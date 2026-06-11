Nhà thờ 5 tháp vòm như 'cung điện' ở TP.HCM, có tượng Đức Mẹ bằng đồng đen

Chiều đầu tháng 6.2026, từ ngã tư Hàng Xanh (quận Bình Thạnh cũ, TP.HCM), PV Thanh Niên lân la qua các con hẻm trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh rồi rẽ vào 78 Nguyễn Cửu Vân. Tại đây, chúng tôi ấn tượng bởi một công trình có kiến trúc khá lạ mắt so với các nhà thờ hiện có tại TP.HCM. Đó chính là nhà thờ Mông Triệu.

Toàn cảnh mặt tiền nhà thờ Mông Triệu nổi bật trên đường Nguyễn Cửu Vân (quận Bình Thạnh cũ, TP.HCM) ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Kiến trúc nhà thờ pha trộn giữa La Mã và Trung Đông

Không giống như kiến trúc Gothic hay Romanesque quen thuộc ở nhà thờ Đức Bà, nhà thờ Tân Định hay các nhà thờ cổ có tuổi đời hơn 1 thế kỷ ở TP.HCM; nhà thờ Mông Triệu mang một diện mạo khác biệt.

Ngôi thánh đường được phủ một sắc trắng trang nhã, nổi bật là hệ thống 5 tháp hình vòm bề thế như một cung điện thu nhỏ giữa lòng đô thị.

Linh mục Giuse Nguyễn Mạnh Tùng cử hành thánh lễ trang trọng tại nhà thờ Mông Triệu ẢNH: HÀ THƯƠNG

Theo linh mục Giuse Nguyễn Mạnh Tùng (Phó chánh xứ giáo xứ Mông Triệu), nhà thờ là sự hòa quyện độc đáo giữa kiến trúc La Mã cổ điển và nét đặc trưng của kiến trúc Trung Đông. Từ xa, công trình gây ấn tượng với 5 tháp vươn cao trên nền trời, gồm tháp lớn ở giữa và 4 tháp nhỏ nằm ở bốn góc.

Tháp lớn chính giữa là tháp duy nhất trong hệ thống 5 tháp vòm được bố trí đặt chuông ẢNH: HÀ THƯƠNG

"Nổi bật nhất là tháp chuông trung tâm, nơi treo quả chuông có thể nhìn thấy rõ từ bên trong thánh đường, tạo nên điểm nhấn trang nghiêm và linh thiêng. Trong khi đó, 4 tháp còn lại không treo chuông, nhưng góp phần tạo nên vẻ cân đối, bề thế và uy nghi cho tổng thể công trình", linh mục Giuse Nguyễn Mạnh Tùng chia sẻ.

Ngôi thánh đường gây ấn tượng mạnh mẽ với hệ thống 5 tháp hình vòm trắng trang nhã giữa lòng đô thị ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Đặc biệt nhất là tượng Đức Mẹ bằng đồng đen được đặt trên đỉnh tháp cao 20 m. Vào những thời điểm nắng đẹp, hình ảnh tượng Đức Mẹ trên đỉnh tháp cùng hệ thống 5 mái vòm tạo nên khung cảnh ấn tượng, thu hút sự chú ý của người dân khi đi qua tuyến đường Nguyễn Cửu Vân.

Tượng Đức Mẹ bằng đồng đen được đặt định vị trên đỉnh tháp cao 20 m của nhà thờ Mông Triệu ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Hơn nửa thế kỷ hình thành và phát triển của giáo xứ Mông Triệu

Để có được diện mạo như hiện nay, giáo xứ Mông Triệu đã trải qua hơn nửa thế kỷ hình thành, phát triển và nhiều lần xây dựng, trùng tu.

