Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Vì sao nhà ở xã hội ở TP.HCM thiếu dù nhu cầu ngày càng lớn?

Uyển Nhi - Vũ Phượng
11/06/2026 18:57 GMT+7

Nhu cầu nhà ở xã hội tại TP.HCM ngày càng tăng nhưng nguồn cung vẫn chưa đáp ứng thực tế. Sở Xây dựng TP.HCM chỉ ra các vướng mắc khiến việc phát triển nhà ở xã hội gặp nhiều khó khăn.

Chiều 11.6, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn, đại diện Sở Xây dựng TP.HCM đã thông tin về những khó khăn, vướng mắc đang ảnh hưởng đến quá trình phát triển nhà ở xã hội, khiến nguồn cung chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng lớn của người dân.

Thủ tục nhà ở xã hội phức tạp, ưu đãi chưa đủ hấp dẫn

Theo ông Đỗ Diệp Gia Hợp, Phó trưởng phòng Bảo trì khai thác công trình giao thông (Sở Xây dựng TP.HCM), một trong những rào cản lớn nhất là hệ thống thủ tục đầu tư xây dựng nhà ở xã hội được quy định rải rác trong nhiều lĩnh vực pháp luật như: đầu tư, quy hoạch, đất đai, nhà ở, xây dựng, kinh doanh bất động sản...

Mặc dù UBND TP.HCM đã ban hành quy trình để các đơn vị có cơ sở thực hiện, song việc triển khai dự án nhà ở xã hội vẫn phải qua nhiều cơ quan, đơn vị giải quyết.

Ngoài các thủ tục tương tự dự án nhà ở thương mại, dự án nhà ở xã hội còn phải thực hiện thêm nhiều thủ tục nhằm kiểm soát việc hưởng ưu đãi của Nhà nước, tránh trục lợi.

Theo ông Hợp, dự án nhà ở xã hội hiện phải thực hiện nhiều hơn khoảng 3 bước thủ tục hành chính so với dự án nhà ở thương mại.

Bên cạnh đó, chính sách ưu đãi dành cho chủ đầu tư chưa thực sự hấp dẫn. Quy định lợi nhuận định mức đối với nhà ở xã hội để bán không vượt quá 10% tổng chi phí đầu tư khiến nhiều doanh nghiệp chưa mặn mà tham gia lĩnh vực này.

Vì sao nhà ở xã hội ở TP.HCM thiếu dù nhu cầu ngày càng lớn? - Ảnh 1.

Đại diện Sở Xây dựng TP.HCM chỉ ra nhiều khó khăn trong phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Giá bán chưa thể xác định ngay, nguồn vốn dài hạn còn thiếu

Một khó khăn khác là cơ chế xác định giá bán nhà ở xã hội và lợi nhuận của chủ đầu tư thông qua hình thức kiểm toán. Điều này khiến giá bán chính thức không thể xác định tại thời điểm triển khai xây dựng mà chỉ được tạm tính theo dự toán.

Theo ông Hợp, cơ chế này tiềm ẩn rủi ro cho cả nhà đầu tư và người mua nhà trong trường hợp giá trị kiểm toán sau khi hoàn thành dự án cao hoặc thấp hơn mức giá tạm tính ban đầu.

Ngoài ra, nguồn vốn dài hạn từ 15 - 20 năm với lãi suất ưu đãi dành cho chủ đầu tư và người dân mua nhà ở xã hội hiện chưa ổn định. Trong khi đó, chính sách hỗ trợ lãi suất hiện nay chỉ kéo dài khoảng 3 - 5 năm, có thể tạo ra những rủi ro tài chính cho doanh nghiệp cũng như người mua nhà.

Đại diện Sở Xây dựng TP.HCM cũng cho rằng Nhà nước hiện chưa có cơ chế huy động nguồn vốn từ chính người có nhu cầu nhà ở xã hội thông qua các ngân hàng, quỹ tín dụng hoặc mô hình quỹ tiết kiệm nhà ở để phục vụ đầu tư xây dựng.

Vì sao nhà ở xã hội ở TP.HCM thiếu dù nhu cầu ngày càng lớn? - Ảnh 2.

Một khu nhà ở xã hội tại TP.HCM

ẢNH: NHẬT THỊNH

Nhiều giải pháp tháo gỡ vướng mắc

Để tháo gỡ các vướng mắc trong phát triển nhà ở xã hội, TP.HCM đang hoàn tất quy hoạch quỹ đất phát triển nhà ở xã hội đến năm 2030 và định hướng đến năm 2040, đồng thời xây dựng đề án sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai sẵn có để đầu tư các dự án nhà ở xã hội phù hợp với quy hoạch.

Bên cạnh đó, TP.HCM ưu tiên bố trí nguồn vốn đầu tư công cho các dự án nhà ở xã hội trên quỹ đất do Nhà nước quản lý; đẩy nhanh các thủ tục liên quan đến đầu tư, quy hoạch, đất đai và cấp phép xây dựng theo cơ chế "luồng xanh", "luồng ưu tiên" nhằm rút ngắn thời gian thực hiện dự án.

TP.HCM cũng tăng cường theo dõi tiến độ giải quyết thủ tục, xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh, đồng thời nghiên cứu các giải pháp huy động nguồn lực để phát triển nhà ở xã hội bền vững trong thời gian tới.

Tin liên quan

Sở Xây dựng TP.HCM cảnh báo chiêu trò 'bao đậu' hồ sơ mua nhà ở xã hội

Sở Xây dựng TP.HCM cảnh báo chiêu trò 'bao đậu' hồ sơ mua nhà ở xã hội

TP.HCM đang triển khai hàng chục nghìn căn nhà ở xã hội nhưng Sở Xây dựng khuyến cáo người dân cảnh giác với các lời quảng cáo 'bao đậu', nhận làm hồ sơ, cam kết mua được căn hộ trái quy định.

Khám phá thêm chủ đề

nhà ở xã hội TP.HCM phát triển nhà ở xã hội TP.HCM nhà ở xã hội TP.HCM dự án nhà ở xã hội TP.HCM thủ tục nhà ở xã hội nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận