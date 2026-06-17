Thành phố Đồng Nai: Phát triển nhà ở xã hội là nhiệm vụ chính trị trọng tâm

Đó là phát biểu của ông Nguyễn Kim Long, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đồng Nai tại buổi làm việc về các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn, diễn ra vào chiều 17.6.

Phối cảnh một dự án nhà ở xã hội cho thuê ở phường Long Bình, vừa được thành phố Đồng Nai khởi công ẢNH: CTV

Theo đó, ông Nguyễn Kim Long yêu cầu các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư phải tập trung nguồn lực cao nhất, quyết tâm hoàn thành và phấn đấu vượt mức các chỉ tiêu được Chính phủ giao.

Đối với các dự án đã khởi công thì đẩy nhanh tiến độ thi công, nghiên cứu áp dụng các giải pháp kỹ thuật tiên tiến, tổ chức thi công nhiều ca, nhiều kíp nhằm rút ngắn thời gian xây dựng, bảo đảm hoàn thành đúng hoặc vượt tiến độ cam kết.

Đối với các dự án chưa khởi công, các doanh nghiệp khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để triển khai dự án theo đúng tiến độ đã cam kết. Trường hợp chậm triển khai, không thực hiện đúng cam kết hoặc không bảo đảm năng lực thực hiện dự án, UBND thành phố sẽ xem xét xử lý theo quy định; kiên quyết thu hồi chủ trương chủ đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư khác.

Ông Long cho rằng với quyết tâm chính trị cao của thành phố, sự vào cuộc đồng bộ của các sở, ngành, địa phương cùng sự đồng hành, cam kết mạnh mẽ của doanh nghiệp, Đồng Nai phấn đấu tạo chuyển biến rõ nét trong 6 tháng cuối năm 2026, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội được Chính phủ giao. Hiện thực hóa mục tiêu mọi người dân, người lao động đều có cơ hội tiếp cận chỗ ở phù hợp, ổn định và bền vững.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, trong giai đoạn 2025-2030, Chính phủ giao thành phố Đồng Nai hoàn thành tối thiểu 65.000 căn nhà ở xã hội. Riêng năm 2026 phải hoàn thành hơn 8.000 căn.

Tại cuộc họp, các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư đã báo cáo tình hình triển khai các dự án, những khó khăn, vướng mắc liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật, vật liệu xây dựng và thủ tục đầu tư; đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án nhà ở xã hội trong thời gian tới.