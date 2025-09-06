Biệt kích hải quân Mỹ SEAL Team 6 từng 'hỏng việc' tại Triều Tiên?

Nhiệm vụ diễn ra vào nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, thời điểm ông đang theo đuổi chính sách đối thoại ngoại giao với Triều Tiên nhằm giải quyết vấn đề vũ khí hạt nhân.

Tàu lặn mini của Hải quân Mỹ trong một cuộc tập trận năm 2007 ẢNH: HẢI QUÂN MỸ

Theo The New York Times ngày 5.9, một nhóm biệt kích của lực lượng hải quân SEAL Team 6 tinh nhuệ, đơn vị từng tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden, đã được cử đến Triều Tiên vào một đêm mùa đông đầu năm 2019 để đặt thiết bị nhằm nghe lén nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Mặc dù đã luyện tập kỹ lưỡng trong nhiều tháng nhưng nhiệm vụ cuối cùng bị đổ bể. Các binh sĩ tiếp cận bờ biển bằng tàu ngầm mini sau đó bơi vào bờ trong cái lạnh thấu xương của mùa đông. Tuy nhiên, một tàu Triều Tiên xuất hiện từ bóng tối, rọi đèn từ mũi tàu xuống nước.

Lo sợ đã bị phát hiện, nhóm biệt kích Mỹ nổ súng làm toàn bộ người trên tàu Triều Tiên thiệt mạng. Khi đến gần chiếc tàu, họ tìm thấy 2-3 thi thể nhưng không có súng hay quân phục và những nạn nhân được cho là ngư dân đi lặn bắt sò. Phổi của các nạn nhân bị đâm thủng để thi thể không nổi lên mặt nước.

Tổ đội rút lui khi chưa hoàn thành nhiệm vụ đặt thiết bị nghe lén.

Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un gặp nhau tại vùng phi quân sự ở giới tuyến liên Triều năm 2019 ẢNH: REUTERS

Quân đội đã tiến hành nhiều cuộc điều tra và kết luận rằng việc nổ súng là có lý do. Tuy vậy, kết quả điều tra được giữ kín và các lãnh đạo quốc hội Mỹ không được báo cáo.

Theo The New York Times, chiến dịch nói trên mạo hiểm đến mức cần được tổng thống phê chuẩn. Tuy nhiên, Tổng thống Trump ngày 5.9 nói không hề hay biết gì. "Tôi không biết gì về chuyện này. Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy", nhà lãnh đạo nói với các phóng viên.

Triều Tiên chưa bình luận gì về những thông tin này.