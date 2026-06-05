Nữ biệt kích hải quân duy nhất của Anh tử nạn

Trung úy Lily-Mae Fisher trong một chuyến bay tập huấn ảnh: Instagram/Lily-Mae Fisher

Bộ Quốc phòng Anh cho biết các nạn nhân gồm trung úy Lily-Mae Fisher (31 tuổi), trung tá Chris Gayson (42 tuổi) và hạ sĩ quan Owen Green (24 tuổi).

Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey đã lên tiếng ca ngợi cả ba quân nhân, gọi họ là những người đại diện cho những phẩm chất tốt đẹp nhất của lực lượng vũ trang Anh.

Gia đình họ đã được thông báo và cuộc điều tra đang được tiến hành nhằm xác định nguyên nhân tai nạn. Vụ việc xảy ra khi chiếc trực thăng MK4 chở họ rơi xuống một cánh đồng ở Sourton Down, gần Okehampton, khoảng 4 giờ sáng 3.6.

Điều kiện thời tiết lúc xảy ra tai nạn vô cùng khắc nghiệt với gió mạnh, mưa lớn và tầm nhìn hạn chế. Chiếc trực thăng đã bị phá hủy hoàn toàn sau khi lao xuống cánh đồng.

Các dòng trực thăng Merlin, như Merlin Mk4, chủ yếu được sử dụng cho các sứ mệnh tác chiến chống ngầm. Chúng còn đảm nhiệm vai trò tìm kiếm và cứu hộ, vận chuyển hàng hóa và tuần tra biển.

Trung úy Fisher, đóng quân tại Yeovil thuộc hạt Somerset, đã gia nhập Hải quân Hoàng gia Anh vào tháng 5.2019. Cô đã hoàn thành khóa huấn luyện biệt kích liên quân kéo dài 16 tuần, thành tích mà đến nay chỉ có 7 phụ nữ đạt được, theo Đài BBC.

Năm 2021, cô Fisher từng đại diện Vương quốc Anh tham gia giải vô địch ba môn phối hợp ở châu Âu. Cô cũng tham gia thi tài trong các chương trình truyền hình nổi tiếng của ITV như Chiến binh Ninja Anh.

Nữ trung úy đã thiệt mạng trong chuyến đánh giá năng lực bay cuối cùng trước khi chính thức đủ điều kiện trở thành phi công trực thăng trong tháng 6.