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Thời sự Dân sinh

Hải quân kịp thời cứu hộ tàu cá giữa sóng lớn, gió mạnh trên biển

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
Lực lượng Hải quân đã kịp thời cứu hộ một tàu cá bị hỏng máy, mất khả năng cơ động trên vùng biển Quảng Ninh trong điều kiện mưa lớn, sóng gió, bảo đảm an toàn cho 4 ngư dân.

Thông tin từ Vùng 1 Hải quân cho biết, khoảng 8 giờ 15 ngày 16.6, tàu 201 đã kịp thời cứu hộ một tàu cá bị hỏng máy, trôi dạt giữa điều kiện thời tiết xấu, với mưa lớn, nguy cơ giông lốc.

Hải quân kịp thời cứu hộ tàu cá giữa giông biển - Ảnh 1.

Cán bộ chiến sĩ tàu 201, Vùng 1 Hải quân kịp thời cứu hộ tàu cá hỏng động cơ trên biển giữa thời tiết xấu

ẢNH: HQV1

Phương tiện gặp nạn là tàu cá mang số hiệu QN 90290TS do ông Cao Văn Vinh (54 tuổi, trú tại P.Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh) làm thuyền trưởng. Trên tàu thời điểm xảy ra sự cố có 4 người đang khai thác hải sản trên biển.

Do động cơ bất ngờ gặp trục trặc, tàu cá không thể di chuyển, trong khi sóng lớn và gió mạnh liên tục đánh vào thân tàu. Tình huống này khiến phương tiện đứng trước nguy cơ bị lật, hoặc va đập gây hư hỏng nghiêm trọng nếu không được hỗ trợ kịp thời.

Phát hiện sự việc, tàu 201 đã nhanh chóng cơ động tiếp cận hiện trường. Sau khi đánh giá tình trạng phương tiện, lực lượng Hải quân tổ chức cứu hộ tàu cá bằng phương án lai kéo.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ cứu hộ ban đầu, tàu 201 đã bàn giao tàu cá cho các phương tiện hoạt động gần khu vực tiếp tục hỗ trợ khắc phục sự cố kỹ thuật để ngư dân sớm ổn định hoạt động sản xuất.

Theo Vùng 1 Hải quân, việc cứu hộ tàu cá thành công trong điều kiện thời tiết bất lợi tiếp tục khẳng định vai trò của lực lượng Hải quân trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ ngư dân trên biển. 

Đây cũng là hoạt động thiết thực góp phần củng cố niềm tin của bà con ngư dân, tạo điểm tựa để người dân yên tâm vươn khơi, bám biển, phát triển kinh tế và tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

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