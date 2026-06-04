Sở Xây dựng TP.HCM cảnh báo chiêu trò 'bao đậu' hồ sơ mua nhà ở xã hội

Chiều 4.6, tại họp báo kinh tế - xã hội TP.HCM, ông Lê Đức Anh, Phó trưởng phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Sở Xây dựng TP.HCM), đã lưu ý người dân nhiều nội dung quan trọng khi đăng ký mua nhà ở xã hội, trong đó đặc biệt cảnh báo các hình thức môi giới nhận làm hồ sơ, "bao đậu" hoặc cam kết mua được căn hộ.

Cuộc họp báo do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy phối hợp Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM tổ chức chiều 4.6 ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Theo ông Lê Đức Anh, thời gian qua TP.HCM tập trung đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội nhằm đáp ứng nhu cầu chỗ ở của người thu nhập thấp, công nhân, cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng chính sách.

Theo chỉ tiêu Chính phủ giao, TP.HCM đặt mục tiêu phát triển khoảng 199.400 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2021 - 2030. Đến nay, giai đoạn 2021 - 2025 thành phố đã hoàn thành 17.902 căn. Từ nay đến năm 2030, TP.HCM dự kiến phát triển thêm hơn 181.000 căn nhà ở xã hội.

TP.HCM đặt mục tiêu phát triển khoảng 199.400 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2021 - 2030 ẢNH: NHẬT THỊNH

Hiện nhiều dự án nhà ở xã hội đang được triển khai tại các khu vực thuộc TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây, trong đó có nhiều dự án dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2026 - 2027 với quy mô hàng chục nghìn căn hộ.

Trước nhu cầu lớn của người dân, Sở Xây dựng cho biết đã yêu cầu các chủ đầu tư công khai đầy đủ thông tin về dự án, giá bán, điều kiện mua, thời gian nhận hồ sơ và kết quả xét duyệt theo quy định pháp luật.

Cẩn trọng khi nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội

Tuy nhiên, cơ quan quản lý cũng ghi nhận tình trạng xuất hiện các thông tin quảng cáo nhận làm hồ sơ, cam kết "bao đậu" nhà ở xã hội trên mạng xã hội hoặc thông qua môi giới.

Sở Xây dựng TP.HCM nhấn mạnh người dân chỉ nên tiếp cận thông tin từ các nguồn chính thức như cổng thông tin điện tử của UBND TP.HCM, Sở Xây dựng, UBND cấp xã nơi có dự án hoặc thông báo của chủ đầu tư.

Ông Lê Đức Anh, Phó trưởng phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Sở Xây dựng TP.HCM ẢNH: VŨ PHƯỢNG

"Người dân không nên tin vào các quảng cáo nhận làm hồ sơ, 'bao đậu' hồ sơ hoặc cam kết mua được căn hộ nhà ở xã hội trái quy định", ông Lê Đức Anh lưu ý.

Bên cạnh đó, người có nhu cầu mua nhà ở xã hội cần tự kiểm tra xem mình có thuộc nhóm đối tượng được hưởng chính sách hay không. Việc xét duyệt chỉ áp dụng cho các trường hợp đáp ứng đầy đủ điều kiện về đối tượng, nhà ở và thu nhập theo quy định pháp luật.

Sở Xây dựng cũng khuyến cáo người dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ chứng minh điều kiện hưởng chính sách, kê khai trung thực về nơi cư trú, tình trạng nhà ở và thu nhập. Các trường hợp kê khai không đúng sự thật hoặc sử dụng hồ sơ không hợp lệ sẽ bị xử lý theo quy định.

Đáng chú ý, cơ quan quản lý khẳng định người dân nộp hồ sơ trực tiếp theo hướng dẫn của chủ đầu tư tại địa điểm tiếp nhận được công bố công khai, không cần thông qua môi giới hoặc trung gian. Toàn bộ quá trình xét duyệt được thực hiện công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật.

Trong thời gian tới, TP.HCM sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở xã hội, đồng thời tăng cường công khai thông tin để người dân tiếp cận chính sách đúng quy định, tránh bị lợi dụng bởi các hình thức môi giới hoặc quảng cáo "bao đậu" hồ sơ.