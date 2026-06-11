TP.HCM: Dân bức xúc bồi thường đất quốc lộ 13 sai quy định, phường Hiệp Bình nói gì?

Chiều 11.6, tại buổi họp báo về vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, đại diện UBND phường Hiệp Bình đã trả lời báo chí liên quan đến phản ánh của một số hộ dân dọc tuyến quốc lộ 13 về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường này.

Theo phản ánh của người dân, UBND phường Hiệp Bình bị cho là không thực hiện đúng quy định về trình tự, thủ tục bồi thường, thu hồi đất; xác định sai loại đất; áp dụng hạn mức trái quy định; phớt lờ các hồ sơ pháp lý liên quan đến bồi thường đất ở; đồng thời có biểu hiện giải quyết khiếu nại chậm trễ, tắc trách.

Ông Huỳnh Đức Phương, Phó trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Hiệp Bình tại họp báo ẢNH: UYỂN NHI

UBND phường Hiệp Bình khẳng định thực hiện đúng trình tự bồi thường, thu hồi đất

Trả lời nội dung cho rằng cơ quan chức năng không thực hiện đúng trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất, ông Huỳnh Đức Phương, Phó trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Hiệp Bình cho biết, việc triển khai dự án được thực hiện trên cơ sở Nghị quyết số 16 về chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 13 (từ cầu Bình Triệu đến cầu Vĩnh Bình - Bình Dương cũ) và Quyết định 3137 phê duyệt Dự án thành phần 1 về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Hiện UBND phường Hiệp Bình phối hợp với Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng TP.HCM triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy trình 20 bước của Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM.

Phản hồi về việc xác định loại đất, hạn mức và mức bồi thường

Đối với phản ánh về việc cố ý xác định sai loại đất và áp dụng hạn mức trái quy định pháp luật, UBND phường Hiệp Bình cho biết việc xác định loại đất được thực hiện theo điều 10 luật Đất đai 2024 và điều 7 Nghị định số 102 của Chính phủ.

Về hạn mức đất ở, cơ quan này cho biết việc áp dụng được căn cứ theo Quyết định số 69 và Quyết định số 71 của UBND TP.HCM về hạn mức giao đất ở và hạn mức công nhận đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn TP.HCM.

Đối với các nội dung cho rằng địa phương vi phạm luật Đất đai 2024 và các nghị định hướng dẫn hoặc phớt lờ hồ sơ pháp lý liên quan đến bồi thường đất ở, ông Phương khẳng định công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được thực hiện theo luật Đất đai 2024, Nghị định số 88, Quyết định số 68 và phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được UBND phường Hiệp Bình phê duyệt tại Quyết định số 5606.

Dọc tuyến quốc lộ 13, nhiều hộ dân đã bắt đầu di dời, tháo dỡ nhà cửa để bàn giao mặt bằng ẢNH: SẦM ÁNH

Liên quan đến việc xác định nghĩa vụ tài chính đối với các trường hợp bị thu hồi đất, đại diện UBND phường Hiệp Bình cho biết căn cứ trên nhiều cơ sở pháp lý như Nghị định số 88 về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định số 103 về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; các quyết định của UBND TP.HCM về hạn mức đất ở; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các hồ sơ pháp lý liên quan.

Ngoài ra, việc xác định mức bồi thường, hỗ trợ còn dựa trên giấy xác nhận pháp lý nhà, đất của UBND phường Hiệp Bình; phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án; cùng các thông báo kết luận của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Theo ông Phương, trên cơ sở các quy định pháp luật và hồ sơ cụ thể của từng trường hợp, cơ quan chức năng xem xét nguồn gốc đất, quá trình sử dụng đất, thời điểm tạo lập nhà ở, công trình xây dựng để xác định mức bồi thường, hỗ trợ và các chính sách liên quan, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng bởi dự án.

UBND phường Hiệp Bình lý giải việc giải quyết khiếu nại của người dân

Đối với phản ánh về thái độ làm việc tắc trách, quan liêu và việc giải quyết khiếu nại quá hạn, ông Phương cho biết quá trình giải quyết khiếu nại được thực hiện theo đúng quy định của luật Khiếu nại và các văn bản hướng dẫn thi hành, cụ thể:

Tổ xác minh đã làm việc trực tiếp với người khiếu nại, với cơ quan chuyên môn tham mưu cho Chủ tịch UBND phường khi ban hành Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, đồng thời tiến hành thu thập tài liệu, thẩm tra, xác minh nhằm đảm bảo quyền lợi của người dân và đúng quy định pháp luật.

Các trường hợp cần tham khảo thêm ý kiến của cơ quan chuyên môn như thuế, cơ quan quản lý đất đai, xây dựng... đều đảm bảo thời gian, xin ý kiến và trả lời, hướng dẫn kịp thời.

Các trường hợp có yếu tố lịch sử liên quan đến nguồn gốc đất, công trình sử dụng, lịch sử bồi thường trước đây đều được thẩm tra xác minh và kết luận rõ ràng.

Trong quá trình đối thoại giải quyết khiếu nại: công tác vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước luôn được đảm bảo và đạt hiệu quả tốt.

Dự kiến hoàn thành giải phóng mặt bằng trước 31.7

Bà Nguyễn Thị Thanh Loan, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Hiệp Bình, cho biết sau cuộc họp với Phó chủ tịch UBND TP.HCM, phường đã khẩn trương triển khai các kế hoạch, chương trình nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án mở rộng quốc lộ 13.

Theo bà Loan, đến nay, phường đã chi trả cho 677/1.041 trường hợp với tổng số tiền hơn 4.757 tỉ đồng.

Công tác thu hồi đất cũng đạt những kết quả tích cực khi đã bàn giao mặt bằng được 141/1.041 trường hợp và ban hành quyết định thu hồi đất đối với 250/1.041 hồ sơ.

Bên cạnh đó, phường đã tổ chức vận động 672 trường hợp, hiện còn 263 trường hợp chưa được mời vận động.

Bà Nguyễn Thị Thanh Loan thông tin về tiến độ giải phóng mặt bằng quốc lộ 13 ẢNH: UYỂN NHI

Ngoài công tác vận động, địa phương cũng triển khai đồng bộ nhiều giải pháp hỗ trợ người dân như hướng dẫn cắm mốc ranh, xác định cao độ nền nhà, hỗ trợ sửa chữa nhà ở và đẩy nhanh việc chi trả kinh phí sửa chữa để tạo điều kiện cho người dân sớm ổn định cuộc sống.

Song song đó, phường sẽ làm việc với các hộ kinh doanh dọc tuyến quốc lộ 13 để tuyên truyền, vận động phối hợp việc kết thúc hợp đồng thuê mặt bằng hoặc di dời hoạt động vào phía trong.

Theo bà Loan, việc triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 31.7 theo chỉ đạo của TP.HCM.