Đồng Nai: Khởi công dự án nhà ở xã hội cho thuê đầu tiên

Ngày 12.6, thành phố Đồng Nai tổ chức lễ khởi công dự án nhà ở xã hội cho thuê quy mô 1.000 căn hộ.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai tiến hành nghi thức khởi công dự án nhà ở xã hội đầu tiên trên địa bàn ẢNH: LÊ LÂM

Đây là dự án nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động và người thu nhập thấp thuê đầu tiên tại thành phố Đồng Nai, và cũng là đầu tiên trên cả nước sau chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Thông báo số 64 ngày 22.5.2026 về tình hình triển khai Chỉ thị số 34 của Ban Bí thư liên quan đến phát triển nhà ở cho thuê và định hướng phát triển nhà ở trong thời gian tới.

Dự án nhà ở xã hội cho thuê đầu tiên này được xây dựng trên khu đất rộng 1,5 ha tại phường Long Bình, địa phương có hàng loạt khu công nghiệp lớn là Amata, Agtex Long Bình, Biên Hòa 2 và Hố Nai.

Phối cảnh dự án nhà ở xã hội cho thuê đầu tiên tại Đồng Nai ẢNH: CHỦ ĐẦU TƯ

Dự án gồm 1 block chung cư cao 20 tầng, quy mô 1.000 căn hộ, diện tích mỗi căn từ 34 - 63 m². Tổng mức đầu tư là 1.361 tỉ đồng từ nguồn ngân sách thành phố.

Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Đồng Nai, đơn vị thi công là Tổng công ty Sonadezi.

Khi hoàn thành, dự án sẽ đáp ứng chỗ ở hàng ngàn người là công nhân, người lao động có thu nhập thấp và các thành phần thuộc diện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội theo quy định.

Thành phố Đồng Nai đặt mục tiêu xây 10.000 căn nhà ở xã hội cho thuê tại mỗi địa phương có đông công nhân ẢNH: LÊ LÂM

Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út cho biết đây là công trình an sinh xã hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thế hiện quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền thành phố trong việc chăm lo đời sống nhân dân, nhất là người lao động, người có thu nhập thấp và những người có khó khăn về nhà ở.

Đồng thời, đây cũng là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa chủ trương phát triển nhà ở cho thuê, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của thành phố trong giai đoạn mới.

"Đặc biệt, đây là dự án đầu tiên của thành phố Đồng Nai được triển khai theo mô hình nhà ở xã hội cho thuê và là một trong những dự án tiên phong của cả nước thực hiện chủ trương mới của Trung ương về phát triển chung cư cho thuê. Sự kiện hôm nay không chỉ đánh dấu việc khởi công một công trình xây dựng mà còn mở đầu cho quá trình hình thành quỹ nhà ở cho thuê của thành phố, từng bước đáp ứng nhu cầu nhà ở ngày càng lớn của người dân, góp phần xây dựng thành phố Đồng Nai phát triển nhanh, bền vững, văn mình và hiện đại", Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai nhấn mạnh.

Theo UBND thành phố Đồng Nai, thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo rà soát quy hoạch, chuẩn bị quỹ đất và triển khai các dự án nhà ở xã hội cho thuê tại các địa bàn tập trung nhiều khu công nghiệp như Nhơn Trạch, Long Thành... với quy mô dự kiến khoảng 10.000 căn hộ tại mỗi địa phương.

Hiện thành phố Đồng Nai có 58 khu công nghiệp đã thành lập, 1 khu kinh tế và hàng chục cụm công nghiệp. Ngoài ra, còn rất nhiều khu công nghiệp sắp hình thành.