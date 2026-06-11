Báo Người Lao Động trao giải 3 cuộc thi lớn

Sáng 11.6, Báo Người Lao Động tổ chức lễ trao giải cuộc thi "Lắng nghe người dân hiến kế" lần thứ 7, cuộc thi "Lòng tốt quanh ta" lần thứ 4 và cuộc thi "Tôi yêu thành phố của tôi".

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Hữu Đạt, Trưởng cơ quan đại diện Văn phòng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tại TP.HCM; ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM; ông Nguyễn Tấn Phong, Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM; ông Nguyễn Minh Hải, Trưởng phòng Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM...

3 cuộc thi, 1 mục tiêu vì sự phát triển của TP.HCM và đất nước

Tháng 9.2025, Báo Người Lao Động phát động cuộc thi "Lắng nghe người dân hiến kế" lần thứ 7 và đã thu hút hàng trăm ý tưởng, đề xuất từ khắp mọi miền đất nước, từ người dân đến các chuyên gia, nhà khoa học.

Nhiều bài dự thi thể hiện tầm nhìn dài hạn, tư duy đổi mới và khát vọng xây dựng TP.HCM phát triển bền vững. Mỗi hiến kế đều cho thấy trách nhiệm công dân cùng tình yêu sâu sắc dành cho thành phố mang tên Bác.

Các tác giả được vinh danh ẢNH: HOÀNG TRIỀU

Với chủ đề "Để TP.HCM thành siêu đô thị vùng hiện đại, xanh, thông minh", cuộc thi đã nhận được 70 bài viết hiến kế.

Trong khi đó, cuộc thi "Lòng tốt quanh ta" lần thứ 4 được phát động tháng 11.2025 đã nhận gần 200 tác phẩm. Các bài viết tập trung khắc họa những tấm gương sống tử tế, những câu chuyện về lòng nhân ái, sự sẻ chia giúp nhiều người vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Đặc biệt, cuộc thi "Tôi yêu thành phố của tôi" dù chỉ phát động trong 1 tháng nhưng đã nhận được 130 tác phẩm. Nhiều bài viết phản ánh sự thay da đổi thịt của Sài Gòn - Gia Định - TP.HCM trong suốt 50 năm qua; khắc họa hình ảnh người Sài Gòn - TP.HCM hào sảng, nhân hậu, chân tình, trọng nghĩa và tình cảm dành cho thành phố đã bao dung, nâng đỡ biết bao người trên hành trình lập nghiệp, thành danh.

Nhà báo Tô Đình Tuân, Tổng biên tập Báo Người Lao Động, phát biểu tại lễ trao giải

ẢNH: HOÀNG TRIỀU

Phát biểu tại lễ trao giải, nhà báo Tô Đình Tuân, Tổng biên tập Báo Người Lao Động, nhấn mạnh rằng 3 cuộc thi tuy có tên gọi và chủ đề khác nhau nhưng đều hướng đến mục tiêu chung là góp phần xây dựng TP.HCM nói riêng, đất nước nói chung ngày càng tốt đẹp hơn bằng trí tuệ, lòng nhân ái, tình yêu và trách nhiệm.

Theo nhà báo Tô Đình Tuân, 3 cuộc thi là 3 dòng chảy khác nhau nhưng cùng gặp nhau ở điểm chung là khơi dậy trách nhiệm công dân, lan tỏa năng lượng tích cực. Từ đó góp phần xây dựng một xã hội hiện đại, văn minh, nhân ái, phát triển bền vững.

Báo Người Lao Động vinh danh 17 tác giả xuất sắc

Tại lễ trao giải, Báo Người Lao Động đã vinh danh 17 tác giả có tác phẩm xuất sắc. Trong đó có 8 giải khuyến khích, 5 giải ba, 3 giải nhì và 1 giải nhất.

Tác phẩm Kiến tạo thành phố đáng sống của PGS-TS Trần Hoàng Ngân đoạt giải nhất ẢNH: HOÀNG TRIỀU

Giải nhất thuộc về PGS-TS Trần Hoàng Ngân với tác phẩm Kiến tạo thành phố đáng sống tại cuộc thi "Lắng nghe người dân hiến kế".

Tác phẩm đề xuất nhiều giải pháp tâm huyết về xây dựng đô thị xanh, phát triển giao thông hiện đại, nâng cao chất lượng môi trường sống và xây dựng mô hình quản trị hiệu quả, hướng đến mục tiêu đưa TP.HCM trở thành nơi đáng sống, văn minh, hiện đại và phát triển bền vững.