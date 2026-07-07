Hàng trăm hồ sơ mua nhà ở xã hội chưa hợp lệ: Ai chịu trách nhiệm?

Như Thanh Niên Online đã đưa tin, mới đây qua thanh tra, Thanh tra thành phố Đồng Nai đã phát hiện hàng trăm hồ sơ mua nhà ở xã hội có một số thông tin, tài liệu về tham gia bảo hiểm xã hội, điều kiện thu nhập không đúng thực tế, không khớp với thông tin do cơ quan chức năng cung cấp.

Dự án nhà ở xã hội tại khu đất 1,4 ha ở phường Long Bình Tân (nay là phường Long Hưng, thành phố Đồng Nai) ẢNH: LÊ LÂM

Trách nhiệm thuộc về ai?

Theo Thanh tra thành phố Đồng Nai, trách nhiệm trước hết thuộc về Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai (sau sáp nhập ngày 1.7.2025) cùng các phòng, ban và tổ chức, cá nhân liên quan.

Lý do, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai (nay là Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai) chưa thực hiện hết trách nhiệm "xác định đối tượng được mua nhà ở xã hội" theo quy định tại điểm đ khoản 1 điều 38 Nghị định 100 năm 2024 của Chính phủ.

Ngoài ra, trách nhiệm còn thuộc về người đăng ký và vợ (hoặc chồng) của người đăng ký mua nhà ở xã hội trong việc làm đơn đăng ký, kê khai thông tin không chính xác, không trung thực; trách nhiệm liên quan thuộc về các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong việc xác nhận về nghề nghiệp, nơi làm việc, điều kiện thu nhập không chính xác, đúng thực tế.

Thành phố Đồng Nai đẩy mạnh xây dựng nhà ở xã hội

Trong giai đoạn 2025 - 2030, Chính phủ giao thành phố Đồng Nai hoàn thành tối thiểu 65.000 căn nhà ở xã hội. Riêng năm 2026 phải hoàn thành hơn 8.000 căn.

Một dự án nhà ở xã hội đã được mở bán tại phường Phước Tân (thành phố Đồng Nai) vào cuối năm 2025 ẢNH: LÊ LÂM

Thời gian qua, thành phố Đồng Nai đã tập trung nguồn lực cao nhất, quyết tâm hoàn thành và phấn đấu vượt mức các chỉ tiêu được Chính phủ giao.

Hàng loạt dự án nhà ở xã hội đang trong giai đoạn về đích, cũng như tiến hành khởi công rất nhiều dự án nhà ở xã hội khác, hiện thực hóa mục tiêu mọi người dân, người lao động đều có cơ hội tiếp cận chỗ ở phù hợp, ổn định và bền vững.

Điểm nhấn là vào ngày 12.6 vừa qua, thành phố Đồng Nai tổ chức lễ khởi công dự án nhà ở xã hội cho thuê quy mô 1.000 căn hộ tại khu đất 12,17 ha thuộc phường Long Bình, địa bàn tập trung nhiều khu công nghiệp trọng điểm như Amata, Biên Hòa II, Hố Nai, Loteco và Agtex Long Bình. Đây là địa bàn có nhu cầu rất lớn về nhà ở cho thuê ổn định, an toàn và phù hợp khả năng chi trả của người dân.

Theo định hướng quy hoạch, toàn khu sẽ phát triển khoảng 10.000 căn hộ nhà ở xã hội cho thuê cùng hệ thống hạ tầng xã hội đồng bộ gồm trường học các cấp, trường mầm non, công viên cây xanh và các công trình dịch vụ công cộng phục vụ cư dân.

Phối cảnh khu nhà ở xã hội cho thuê quy mô 10.000 căn nhà ở phường Long Bình, thành phố Đồng Nai ẢNH: CHỦ ĐẦU TƯ

Hiện thành phố Đồng Nai tiếp tục chỉ đạo rà soát quy hoạch, chuẩn bị quỹ đất và triển khai các dự án nhà ở xã hội cho thuê tại các địa bàn tập trung nhiều khu công nghiệp như Nhơn Trạch, Long Thành... với quy mô dự kiến khoảng 10.000 căn hộ tại mỗi địa phương.

Theo ông Nguyễn Kim Long, Phó chủ tịch thường trực UBND thành phố Đồng Nai, với quyết tâm chính trị cao của thành phố, sự vào cuộc đồng bộ của các sở, ngành, địa phương cùng sự đồng hành, cam kết mạnh mẽ của doanh nghiệp, Đồng Nai phấn đấu tạo chuyển biến rõ nét trong 6 tháng cuối năm 2026, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội được Chính phủ giao.