái Thị Lệ Hằng, Giám đốc Sở VH-TT-DL Khánh Hòa, năm 2025 toàn tỉnh đón hơn 16,4 triệu lượt khách, tổng thu du lịch trên 66.700 tỉ đồng. 6 tháng đầu năm 2026, tỉnh đón gần 11,9 triệu lượt khách, tăng hơn 41%; khách quốc tế khoảng 4,6 triệu lượt, tăng trên 66%; tổng thu ước hơn 42.500 tỉ đồng.

Bà Thái Thị Lệ Hằng đề xuất sớm triển khai công trình văn hóa - nghệ thuật biểu tượng tại khu đất số 46 Trần Phú (phường Nha Trang) nhằm tạo điểm nhấn kiến trúc, kết nối không gian kinh tế đêm và nâng cao năng lực cạnh tranh của điểm đến.

Theo tham luận của TS KTS Phạm Phú Cường (Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM), công trình biểu tượng có thể trở thành "đại sứ thương hiệu" của địa phương, tạo hiệu ứng lan tỏa cho du lịch và kinh tế. Đơn cử Bảo tàng Guggenheim Bilbao (Tây Ban Nha) với chi phí khoảng 100 triệu euro đã hồi sinh cả thành phố, tạo nên khái niệm "hiệu ứng Bilbao", hay Nhà hát Opera Sydney (Úc) mỗi năm đón khoảng 10,9 triệu lượt khách.

Tháp Trầm Hương tại Quảng trường 2 tháng 4, phường Nha Trang, Khánh Hòa ẢNH: BÁ DUY

Kinh tế đêm, không gian tăng trưởng mới cho du lịch

PGS-TS Nguyễn Quyết Thắng (Trường ĐH Công nghệ TP.HCM) lại cho rằng, kinh tế đêm là không gian tăng trưởng mới giúp Khánh Hòa kéo dài thời gian lưu trú và tăng chi tiêu của du khách. Hiện sau 22 giờ, phần lớn hoạt động du lịch tại nhiều khu vực của Nha Trang giảm mạnh, tạo khoảng trống trong chuỗi trải nghiệm. Vì thế, thay vì chỉ tập trung ăn uống, mua sắm thông thường, Khánh Hòa nên xây dựng mô hình "kinh tế biển đêm" mang bản sắc riêng với các sản phẩm như du thuyền đêm, ẩm thực hải sản đêm, trình diễn nghệ thuật ven biển và lễ hội biển ban đêm.

Các cụm không gian trọng điểm được đề xuất gồm trục Trần Phú - Phạm Văn Đồng, Quảng trường 2 Tháng 4, Bắc bán đảo Cam Ranh - Bãi Dài và Vân Phong.

Tại phiên tham luận, bên cạnh hai điểm nhấn về công trình biểu tượng và kinh tế đêm, các chuyên gia còn hiến kế về phát triển du lịch cộng đồng gắn trải nghiệm xanh, chuyển đổi số du lịch và xây dựng thương hiệu, xúc tiến quảng bá điểm đến.

Ông Nguyễn Long Biên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, kỳ vọng ngay sau hội thảo, các sở, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp cụ thể hóa các kết quả thành chương trình, kế hoạch, dự án, đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần xây dựng Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030.