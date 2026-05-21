Thời sự Lao động - Việc làm

TP.HCM đặt mục tiêu phát triển 199.400 căn nhà ở xã hội, ưu tiên cho thuê

Phan Diệp
21/05/2026 20:09 GMT+7

Giai đoạn 2025 - 2030, TP.HCM đặt mục tiêu phát triển 199.400 căn nhà ở xã hội phục vụ công nhân, lao động thu nhập thấp, tập trung vào hình thức cho thuê.

Chiều 21.5, Thường trực Thành ủy TP.HCM làm việc với Tập đoàn đầu tư và phát triển công nghiệp Becamex về nhà ở xã hội, nhà lưu trú cho công nhân thuê trên địa bàn thành phố. Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM chủ trì buổi làm việc.

Cùng tham gia có bà Nguyễn Thanh Xuân, Phó bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND TP.HCM; ông Võ Khắc Thái, Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM; ông Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM và đại diện các sở ngành liên quan.

TP.HCM chú trọng phát triển nhà ở xã hội cho thuê

Ông Nguyễn Phước Lộc cho biết trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đặt mục tiêu phát triển thêm 199.400 căn nhà ở xã hội.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM (trái) và ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn đầu tư và phát triển công nghiệp Becamex (phải) trong buổi làm việc chiều 21.5

Năm 2025, Tập đoàn Becamex đã xây dựng 10.468 căn nhà ở xã hội, năm 2026 sẽ xây thêm 40.000 căn. Tổng cộng, tập đoàn dự kiến xây được 50.468 căn trên tổng số chỉ tiêu 199.400 căn nhà ở xã hội, đạt 29,32% con số mà TP.HCM hướng đến.

Theo đó, nếu có sự đầu tư cơ chế, tạo điều kiện về mặt pháp lý... thì TP.HCM phấn đấu đạt được chỉ tiêu đề ra. Ông Nguyễn Phước Lộc đánh giá chương trình phát triển nhà ở xã hội, khu lưu trú công nhân nếu thực hiện hiệu quả, có chiều sâu thì sẽ thúc đẩy mối quan hệ lao động hài hòa tiến bộ, giúp chỉ số an sinh xã hội phát triển tốt hơn.

Ông Võ Khắc Thái, Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM báo cáo về tình hình phát triển nhà ở xã hội của đơn vị

Ngoài ra, việc TP.HCM quan tâm tới nhà ở xã hội là thực hiện đúng chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Cụ thể, trong thời kỳ phát triển mới của đất nước, việc tiếp cận nhà ở an toàn, phù hợp với khả năng chi trả phải được coi là quyền cơ bản của người dân và là thước đo của tiến bộ xã hội. Nhà ở phải là bộ phận ổn định của cấu trúc đô thị, nông thôn, an sinh xã hội, an ninh đô thị, năng suất lao động và sự lành mạnh của thị trường bất động sản. Từ nay đến năm 2030, nhà xã hội cho thuê phải được xác định là trụ cột chiến lược.

Những việc TP.HCM cần làm ngay

Theo đó, TP.HCM nỗ lực đảm bảo sẽ phát triển nhà ở xã hội theo hình thức cho thuê trong thời gian tới.

Để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ, ông Nguyễn Phước Lộc chỉ đạo một số nội dung sau:

  1. Giao Liên đoàn Lao động TP.HCM chủ trì phối hợp kết nối các nguồn lực xã hội trong cộng đồng doanh nghiệp để phát triển nhà ở xã hội theo hình thức thuê, mua. Trong đó, phát triển hình thức thuê là quan trọng.
  2. Khuyến khích Tập đoàn Becamex tiếp tục đầu tư các dự án nhà ở xã hội hiện có. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần hoàn thiện các thiết chế xung quanh như y tế, giáo dục, văn hoá, hạ tầng... để đảm bảo cuộc sống cho người lao động.
  3. Nhà ở xã hội trong bối cảnh mới đòi hỏi nâng cao chất lượng phục vụ, hệ sinh thái bao quanh cũng phát triển đa dạng hơn để người lao động an cư lạc nghiệp, nâng cao năng suất lao động, thu hút các nhà đầu tư.
  4. Đề xuất UBND TP.HCM khảo sát nhu cầu về nhà ở xã hội của cán bộ công đoàn, công chức, để có các phương án hỗ trợ phù hợp cho từng nhóm đối tượng, phân phối đến đều khắp các địa bàn trong thành phố.
  5. Nhấn mạnh vai trò của Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp (HEPZA) trong việc phát triển, xây dựng nhà lưu trú, nhà ở xã hội có liên quan đến người lao động.
Bà Nguyễn Thanh Xuân, Phó bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND TP.HCM, kiến nghị việc xây dựng nhà ở xã hội không chỉ phục vụ riêng cho người lao động mà còn cho cả gia đình của họ

Tại buổi làm việc, đại diện các sở ngành cũng nêu ra nhiều vấn đề khó khăn, là điểm nghẽn cần tháo gỡ trong quá trình phát triển nhà ở xã hội như: quỹ đất, kinh phí, vấn đề pháp lý... Ông Nguyễn Phước Lộc cho biết sẽ tổng hợp các kiến nghị, đóng góp của các bên để dành thời gian nghiên cứu, tập trung tháo gỡ trong thời gian sớm nhất.

Cụ thể, sẽ kiến nghị lãnh đạo thành phố tháo gỡ các điểm nghẽn pháp lý, đưa các vấn đề liên quan đến nhà ở xã hội vào dự thảo luật Đô thị đặc biệt.

Ký kết xây 30.000 căn nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp ở TP.HCM

Liên đoàn Lao động TP.HCM và Công ty cổ phần tập đoàn Phú Cường thống nhất mục tiêu hoàn thành ít nhất 30.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động trong 5 năm tới.

