Toàn cảnh nơi TP.HCM xây cầu Vàm Thuật hơn 1.100 tỉ nối vùng ven đến trung tâm

TP.HCM dự kiến khởi công xây cầu Vàm Thuật vào quý 4/2027, kết nối phường An Phú Đông (quận 12 cũ) với trung tâm thành phố. Khi hoàn thành, cây cầu được kỳ vọng sẽ giải quyết tình trạng đi lại khó khăn kéo dài nhiều năm của người dân khu vực ven sông.

Vị trí xây cầu Vàm Thuật nhìn từ đường Đặng Thùy Trâm, phường Bình Lợi Trung (phường 13, quận Bình Thạnh cũ, TP.HCM) ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Người dân An Phú Đông chờ xây cầu mới thay thế cầu sắt tạm xuống cấp

Ghi nhận của PV Thanh Niên chiều 3.6 tại khu vực dự kiến xây dựng cầu Vàm Thuật cho thấy phía đường Đặng Thùy Trâm (phường Bình Lợi Trung, quận Bình Thạnh cũ) đang cải tạo mặt đường; đường Vườn Lài (phường An Phú Đông, quận 12 cũ) chưa có dấu hiệu san lấp mặt bằng.

Tuyến đường Đặng Thùy Trâm đang được cải tạo mặt đường, song chưa ghi nhận hoạt động chuẩn bị xây dựng cầu ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Hiện người dân khu vực An Phú Đông di chuyển đến trung tâm TP.HCM chủ yếu bằng cầu sắt tạm An Phú Đông (quận 12 cũ) đã xuống cấp. Mỗi khi xe cộ qua lại nhiều, cầu rung lắc, tạo cảm giác thiếu an toàn.

Theo đề xuất trước đây của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông TP.HCM), cầu Vàm Thuật sẽ được xây dựng bằng bê tông cốt thép, mặt cầu rộng từ 16 - 20 m, đáp ứng 4 làn xe. Công trình sẽ kết nối đường Đặng Thùy Trâm với khu vực đường Vườn Lài.

Hiện người dân An Phú Đông di chuyển vào trung tâm TP.HCM chủ yếu bằng cầu sắt tạm An Phú Đông ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Chia sẻ với chúng tôi, anh Minh Thông (người dân sinh sống tại phường An Phú Đông) cho biết cầu An Phú Đông thường xuyên bị kẹt xe, chất lượng mặt đường cũng xuống cấp nghiêm trọng.

"Mùa mưa, có những vũng nước đọng lại rất lớn khiến người dân đi đường phải né tránh, gây mất an toàn giao thông. Vào giờ cao điểm, tôi mất 35 - 40 phút khi di chuyển từ nhà vào trung tâm vì cầu rất hẹp", anh Thông nói.

Theo anh Thông, việc xây dựng cầu Vàm Thuật là cần thiết và được người dân địa phương đồng tình. "Cầu mới bắc qua sông sẽ giúp bà con yên tâm hơn khi di chuyển. Cũng mong là công trình hoàn thành sớm để bà con đi lại thuận tiện hơn", anh Thông chia sẻ.

Vị trí xây cầu Vàm Thuật nhìn từ đường Vườn Lài (phường An Phú Đông, quận 12 cũ, TP.HCM) ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Cùng chung kỳ vọng, anh Phan Ngọc Tuấn (phường An Phú Đông) cho rằng việc TP.HCM chuẩn bị xây cầu Vàm Thuật là một chủ trương tích cực.

"TP.HCM chuẩn bị xây cầu Vàm Thuật là một chính sách hay. Mong rằng cầu được thực hiện sớm, bởi với bà con ở khu này thì việc di chuyển sang quận Gò Vấp (cũ) và đi lên những phường trung tâm rất khó khăn, phải đi đường vòng rất xa. Ví dụ như phải vòng qua cầu sắt An Phú Đông, trong khi cầu đã lỏng lẻo và tồn tại nhiều năm nay", anh Tuấn nhìn nhận.

Anh Tuấn cho biết thêm: "Tôi rất mong muốn chính sách sớm thực hiện để bà con đi lại thuận lợi hơn, tăng cường giao thương, thúc đẩy kinh tế phát triển cũng như kết nối các khu vực với nhau. Khi giao thông thuận tiện hơn thì việc đi lại, du lịch hay giao lưu giữa các địa phương cũng dễ dàng hơn".

Mặt cầu An Phú Đông xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người tham gia giao thông ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Cầu Vàm Thuật hơn 1.100 tỉ đồng dự kiến hoàn thành vào năm 2029

Chia sẻ với Báo Thanh Niên, Ban Giao thông TP.HCM cho biết dự án xây cầu Vàm Thuật đã được tổ chức lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư). Dự kiến hồ sơ sẽ được trình cấp có thẩm quyền xem xét, thông qua chủ trương đầu tư vào quý 3/2026.

Đường Đặng Thùy Trâm phía quận Bình Thạnh (cũ), nơi dự kiến kết nối với cầu Vàm Thuật sau khi hoàn thành ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Sau khi được HĐND TP.HCM thông qua chủ trương đầu tư, Ban Giao thông TP.HCM tổ chức lập, trình và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi trong giai đoạn từ quý 4/2026 đến quý 2/2027.

Tiếp đó, công tác lập, trình và phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công cùng dự toán sẽ được thực hiện từ quý 2/2027 đến quý 3/2027.

Theo kế hoạch, dự án dự kiến được khởi công vào quý 4/2027 và hoàn thành toàn bộ vào năm 2029.

Cầu Vàm Thuật trong tương lai sẽ bắc qua sông, tạo kết nối trực tiếp giữa An Phú Đông và khu vực trung tâm thành phố ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Tổng mức đầu tư dự kiến xây cầu Vàm Thuật khoảng 1.136 tỉ đồng. Trong đó, hơn 800 tỉ đồng được dành cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, chủ yếu ở khu vực phường An Phú Đông.