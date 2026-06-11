145.000 vị trí tuyển dụng ở TP.HCM: Nghề nào đang 'khát' nhân lực nhất?

Ngày 11.6, Sở Nội vụ TP.HCM có văn bản trả lời PV Báo Thanh Niên về tình hình thị trường lao động và những ngành nghề đang có nhu cầu tuyển dụng cao nhất ở TP.HCM.

Theo Sở Nội vụ TP.HCM, thị trường lao động thời gian qua tiếp tục duy trì đà phục hồi. Tuy nhiên, thực tế vẫn đặt ra yêu cầu nâng cao hơn nữa mức độ phù hợp giữa nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp với kỹ năng, trình độ và khả năng thích ứng của người lao động.

Qua ghi nhận từ hoạt động kết nối việc làm, các doanh nghiệp hiện có xu hướng ưu tiên tuyển dụng lao động có khả năng thích ứng nhanh, đáp ứng yêu cầu về kỹ năng nghề, kỷ luật lao động và hiệu quả công việc.

Lao động phổ thông và các công việc giản đơn dẫn đầu nhu cầu tuyển dụng tại TP.HCM ẢNH: NHẬT THỊNH

Lao động phổ thông dẫn đầu nhu cầu tuyển dụng tại TP.HCM

Thống kê của Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM cho thấy, trong 5 tháng đầu năm, các doanh nghiệp trên địa bàn có nhu cầu tuyển dụng 145.814 lao động.

Trong đó, nhóm lao động phổ thông và các công việc giản đơn có nhu cầu tuyển dụng cao nhất với 41.689 lao động, chiếm khoảng 28,59% tổng nhu cầu tuyển dụng.

Đứng thứ hai là nhóm lao động vận hành máy, sản xuất có đào tạo và tay nghề với 25.951 lao động, chiếm 17,8%.

Tiếp đến là nhóm kinh doanh - bán hàng với 16.442 lao động, tương đương 11,28%; nhóm sản xuất, quản lý sản xuất, nghiên cứu phát triển (R&D), kiểm nghiệm cần 8.241 lao động, chiếm 5,65%.

Những con số này cho thấy nhu cầu tuyển dụng tại TP.HCM vẫn tập trung lớn ở các lĩnh vực sản xuất, vận hành và kinh doanh; đồng thời phản ánh yêu cầu ngày càng cao của doanh nghiệp đối với kỹ năng và khả năng đáp ứng công việc của người lao động.

Hơn 265.000 lượt lao động được tư vấn việc làm

Nhằm hỗ trợ người lao động tìm kiếm việc làm phù hợp, Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM triển khai nhiều hình thức tư vấn và kết nối việc làm.

Bên cạnh hoạt động tư vấn trực tiếp tại trụ sở và các điểm tiếp nhận, trung tâm còn hỗ trợ người lao động thông qua điện thoại, Zalo, fanpage và các nền tảng trực tuyến. Đồng thời, nhiều phiên giao dịch việc làm trực tiếp và trực tuyến cũng được tổ chức để tăng cơ hội kết nối giữa người lao động và doanh nghiệp.

Trong 5 tháng đầu năm, Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM đã tư vấn, giới thiệu việc làm cho 265.813 lượt lao động; trong đó giới thiệu việc làm cho 15.560 lượt người.

Thời gian tới, Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, tăng cường kết nối cung - cầu lao động và phối hợp với doanh nghiệp nhằm hỗ trợ người lao động tiếp cận các cơ hội việc làm phù hợp, ổn định và bền vững hơn.