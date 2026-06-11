Vì sao nhà ở xã hội ở TP.HCM thiếu dù nhu cầu ngày càng lớn?

Chiều 11.6, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn, đại diện Sở Xây dựng TP.HCM đã thông tin về những khó khăn, vướng mắc đang ảnh hưởng đến quá trình phát triển nhà ở xã hội, khiến nguồn cung chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng lớn của người dân.

Thủ tục nhà ở xã hội phức tạp, ưu đãi chưa đủ hấp dẫn

Theo ông Đỗ Diệp Gia Hợp, Phó trưởng phòng Bảo trì khai thác công trình giao thông (Sở Xây dựng TP.HCM), một trong những rào cản lớn nhất là hệ thống thủ tục đầu tư xây dựng nhà ở xã hội được quy định rải rác trong nhiều lĩnh vực pháp luật như: đầu tư, quy hoạch, đất đai, nhà ở, xây dựng, kinh doanh bất động sản...

Mặc dù UBND TP.HCM đã ban hành quy trình để các đơn vị có cơ sở thực hiện, song việc triển khai dự án nhà ở xã hội vẫn phải qua nhiều cơ quan, đơn vị giải quyết.

Ngoài các thủ tục tương tự dự án nhà ở thương mại, dự án nhà ở xã hội còn phải thực hiện thêm nhiều thủ tục nhằm kiểm soát việc hưởng ưu đãi của Nhà nước, tránh trục lợi.

Theo ông Hợp, dự án nhà ở xã hội hiện phải thực hiện nhiều hơn khoảng 3 bước thủ tục hành chính so với dự án nhà ở thương mại.

Bên cạnh đó, chính sách ưu đãi dành cho chủ đầu tư chưa thực sự hấp dẫn. Quy định lợi nhuận định mức đối với nhà ở xã hội để bán không vượt quá 10% tổng chi phí đầu tư khiến nhiều doanh nghiệp chưa mặn mà tham gia lĩnh vực này.

Đại diện Sở Xây dựng TP.HCM chỉ ra nhiều khó khăn trong phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Giá bán chưa thể xác định ngay, nguồn vốn dài hạn còn thiếu

Một khó khăn khác là cơ chế xác định giá bán nhà ở xã hội và lợi nhuận của chủ đầu tư thông qua hình thức kiểm toán. Điều này khiến giá bán chính thức không thể xác định tại thời điểm triển khai xây dựng mà chỉ được tạm tính theo dự toán.

Theo ông Hợp, cơ chế này tiềm ẩn rủi ro cho cả nhà đầu tư và người mua nhà trong trường hợp giá trị kiểm toán sau khi hoàn thành dự án cao hoặc thấp hơn mức giá tạm tính ban đầu.

Ngoài ra, nguồn vốn dài hạn từ 15 - 20 năm với lãi suất ưu đãi dành cho chủ đầu tư và người dân mua nhà ở xã hội hiện chưa ổn định. Trong khi đó, chính sách hỗ trợ lãi suất hiện nay chỉ kéo dài khoảng 3 - 5 năm, có thể tạo ra những rủi ro tài chính cho doanh nghiệp cũng như người mua nhà.

Đại diện Sở Xây dựng TP.HCM cũng cho rằng Nhà nước hiện chưa có cơ chế huy động nguồn vốn từ chính người có nhu cầu nhà ở xã hội thông qua các ngân hàng, quỹ tín dụng hoặc mô hình quỹ tiết kiệm nhà ở để phục vụ đầu tư xây dựng.

Một khu nhà ở xã hội tại TP.HCM ẢNH: NHẬT THỊNH

Nhiều giải pháp tháo gỡ vướng mắc

Để tháo gỡ các vướng mắc trong phát triển nhà ở xã hội, TP.HCM đang hoàn tất quy hoạch quỹ đất phát triển nhà ở xã hội đến năm 2030 và định hướng đến năm 2040, đồng thời xây dựng đề án sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai sẵn có để đầu tư các dự án nhà ở xã hội phù hợp với quy hoạch.

Bên cạnh đó, TP.HCM ưu tiên bố trí nguồn vốn đầu tư công cho các dự án nhà ở xã hội trên quỹ đất do Nhà nước quản lý; đẩy nhanh các thủ tục liên quan đến đầu tư, quy hoạch, đất đai và cấp phép xây dựng theo cơ chế "luồng xanh", "luồng ưu tiên" nhằm rút ngắn thời gian thực hiện dự án.

TP.HCM cũng tăng cường theo dõi tiến độ giải quyết thủ tục, xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh, đồng thời nghiên cứu các giải pháp huy động nguồn lực để phát triển nhà ở xã hội bền vững trong thời gian tới.