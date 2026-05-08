Thành ủy TP.HCM yêu cầu gỡ điểm nghẽn đất đai, giảm 30% thời gian làm thủ tục

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM vừa ban hành chỉ thị về việc lãnh đạo thúc đẩy tăng trưởng kinh tế TP.HCM đạt mục tiêu hai con số giai đoạn 2026 - 2030. Chỉ thị yêu cầu toàn hệ thống chính trị tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Theo chỉ thị, TP.HCM tiếp tục giữ vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng, năng suất lao động, năng lực cạnh tranh và chất lượng hạ tầng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu phát triển.

Tăng trưởng kinh tế hai con số là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng

Trong giai đoạn phát triển mới, TP.HCM xác định mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng giai đoạn 2026 - 2030.



Thành ủy TP.HCM yêu cầu các cấp, ngành xem mục tiêu tăng trưởng hai con số là nhiệm vụ trọng tâm. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện.

Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu phải xác định rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền; hoàn thành việc cụ thể hóa mục tiêu tăng trưởng cho từng ngành, lĩnh vực, địa phương ngay trong quý 2/2026.

Đồng thời, Thành ủy TP.HCM yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp thiếu trách nhiệm, đùn đẩy, né tránh trong thực thi công vụ.

Đáng chú ý, chỉ thị đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân của TP.HCM giai đoạn 2026 - 2030 đạt trên 10%/năm; đến năm 2030 GRDP của thành phố đạt khoảng 200 tỉ USD, GRDP bình quân đầu người trên 14.000 USD.

Để đạt mục tiêu này, Thành ủy yêu cầu Đảng ủy UBND TP.HCM, lãnh đạo UBND TP.HCM khẩn trương ban hành kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện chỉ thị; cụ thể hóa thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ cho từng ngành, lĩnh vực, địa phương; gắn với cơ chế đánh giá, khen thưởng, kỷ luật rõ ràng.

Thành phố cũng sẽ xác định các ngành, lĩnh vực, địa bàn đóng vai trò động lực tăng trưởng để ưu tiên nguồn lực phát triển.

TP.HCM sẽ xây dựng hệ thống theo dõi tăng trưởng theo thời gian thực; nâng cao năng lực dự báo, xây dựng các kịch bản điều hành linh hoạt nhằm chủ động ứng phó biến động kinh tế trong nước và quốc tế.

Tháo gỡ điểm nghẽn đất đai, đầu tư

Một trong những nhóm giải pháp trọng tâm là tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, cơ chế, chính sách. Trong năm 2026, TP.HCM sẽ hoàn thành rà soát các vướng mắc trong lĩnh vực đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng, tài sản công; thành lập các tổ công tác chuyên đề để xử lý dứt điểm khó khăn, tồn đọng.

TP.HCM đặt mục tiêu giảm ít nhất 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính; số hóa 100% quy trình thủ tục.

Về đầu tư công, thành phố sẽ cơ cấu lại theo hướng tập trung, trọng điểm; giảm tối thiểu 30% số dự án dàn trải; hoàn thành xử lý cơ bản các dự án tồn đọng trong giai đoạn 2026 - 2027. Đồng thời, TP.HCM đẩy mạnh huy động nguồn lực xã hội, hợp tác công - tư, thu hút nhà đầu tư chiến lược; tập trung triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm, nhất là giao thông, logistics và hạ tầng số.

TP.HCM xác định khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sẽ là động lực tăng trưởng chính trong giai đoạn tới. Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030, kinh tế số đóng góp 30 - 40% GRDP; đồng thời ưu tiên phát triển các lĩnh vực công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, tài chính, logistics và kinh tế xanh.

Bên cạnh đó, TP.HCM định hướng phát triển mạnh khu vực doanh nghiệp; xác định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của tăng trưởng. Đồng thơiThành phố sẽ xây dựng chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phát triển quy mô lớn, nâng cao năng lực cạnh tranh; đổi mới doanh nghiệp nhà nước theo chuẩn mực quốc tế; thu hút FDI có chọn lọc, ưu tiên các dự án công nghệ cao, đổi mới sáng tạo.



TP.HCM đặt mục tiêu hình thành Trung tâm tài chính quốc tế; phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ngoài mục tiêu kinh tế, chỉ thị yêu cầu phát triển hệ thống y tế chất lượng cao, y tế chuyên sâu, y tế quốc tế; phát triển khoảng 199.000 căn nhà ở xã hội đến năm 2030; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng sống của người dân.