Công trình sở hữu dáng vẻ uy nghi, bề thế tựa như một "cung điện thu nhỏ" thu hút ánh nhìn của người qua đường ẢNH: HÀ THƯƠNG

Giáo xứ Mông Triệu (giáo hạt Gia Định, Tổng giáo phận TP.HCM) thành lập vào tháng 8.1971. Bổn mạng của giáo xứ là Đức Trinh Nữ Maria Hồn Xác Lên Trời, với lễ kính được tổ chức vào ngày 15.8 hằng năm.

Người dân dự lễ tại nhà thờ Mông Triệu ẢNH: HÀ THƯƠNG

Giai đoạn 1955 - 1968, cha cố Phêrô Đặng Chánh Tế đã thuê một phần đất nông nghiệp cho giáo dân canh tác tại Trung Tâm 3 Thị Nghè.

Trong thời gian này, giáo dân đã dựng tượng đài Đức Mẹ và chọn Đức Mẹ Mông Triệu làm bổn mạng để tôn kính. Sau đó, khu vực này được cha sở Thị Nghè chấp thuận trở thành giáo khu 8 của giáo xứ Thị Nghè.

Giáo xứ Mông Triệu thuộc giáo hạt Gia Định đã trải qua hành trình hơn nửa thế kỷ hình thành và phát triển từ năm 1971 ẢNH: HÀ THƯƠNG

Năm 1968, một nhà nguyện vách ván, mái tôn được dựng lên. Nơi đây được nâng thành giáo họ trực thuộc giáo xứ Thị Nghè. Cha Félix Nguyễn Văn Thiện đặc trách giáo họ Mông Triệu.

Năm 1971, Đức cố Tổng giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình chính thức nâng giáo họ lên hàng giáo xứ và bổ nhiệm cha Phêrô Nguyễn Minh Cảnh làm cha sở tiên khởi.

Hai năm sau, nhà thờ được sửa chữa kiên cố hơn với tường gạch và mái tôn. Số lượng giáo dân ngày càng tăng khi có thêm giáo họ Thánh Nguyễn Duy Khang và giáo họ Nữ Vương Hòa Bình.

Bên trong nhà thờ Mông Triệu ẢNH: HÀ THƯƠNG

Sau khi đất nước thống nhất, giáo họ Thánh Nguyễn Duy Khang được nâng lên thành giáo xứ. Cùng thời điểm này, cha sở Phêrô tiếp tục xây dựng lại nhà thờ Mông Triệu, nhà xứ và nơi ở của các nữ tu.

Giáo xứ Mông Triệu hiện là mái nhà chung gắn kết sinh hoạt tôn giáo của khoảng 3.000 giáo dân tại khu vực ẢNH: HÀ THƯƠNG

Khoảng 20 năm sau, cha sở Phêrô tiếp tục đại tu nhà thờ với kiến trúc đẹp hơn và quay mặt chính ra đường Nguyễn Cửu Vân. Công trình hoàn tất vào năm 1995, đúng dịp mừng bổn mạng giáo xứ và kỷ niệm 50 năm linh mục của cha sở Phêrô.

Sau nhiều năm xây dựng, nhà thờ xuống cấp nghiêm trọng. Năm 2008, nhà thờ mới được đặt viên đá đầu tiên. Gần 4 năm thi công, nhà thờ Mông Triệu hoàn thành, khang trang như hiện nay.

Hện tại, giáo xứ Mông Triệu nơi sinh hoạt của khoảng 533 hộ gia đình với gần 3.000 giáo dân.

Góc nhìn chính diện thể hiện sự kết hợp hài hòa giữa phong cách kiến trúc La Mã và Trung Đông của nhà thờ Mông Triệu ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Với kiến trúc La Mã pha Trung Đông cùng tượng Đức Mẹ bằng đồng đen trên đỉnh tháp cao 20 m, nhà thờ Mông Triệu không chỉ là nơi sinh hoạt tôn giáo của cộng đồng giáo dân mà còn là một trong những công trình kiến trúc Công giáo mang dấu ấn riêng giữa lòng TP.HCM.