5 lính biệt kích Anh bị bắt về cáo buộc phạm tội ác chiến tranh ở Syria

Binh sĩ Anh tham gia chiến dịch chống IS ở Trung Đông SHUTTERSTOCK

Lực lượng quân cảnh Anh vừa bắt giữ 5 thành viên thuộc đơn vị lính biệt kích SAS của quân đội nước này để điều tra về nghi vấn phạm tội ác chiến tranh khi tham gia các chiến dịch ở Syria.

Bộ Quốc phòng Anh từ chối bình luận trực tiếp về cuộc điều tra, nhưng các nguồn tin quốc phòng xác thực thông tin về vụ bắt giữ vốn lan truyền trong quân đội thời gian quan, theo tờ The Guardian mới đây đưa tin.

"Chúng tôi đặt nhân sự của mình ở tiêu chuẩn cao nhất và mọi cáo buộc về hành vi sai trái đều được xem xét nghiêm túc. Khi thích hợp, mọi cáo buộc hình sự sẽ được chuyển đến quân cảnh để điều tra", theo một phát ngôn Bộ Quốc phòng Anh.

Nhóm biệt kích trên bị nghi đã sát hại một nghi phạm ở Syria trong chiến dịch cách đây 2 năm. Một chiếc áo cài chất nổ tự sát đã được tìm thấy gần đó nhưng nghi phạm không mặc nó vào thời điểm nhóm biệt kích nổ súng, theo tờ Independent.

Những binh sĩ này khẳng định rằng người đàn ông trên đưa ra lời đe dọa và có ý định thực hiện một cuộc tấn công liều chết.

Hồ sơ vụ án đề nghị truy tố tội giết người đã được quân cảnh gửi đến cơ quan công tố thuộc quân đội.



ICC ra lệnh bắt hai tướng Nga vì cáo buộc tấn công tại Ukraine

Lực lượng tinh nhuệ SAS đã được triển khai tích cực ở Syria và Iraq trong hơn một thập niên để chiến đấu chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Năm 2018, trung sĩ Matt Tonroe thiệt mạng khi đang tham gia lực lượng Mỹ ở Syria. Đây là cái chết đầu tiên của một quân nhân Anh kể từ khi liên minh quốc tế phát động chiến dịch chống IS vào năm 2014.

Bộ Quốc phòng Anh ban đầu cho rằng trung sĩ Tonroe bị giết do hành động của kẻ thù. Tuy nhiên, cuộc điều tra sau đó kết luận rằng binh sĩ thiệt mạng do vô tình kích hoạt chất nổ do lực lượng liên minh mang theo.

SAS cũng đang bị điều tra vì cáo buộc sát hại hàng chục người trong các hoạt động chống nổi dậy ở tỉnh Helmand của Afghanistan trong thập niên qua.