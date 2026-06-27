Lữ đoàn 954 Hải quân bàn giao nhà, tặng quà gia đình chính sách ở Khánh Hòa

Ngày 27.6, thực hiện chủ trương của cấp trên về công tác chính sách đối với người có công với cách mạng, Lữ đoàn 954 Hải quân tổ chức bàn giao nhà, thăm hỏi và tặng quà các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bác Ái Tây (Khánh Hòa).

Trước đó, với tinh thần trách nhiệm cao, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 954 đã tích cực thi công và hoàn thành 2 căn nhà trước thời hạn để bàn giao cho các gia đình là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, ở thôn Bố Lang, xã Bác Ái Tây.

Lữ đoàn 954 Hải quân cùng đại diện chính quyền xã Bác Ái Tây tổ chức bàn giao nhà và tặng quà cho các hộ dân ẢNH: N.D

2 căn nhà mới giúp các gia đình ổn định nơi ở, yên tâm lao động sản xuất và từng bước vươn lên trong cuộc sống, đồng thời thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội và các cấp, các ngành đối với người có công với cách mạng.

Cùng với việc bàn giao nhà, trong khuôn khổ chương trình, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã dâng hương và dọn vệ sinh tại Đài tưởng niệm liệt sĩ xã Bác Ái Tây, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Đoàn công tác cũng đến thăm hỏi, trao quà cho các gia đình chính sách và gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Hội Phụ nữ Lữ đoàn 954 Hải quân tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bác Ái Tây, Khánh Hòa ẢNH: N.D

Đơn vị đã tổ chức trồng cây lưu niệm và trao tặng bàn ghế đá cho Trường phổ thông Dân tộc bán trú và THCS Đinh Bộ Lĩnh, góp phần cải thiện điều kiện dạy và học cho học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Hội Phụ nữ Lữ đoàn 954 cũng trao nhiều phần quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bác Ái Tây.

Cán bộ, chiến sĩ dọn vệ sinh tại Đài tưởng niệm liệt sĩ xã Bác Ái Tây ẢNH: N.D

Theo Lữ đoàn 954 Hải quân, đây là chuỗi hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", tri ân những người đã cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua đó, đơn vị góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, chung tay cùng địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đồng thời giáo dục cán bộ, chiến sĩ về trách nhiệm và ý thức phục vụ nhân dân.