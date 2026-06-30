Giữa trung tâm Phan Rang có vườn chà là trĩu quả rộng hơn 2.000 m²

Những ngày gần đây, người dân địa phương không khỏi hiếu kỳ, thích thú trước một vườn chà là tuyệt đẹp, rực rỡ sắc màu nằm ngay giữa trung tâm phường Phan Rang (Khánh Hòa). Đây không chỉ là một điểm nhấn cảnh quan mới mẻ mà còn mở ra triển vọng lớn về mô hình canh tác hữu cơ giá trị cao trên vùng đất nắng gió Phan Rang.

Vườn chà là rộng hơn 2000 m², rực rỡ sắc màu nằm ngay giữa trung tâm phường Phan Rang (Khánh Hòa)

ẢNH: BÁ DUY

Chia sẻ về cơ duyên với loài cây sa mạc này, ông Nguyễn Tùng Minh Tân (53 tuổi, ở phường Phan Rang), chủ nhân khu vườn độc đáo này cho biết vào năm 2021, ông đã quyết định đầu tư mua 85 cây giống chà là thuộc nhiều phân khúc cao cấp từ Thái Lan như Konaizi, Barhee, Redbarhee, Dahan, Braim, Navader… về trồng trên diện tích hơn 2.000 m2 của gia đình ngay tại trung tâm Phan Rang.

Ông Nguyễn Tùng Minh Tân, chủ nhân khu vườn chà là độc đáo tại Phan Rang ẢNH: BÁ DUY

Sau gần 5 năm ròng rã kiên trì thuần hóa dòng cây ngoại nhập, đến nay vườn chà là của gia đình ông Tân đã chính thức cho trái vụ thứ hai. Đáng chú ý, năng suất và chất lượng quả năm nay vượt trội so với vụ trái đầu tiên.

Đưa chúng tôi đến sát gốc một cây chà là giống Redbarhee cho 20 buồng trái chín mọng, ông Tân tỉ mẩn giới thiệu từng chiếc bọc bảo vệ. Mỗi buồng trái nặng từ 10 - 15 kg, được bao bọc kỹ lưỡng qua 2 lớp: lớp lưới bên trong để chống côn trùng phá hoại, lớp bọc giấy bên ngoài nhằm ngăn ngừa sương muối và tác động tiêu cực của nước mưa. Dự kiến, chỉ riêng gốc Redbarhee này đã cho thu hoạch đạt hơn 250 kg trái sạch.

Những buồng trái chà là đầy màu sắc trên cây ẢNH: BÁ DUY

Không dừng lại ở đó, giống chà là Barhee tại vườn ông cũng đạt độ sung mãn ấn tượng với 40 buồng trái. Tính trung bình mỗi buồng thu hoạch đạt khoảng 10 kg, tổng sản lượng của riêng cây này mang lại gần 400 kg quả ngọt.

"Vườn chà là của tôi được định hướng và chăm sóc nghiêm ngặt theo mô hình nông nghiệp sạch, áp dụng hoàn toàn quy trình nông nghiệp hữu cơ (organic). Mỗi năm chà là chỉ cho trái duy nhất 1 vụ. Chu kỳ từ thời điểm cây bắt đầu ra hoa đến khi quả đạt độ chín để thu hoạch kéo dài 6 tháng. Khi chín, trái chà là sẽ chuyển dần từ sắc xanh sang vàng, đỏ, rồi đỏ sẫm, tạo nên một bức tranh phong cảnh vô cùng mãn nhãn", ông Tân chia sẻ.

Người dân thích thú chụp ảnh check-in tại vườn chà là của ông Tân ẢNH: BÁ DUY

Dự kiến khu vườn với 85 cây chà là sẽ mở cửa miễn phí cho người dân, du khách tham quan từ ngày 1.8 ẢNH: BÁ DUY

Nhằm lan tỏa thông điệp nông nghiệp xanh và chia sẻ thành quả lao động với cộng đồng, ông Tân cho hay sẽ chính thức mở cửa vườn chà là từ ngày 1.8 tới đây để đón khách thập phương vào tham quan hoàn toàn miễn phí.

Du khách đến đây sẽ được trực tiếp trải nghiệm không gian sinh thái đặc sắc, chụp ảnh lưu niệm và tìm hiểu quy trình canh tác hữu cơ công nghệ cao.